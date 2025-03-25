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Анохин: в Смоленской области появятся три важных спортивных объекта - РИА Новости, 25.03.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
16:39 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/anokhin-2007233047.html
Анохин: в Смоленской области появятся три важных спортивных объекта
Анохин: в Смоленской области появятся три важных спортивных объекта - РИА Новости, 25.03.2025
Анохин: в Смоленской области появятся три важных спортивных объекта
Реконструкция смоленского стадиона "Спартак", строительство Дворца единоборств в Рославле и крытого катка в Вязьме являются на ближайшее время приоритетными... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T16:39:00+03:00
2025-03-25T16:39:00+03:00
смоленская область
василий анохин
рославль
вязьма
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Реконструкция смоленского стадиона "Спартак", строительство Дворца единоборств в Рославле и крытого катка в Вязьме являются на ближайшее время приоритетными спортивными объектами, которые появятся в регионе, сообщил губернатор Василий Анохин. По его словам, стадион "Спартак" недавно был передан в областную собственность после долгих переговоров. "Нужно постепенно обновить сооружение, вдохнуть в него новую жизнь. Планируем сначала заменить футбольное поле", – написал в своем телеграм-канале Анохин. Также глава региона отметил, что строительство Дворца единоборств в Рославле и крытого катка в Вязьме позволит развивать профессиональный и массовый спорт в регионе. Анохин отметил, что комитет по социальной политике Совета Федерации одобрил предложения по строительству объектов. Так, согласно сайту комитета, правительству рекомендовали рассмотреть вопрос о включении в государственную программу "Развитие физической культуры и спорта" мероприятий по строительству ряда спортивных объектов.
https://ria.ru/20250325/anokhin-2007136599.html
https://ria.ru/20250324/anokhin-2007059168.html
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василий анохин, рославль, вязьма
Смоленская область, Василий Анохин, Рославль, Вязьма
Анохин: в Смоленской области появятся три важных спортивных объекта

Анохин озвучил приоритетные спортобъекты, которые появятся в Смоленской области

© Фото : Василий Анохин/ВКонтактеГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : Василий Анохин/ВКонтакте
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Реконструкция смоленского стадиона "Спартак", строительство Дворца единоборств в Рославле и крытого катка в Вязьме являются на ближайшее время приоритетными спортивными объектами, которые появятся в регионе, сообщил губернатор Василий Анохин.
По его словам, стадион "Спартак" недавно был передан в областную собственность после долгих переговоров.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Анохин: аграрии Смоленщины получат 1,5 тыс тонн минудобрений бесплатно
Вчера, 11:09
"Нужно постепенно обновить сооружение, вдохнуть в него новую жизнь. Планируем сначала заменить футбольное поле", – написал в своем телеграм-канале Анохин.
Также глава региона отметил, что строительство Дворца единоборств в Рославле и крытого катка в Вязьме позволит развивать профессиональный и массовый спорт в регионе.
Анохин отметил, что комитет по социальной политике Совета Федерации одобрил предложения по строительству объектов. Так, согласно сайту комитета, правительству рекомендовали рассмотреть вопрос о включении в государственную программу "Развитие физической культуры и спорта" мероприятий по строительству ряда спортивных объектов.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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24 марта, 20:42
 
Смоленская областьВасилий АнохинРославльВязьма
 
 
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