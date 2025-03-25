https://ria.ru/20250325/airbus-2007232822.html

Европе нужен суверенный доступ к космосу, заявили в Airbus

Европе нужен суверенный доступ к космосу, заявили в Airbus - РИА Новости, 25.03.2025

Европе нужен суверенный доступ к космосу, заявили в Airbus

Европе нужен суверенный доступ к космосу, чтобы иметь возможность получать разведывательные спутниковые данные и меньше зависеть от США, заявил глава... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T16:39:00+03:00

2025-03-25T16:39:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Европе нужен суверенный доступ к космосу, чтобы иметь возможность получать разведывательные спутниковые данные и меньше зависеть от США, заявил глава наблюдательного совета европейской компании Airbus Рене Оберман. "В течение многих лет у Европы не было больших космических амбиций. В результате мы сильно отстаем. В прошлом (2024 - ред.) году в США было проведено более 140 пусков ракет, в Китае - около 70, в Европе - три", - заявил Оберман в интервью газете Handelsblatt. Однако, отметил он, появилась возможность запускать европейскую ракету-носитель Ariane 6 "с высокой полезной нагрузкой и хорошей частотой". Кроме того, есть прогресс с малыми ракетами, например, компании Isar Aerospace, добавил глава наблюдательного совета. "Нам нужен суверенный доступ к космосу и европейские спутниковые группировки, чтобы иметь возможность осуществлять связь независимо от (американского предпринимателя, основателя компании SpaceX Илона - ред.) Маска и Starlink соответственно и получать военные разведывательные данные через спутник", - добавил Оберман. В феврале лидер ХДС/ХСС и вероятный следующий канцлер Германии Фридрих Мерц также подчеркивал важность независимого европейского доступа к космосу в свете изменения внешней политики США. В начале марта французский военный спутник CSO-3 был выведен на орбиту в рамках первого коммерческого запуска новой европейской ракеты-носителя Ariane 6 во Французской Гвиане. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню приветствовал вывод спутника на орбиту, назвав успех запуска "важным этапом" в возвращении Франции и Европы к автономии и суверенитету в космосе.

https://ria.ru/20250320/ssha-2006338857.html

https://ria.ru/20250220/merts-2000587611.html

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европа, сша, франция, фридрих мерц, себастьян лекорню, airbus, хдс/хсс, в мире