https://ria.ru/20250325/ansambl-2007242143.html

Руководитель ансамбля имени Локтева обратился к Путину с просьбой

Руководитель ансамбля имени Локтева обратился к Путину с просьбой - РИА Новости, 25.03.2025

Руководитель ансамбля имени Локтева обратился к Путину с просьбой

Художественный руководитель Ансамбля песни и пляски имени Локтева Леонид Фрадкин попросил президента РФ Владимира Путина поручить министерству культуры... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T17:00:00+03:00

2025-03-25T17:00:00+03:00

2025-03-25T18:18:00+03:00

культура

россия

москва

владимир путин

владимир мединский

карен шахназаров

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

мархи

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Художественный руководитель Ансамбля песни и пляски имени Локтева Леонид Фрадкин попросил президента РФ Владимира Путина поручить министерству культуры организовать гастроли ансамбля в регионах. Фрадкин получил премию президента РФ за вклад в развитие культурного и патриотического воспитания подрастающего поколения. "Когда я вижу афиши, которые сейчас на концертных залах Москвы, это вызывает восхищение. Потому что не только московские коллективы, но и коллективы из регионов, коллективы из многих городов нашей прекрасной страны (есть в афишах - ред.). И вот в этой связи у меня просьба, Владимир Владимирович, возможно ли поручение для Минкульта (организовать гастроли для ансамбля по регионам - ред.), потому что наши дети с удовольствием поедут по любым городам нашей великой страны", - сказал Фрадкин. В понедельник помощник президента РФ, секретарь Совета при президенте РФ по культуре и искусству Владимир Мединский объявил имена лауреатов премии президента РФ за 2024 год для молодых деятелей культуры: ими стали директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы "Академия Русской Музыки" Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова. Заместитель председателя Совета при президенте РФ по культуре и искусству Карен Шахназаров назвал лауреатов премии президента РФ за 2024 год в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества: премии удостоились иллюстратор Ольга Ионайтис, писатель Леонид Рожников и коллектив Ансамбля песни и пляски имени Локтева. Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.

https://ria.ru/20250325/putin-2007235685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, владимир путин, владимир мединский, карен шахназаров, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), мархи, мариинский театр