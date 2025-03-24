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Минцифры окажет поддержку семье погибшего журналиста "Известий" - РИА Новости, 24.03.2025
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22:26 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/zhurnalist-2007069262.html
Минцифры окажет поддержку семье погибшего журналиста "Известий"
Минцифры окажет поддержку семье погибшего журналиста "Известий" - РИА Новости, 24.03.2025
Минцифры окажет поддержку семье погибшего журналиста "Известий"
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что министерство окажет всю необходимую поддержку семье корреспондента "Известий" Александра Федорчака, погибшего в... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T22:26:00+03:00
2025-03-24T22:26:00+03:00
россия
харьковская область
максут шадаев
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что министерство окажет всю необходимую поддержку семье корреспондента "Известий" Александра Федорчака, погибшего в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Корреспондент "Известий" Александр Федорчак погиб в понедельник в зоне проведения спецоперации, журналист работал в Харьковской области на купянском направлении, его последний репортаж был снят накануне. Подробности произошедшего уточняются. "Друзья, сегодня стало известно о трагической гибели ещё одного нашего журналиста - корреспондента "Известий" Александра Федорчака... Искренне соболезную родным и близким Александра. Обещаю, что Минцифры окажет им всю необходимую поддержку. Максут Шадаев", - приводятся слова Шадаева в Telegram-канале министерства.
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россия, харьковская область, максут шадаев, вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Харьковская область, Максут Шадаев, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Минцифры окажет поддержку семье погибшего журналиста "Известий"

Глава Минцифры Шадаев пообещал поддержку семье погибшего журналиста Федорчака

© Фото : Александр Федорчак/ВКонтактеКорреспондент "Известий" Александр Федорчак
Корреспондент Известий Александр Федорчак - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : Александр Федорчак/ВКонтакте
Корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что министерство окажет всю необходимую поддержку семье корреспондента "Известий" Александра Федорчака, погибшего в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ.
Корреспондент "Известий" Александр Федорчак погиб в понедельник в зоне проведения спецоперации, журналист работал в Харьковской области на купянском направлении, его последний репортаж был снят накануне. Подробности произошедшего уточняются.
"Друзья, сегодня стало известно о трагической гибели ещё одного нашего журналиста - корреспондента "Известий" Александра Федорчака... Искренне соболезную родным и близким Александра. Обещаю, что Минцифры окажет им всю необходимую поддержку. Максут Шадаев", - приводятся слова Шадаева в Telegram-канале министерства.
Корреспондент Известий Александр Федорчак - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Глава Крыма принес соболезнования в связи с гибелью журналиста "Известий"
Вчера, 20:55
 
РоссияХарьковская областьМаксут ШадаевВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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