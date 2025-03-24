https://ria.ru/20250324/zhurnalist-2007069262.html

Минцифры окажет поддержку семье погибшего журналиста "Известий"

Минцифры окажет поддержку семье погибшего журналиста "Известий" - РИА Новости, 24.03.2025

Минцифры окажет поддержку семье погибшего журналиста "Известий"

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что министерство окажет всю необходимую поддержку семье корреспондента "Известий" Александра Федорчака, погибшего в... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T22:26:00+03:00

2025-03-24T22:26:00+03:00

2025-03-24T22:26:00+03:00

россия

харьковская область

максут шадаев

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2007052442_0:93:2560:1533_1920x0_80_0_0_fc05ec3e08a6aa8cd323f2bcc4f72bf6.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что министерство окажет всю необходимую поддержку семье корреспондента "Известий" Александра Федорчака, погибшего в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Корреспондент "Известий" Александр Федорчак погиб в понедельник в зоне проведения спецоперации, журналист работал в Харьковской области на купянском направлении, его последний репортаж был снят накануне. Подробности произошедшего уточняются. "Друзья, сегодня стало известно о трагической гибели ещё одного нашего журналиста - корреспондента "Известий" Александра Федорчака... Искренне соболезную родным и близким Александра. Обещаю, что Минцифры окажет им всю необходимую поддержку. Максут Шадаев", - приводятся слова Шадаева в Telegram-канале министерства.

https://ria.ru/20250324/zhurnalist-2007060982.html

россия

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, харьковская область, максут шадаев, вооруженные силы украины, происшествия