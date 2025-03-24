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Экстренные службы продолжают прибывать на пожар в ЖК "Роза Росса" в Москве - РИА Новости, 24.03.2025
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13:29 24.03.2025 (обновлено: 14:03 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/zhk-2006933642.html
Экстренные службы продолжают прибывать на пожар в ЖК "Роза Росса" в Москве
Экстренные службы продолжают прибывать на пожар в ЖК "Роза Росса" в Москве - РИА Новости, 24.03.2025
Экстренные службы продолжают прибывать на пожар в ЖК "Роза Росса" в Москве
Экстренные службы продолжают прибывать на пожар в ЖК "Роза Росса" в центре Москвы, на месте как минимум восемь пожарных машин, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.03.2025
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происшествия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Экстренные службы продолжают прибывать на пожар в ЖК "Роза Росса" в центре Москвы, на месте как минимум восемь пожарных машин, передает корреспондент РИА Новости. Пожарные готовятся к тушению возгорания. Территория вокруг ЖК огорожена лентой, рядом находятся прохожие, наблюдающие за происходящим. Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что информация о пострадавших при возгорании кровли шестиэтажного строящегося здания в центре Москвы не поступала.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Экстренные службы продолжают прибывать на пожар в ЖК "Роза Росса" в Москве

На пожар в ЖК "Роза Росса" в центре Москвы прибыли восемь пожарных машин

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожар в комплексе "Роза Росса" в Москве. 24 марта 2025
Пожар в комплексе Роза Росса в Москве. 24 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пожар в комплексе "Роза Росса" в Москве. 24 марта 2025
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Экстренные службы продолжают прибывать на пожар в ЖК "Роза Росса" в центре Москвы, на месте как минимум восемь пожарных машин, передает корреспондент РИА Новости.
Пожарные готовятся к тушению возгорания. Территория вокруг ЖК огорожена лентой, рядом находятся прохожие, наблюдающие за происходящим.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что информация о пострадавших при возгорании кровли шестиэтажного строящегося здания в центре Москвы не поступала.
Крупный пожар в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В элитном ЖК в центре Москвы вспыхнул сильный пожар
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