https://ria.ru/20250324/zhk-2006933642.html

Экстренные службы продолжают прибывать на пожар в ЖК "Роза Росса" в Москве

Экстренные службы продолжают прибывать на пожар в ЖК "Роза Росса" в Москве - РИА Новости, 24.03.2025

Экстренные службы продолжают прибывать на пожар в ЖК "Роза Росса" в Москве

Экстренные службы продолжают прибывать на пожар в ЖК "Роза Росса" в центре Москвы, на месте как минимум восемь пожарных машин, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T13:29:00+03:00

2025-03-24T13:29:00+03:00

2025-03-24T14:03:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Экстренные службы продолжают прибывать на пожар в ЖК "Роза Росса" в центре Москвы, на месте как минимум восемь пожарных машин, передает корреспондент РИА Новости. Пожарные готовятся к тушению возгорания. Территория вокруг ЖК огорожена лентой, рядом находятся прохожие, наблюдающие за происходящим. Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что информация о пострадавших при возгорании кровли шестиэтажного строящегося здания в центре Москвы не поступала.

https://ria.ru/20250324/pozhar-2006926142.html

москва

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2025

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происшествия, москва