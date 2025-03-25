Анохин: аграрии Смоленщины получат 1,5 тыс тонн минудобрений бесплатно
Анохин: смоленские аграрии бесплатно получат 1,5 тыс тонн минеральных удобрений
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Смоленские сельскохозяйственные предприятия получат бесплатно 1,5 тысячи тонн минеральных удобрений, сообщил губернатор Василий Анохин.
Аграрии получат удобрения в качестве безвозмездной помощи от смоленского ПАО "Дорогобуж". Анохин обсудил вопросы сотрудничества по развитию АПК и реализации ряда социальных проектов с вице-президентом ПАО "Акрон" Владимиром Кантором и генеральным директором группы компаний Владимиром Куницким.
"Большую часть удобрений получат предприятия в Смоленском, Сафоновском, Починковском и Рославльском районах. Продукция компании будет также предоставлена 66 хозяйствам из фермерской ассоциации "Содействие". Кроме того, предприятие безвозмездно выделит организациям АПК 10 тысяч тонн карбоната кальция, что повысит урожайность и качество культур. Вдобавок ко всему, аграрии смогут приобрести аммиачную селитру у компании по цене минимум на 10% ниже, чем в соседних регионах", – написал в своем телеграм-канале Анохин.
Губернатор напомнил, что при поддержке смоленского предприятия продолжается масштабное обновление Дорогобужской центральной районной больницы, проводится ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса в Дорогобуже. Ведется модернизация Верхнеднепровского технологического техникума – базовой организации образовательно-производственного кластера химической отрасли, который создадут к осени 2025 года по федпроекту Минпросвещения России "Профессионалитет". Идут работы по созданию парка в Верхнеднепровском. Кроме того, производитель оказывает спонсорскую помощь хоккейному клубу "Славутич".
""Сверили часы" по всем этим важным для наших жителей проектам", – сказал Анохин.
Глава региона отметил, что компания заинтересована в развитии Смоленской области и поблагодарил Куницкого и Кантора за поддержку аграриев, образования и спорта в регионе.