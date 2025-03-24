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Экстренные службы продолжают прибывать на пожар в ЖК "Роза Росса" в Москве
Экстренные службы продолжают прибывать на пожар в ЖК "Роза Росса" в Москве - РИА Новости, 24.03.2025
Экстренные службы продолжают прибывать на пожар в ЖК "Роза Росса" в Москве
Экстренные службы продолжают прибывать на пожар в ЖК "Роза Росса" в центре Москвы, на месте как минимум восемь пожарных машин, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T13:29:00+03:00
2025-03-24T13:29:00+03:00
2025-03-24T14:03:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Экстренные службы продолжают прибывать на пожар в ЖК "Роза Росса" в центре Москвы, на месте как минимум восемь пожарных машин, передает корреспондент РИА Новости. Пожарные готовятся к тушению возгорания. Территория вокруг ЖК огорожена лентой, рядом находятся прохожие, наблюдающие за происходящим. Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что информация о пострадавших при возгорании кровли шестиэтажного строящегося здания в центре Москвы не поступала.
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происшествия, москва
Экстренные службы продолжают прибывать на пожар в ЖК "Роза Росса" в Москве
На пожар в ЖК "Роза Росса" в центре Москвы прибыли восемь пожарных машин