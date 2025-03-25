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Руководитель ансамбля имени Локтева обратился к Путину с просьбой - РИА Новости, 25.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:00 25.03.2025 (обновлено: 18:18 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/ansambl-2007242143.html
Руководитель ансамбля имени Локтева обратился к Путину с просьбой
Руководитель ансамбля имени Локтева обратился к Путину с просьбой - РИА Новости, 25.03.2025
Руководитель ансамбля имени Локтева обратился к Путину с просьбой
Художественный руководитель Ансамбля песни и пляски имени Локтева Леонид Фрадкин попросил президента РФ Владимира Путина поручить министерству культуры... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T17:00:00+03:00
2025-03-25T18:18:00+03:00
культура
россия
москва
владимир путин
владимир мединский
карен шахназаров
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Художественный руководитель Ансамбля песни и пляски имени Локтева Леонид Фрадкин попросил президента РФ Владимира Путина поручить министерству культуры организовать гастроли ансамбля в регионах. Фрадкин получил премию президента РФ за вклад в развитие культурного и патриотического воспитания подрастающего поколения. "Когда я вижу афиши, которые сейчас на концертных залах Москвы, это вызывает восхищение. Потому что не только московские коллективы, но и коллективы из регионов, коллективы из многих городов нашей прекрасной страны (есть в афишах - ред.). И вот в этой связи у меня просьба, Владимир Владимирович, возможно ли поручение для Минкульта (организовать гастроли для ансамбля по регионам - ред.), потому что наши дети с удовольствием поедут по любым городам нашей великой страны", - сказал Фрадкин. В понедельник помощник президента РФ, секретарь Совета при президенте РФ по культуре и искусству Владимир Мединский объявил имена лауреатов премии президента РФ за 2024 год для молодых деятелей культуры: ими стали директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы "Академия Русской Музыки" Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова. Заместитель председателя Совета при президенте РФ по культуре и искусству Карен Шахназаров назвал лауреатов премии президента РФ за 2024 год в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества: премии удостоились иллюстратор Ольга Ионайтис, писатель Леонид Рожников и коллектив Ансамбля песни и пляски имени Локтева. Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.
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россия, москва, владимир путин, владимир мединский, карен шахназаров, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), мархи, мариинский театр
Культура, Россия, Москва, Владимир Путин, Владимир Мединский, Карен Шахназаров, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), МАРХИ, Мариинский театр
Руководитель ансамбля имени Локтева обратился к Путину с просьбой

Руководитель ансамбля имени Локтева Фрадкин попросил Путина помочь с гастролями

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель ансамбля песни и пляски имени В.С. Локтева Леонид Фрадкин на церемонии вручения премий президента для молодых деятелей культуры и премий президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. 25 марта 2025
Художественный руководитель ансамбля песни и пляски имени В.С. Локтева Леонид Фрадкин на церемонии вручения премий президента для молодых деятелей культуры и премий президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Художественный руководитель ансамбля песни и пляски имени В.С. Локтева Леонид Фрадкин на церемонии вручения премий президента для молодых деятелей культуры и премий президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. 25 марта 2025
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Художественный руководитель Ансамбля песни и пляски имени Локтева Леонид Фрадкин попросил президента РФ Владимира Путина поручить министерству культуры организовать гастроли ансамбля в регионах.
Фрадкин получил премию президента РФ за вклад в развитие культурного и патриотического воспитания подрастающего поколения.
«
"Когда я вижу афиши, которые сейчас на концертных залах Москвы, это вызывает восхищение. Потому что не только московские коллективы, но и коллективы из регионов, коллективы из многих городов нашей прекрасной страны (есть в афишах - ред.). И вот в этой связи у меня просьба, Владимир Владимирович, возможно ли поручение для Минкульта (организовать гастроли для ансамбля по регионам - ред.), потому что наши дети с удовольствием поедут по любым городам нашей великой страны", - сказал Фрадкин.
В понедельник помощник президента РФ, секретарь Совета при президенте РФ по культуре и искусству Владимир Мединский объявил имена лауреатов премии президента РФ за 2024 год для молодых деятелей культуры: ими стали директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы "Академия Русской Музыки" Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова. Заместитель председателя Совета при президенте РФ по культуре и искусству Карен Шахназаров назвал лауреатов премии президента РФ за 2024 год в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества: премии удостоились иллюстратор Ольга Ионайтис, писатель Леонид Рожников и коллектив Ансамбля песни и пляски имени Локтева.
Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.
Президент РФ Владимир Путин и главный балетмейстер ансамбля песни и пляски имени Локтева Марина Егорова на церемонии вручения премий президента для молодых деятелей культуры - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Путин назвал ансамбль Локтева выдающейся школой самореализации
Вчера, 16:45
 
КультураРоссияМоскваВладимир ПутинВладимир МединскийКарен ШахназаровМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)МАРХИМариинский театр
 
 
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