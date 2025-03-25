Руководитель ансамбля имени Локтева обратился к Путину с просьбой
Руководитель ансамбля имени Локтева Фрадкин попросил Путина помочь с гастролями
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель ансамбля песни и пляски имени В.С. Локтева Леонид Фрадкин на церемонии вручения премий президента для молодых деятелей культуры и премий президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. 25 марта 2025
Художественный руководитель ансамбля песни и пляски имени В.С. Локтева Леонид Фрадкин на церемонии вручения премий президента для молодых деятелей культуры и премий президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. 25 марта 2025
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Художественный руководитель Ансамбля песни и пляски имени Локтева Леонид Фрадкин попросил президента РФ Владимира Путина поручить министерству культуры организовать гастроли ансамбля в регионах.
Фрадкин получил премию президента РФ за вклад в развитие культурного и патриотического воспитания подрастающего поколения.
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"Когда я вижу афиши, которые сейчас на концертных залах Москвы, это вызывает восхищение. Потому что не только московские коллективы, но и коллективы из регионов, коллективы из многих городов нашей прекрасной страны (есть в афишах - ред.). И вот в этой связи у меня просьба, Владимир Владимирович, возможно ли поручение для Минкульта (организовать гастроли для ансамбля по регионам - ред.), потому что наши дети с удовольствием поедут по любым городам нашей великой страны", - сказал Фрадкин.
В понедельник помощник президента РФ, секретарь Совета при президенте РФ по культуре и искусству Владимир Мединский объявил имена лауреатов премии президента РФ за 2024 год для молодых деятелей культуры: ими стали директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы "Академия Русской Музыки" Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова. Заместитель председателя Совета при президенте РФ по культуре и искусству Карен Шахназаров назвал лауреатов премии президента РФ за 2024 год в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества: премии удостоились иллюстратор Ольга Ионайтис, писатель Леонид Рожников и коллектив Ансамбля песни и пляски имени Локтева.
Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.