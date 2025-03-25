https://ria.ru/20250325/armenija-2007155527.html

Спикер парламента опроверг данные об активизации взаимодействия с Россией

Спикер парламента опроверг данные об активизации взаимодействия с Россией - РИА Новости, 25.03.2025

Спикер парламента опроверг данные об активизации взаимодействия с Россией

Спикер парламента Армении Ален Симонян опроверг появившуюся в местных СМИ информацию о распоряжении, якобы данном премьером страны Николом Пашиняном,... РИА Новости, 25.03.2025

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ЕРЕВАН, 25 мар – РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян опроверг появившуюся в местных СМИ информацию о распоряжении, якобы данном премьером страны Николом Пашиняном, активизировать взаимодействие между различными органами Армении и России. "Эта информация не соответствует действительности", - заявил Симонян журналистам, отвечая на вопрос, давал ли Пашинян распоряжение активизировать взаимодействие с российскими госорганами. При этом он отметил, что отношения между Арменией и РФ не могут быть постоянно напряженными. "Ведется разговор, работа политического деятеля состоит в том, чтобы говорить о проблемах. Мы говорим о проблемах и продолжим говорить", - заявил Симонян. Тем не менее он выразил сомнение, что Ереван может изменить свое отношение к ОДКБ. В феврале 2024 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Также Пашинян заявлял, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным, по его словам, "точка невозврата" пройдена. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности.

https://ria.ru/20250314/pashinyan-2005045433.html

https://ria.ru/20250320/zaharova-2006289522.html

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армения, россия, ереван, никол пашинян, михаил галузин, сергей лавров, одкб, в мире