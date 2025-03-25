https://ria.ru/20250325/anokhin-2007233047.html

Анохин: в Смоленской области появятся три важных спортивных объекта

Анохин: в Смоленской области появятся три важных спортивных объекта - РИА Новости, 25.03.2025

Анохин: в Смоленской области появятся три важных спортивных объекта

Реконструкция смоленского стадиона "Спартак", строительство Дворца единоборств в Рославле и крытого катка в Вязьме являются на ближайшее время приоритетными... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T16:39:00+03:00

2025-03-25T16:39:00+03:00

2025-03-25T16:39:00+03:00

смоленская область

василий анохин

рославль

вязьма

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Реконструкция смоленского стадиона "Спартак", строительство Дворца единоборств в Рославле и крытого катка в Вязьме являются на ближайшее время приоритетными спортивными объектами, которые появятся в регионе, сообщил губернатор Василий Анохин. По его словам, стадион "Спартак" недавно был передан в областную собственность после долгих переговоров. "Нужно постепенно обновить сооружение, вдохнуть в него новую жизнь. Планируем сначала заменить футбольное поле", – написал в своем телеграм-канале Анохин. Также глава региона отметил, что строительство Дворца единоборств в Рославле и крытого катка в Вязьме позволит развивать профессиональный и массовый спорт в регионе. Анохин отметил, что комитет по социальной политике Совета Федерации одобрил предложения по строительству объектов. Так, согласно сайту комитета, правительству рекомендовали рассмотреть вопрос о включении в государственную программу "Развитие физической культуры и спорта" мероприятий по строительству ряда спортивных объектов.

https://ria.ru/20250325/anokhin-2007136599.html

https://ria.ru/20250324/anokhin-2007059168.html

рославль

вязьма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий анохин, рославль, вязьма