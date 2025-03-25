https://ria.ru/20250325/aksenov-2007097826.html
Аксенов заявил о востребованности программы для участников СВО
Аксенов заявил о востребованности программы для участников СВО - РИА Новости, 25.03.2025
Аксенов заявил о востребованности программы для участников СВО
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о востребованности региональной программы "Герои Крыма" среди участников СВО, решивших связать свою деятельность с... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T08:42:00+03:00
2025-03-25T08:42:00+03:00
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общество
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о востребованности региональной программы "Герои Крыма" среди участников СВО, решивших связать свою деятельность с государственной службой. "Программа востребована. На начало марта для участия в ней уже зарегистрировались более 500 человек. Ее реализация поможет нам в решении кадровых вопросов", - сказал Аксенов РИА Новости. По его словам, участники и ветераны СВО делом доказали свою преданность Родине. "Такие люди – смелые, волевые, патриотичные, способные принимать решения в самых экстремальных обстоятельствах и брать на себя ответственность – нужны везде", - сказал Аксенов. "Герои Крыма" – региональный аналог федеральной кадровой программы "Время Героев", которая нацелена на подготовку руководителей из числа участников СВО для работы в органах власти, госкомпаниях и для развития социально значимых проектов. Программа стартовала в феврале.
https://ria.ru/20250123/svo-1985822676.html
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общество, сергей аксенов (политик)
Общество, Сергей Аксенов (политик)
Аксенов заявил о востребованности программы для участников СВО
Аксенов заявил о востребованности программы "Герои Крыма" среди участников СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о востребованности региональной программы "Герои Крыма" среди участников СВО, решивших связать свою деятельность с государственной службой.
"Программа востребована. На начало марта для участия в ней уже зарегистрировались более 500 человек. Ее реализация поможет нам в решении кадровых вопросов", - сказал Аксенов
РИА Новости.
По его словам, участники и ветераны СВО делом доказали свою преданность Родине.
"Такие люди – смелые, волевые, патриотичные, способные принимать решения в самых экстремальных обстоятельствах и брать на себя ответственность – нужны везде", - сказал Аксенов.
"Герои Крыма" – региональный аналог федеральной кадровой программы "Время Героев", которая нацелена на подготовку руководителей из числа участников СВО для работы в органах власти, госкомпаниях и для развития социально значимых проектов. Программа стартовала в феврале.