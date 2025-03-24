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В Иране произошло землетрясение - РИА Новости, 24.03.2025
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15:04 24.03.2025 (обновлено: 15:35 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/zemletryasenie-2006971887.html
В Иране произошло землетрясение
В Иране произошло землетрясение - РИА Новости, 24.03.2025
В Иране произошло землетрясение
Землетрясение мощностью 5 баллов произошло в городе Ходжедк юго-восточной иранской провинции Керман, передает агентство YJC. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T15:04:00+03:00
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в мире
иран
исфахан
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ТЕГЕРАН, 24 мар – РИА Новости. Землетрясение мощностью 5 баллов произошло в городе Ходжедк юго-восточной иранской провинции Керман, передает агентство YJC."Землетрясение мощностью 5 баллов по шкале Рихтера сотрясло Ходжедк в провинции Керман", - говорится в сообщении агентства.По информации государственного Иранского сейсмологического центра Тегеранского университета это землетрясение произошло на глубине 8 километров и на расстоянии 37 километров от города Ходжедк.В пятницу на прошлой неделе агентство Fars сообщило, что в области Натанз центральной иранской провинции Исфахан, в которой расположены объекты иранской ядерной программы, произошло землетрясение силой 4,5 балла по шкале Рихтера. Это землетрясение стало вторым по счету за тот день: накануне руководитель Общества Красного Полумесяца провинции Мохсен Момени сообщал, что в городе Бадруд области Натанз произошло землетрясение мощностью 5 баллов по шкале Рихтера. Представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камалванди сообщал, что ядерные объекты, расположенные в Натанзе, не пострадали в результате этих землетрясений.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
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в мире, иран, исфахан, бехруз камалванди
В мире, Иран, Исфахан, Бехруз Камалванди
В Иране произошло землетрясение

На юго-востоке Ирана в Ходжедке произошло землетрясение силой 5 баллов

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 24 мар – РИА Новости. Землетрясение мощностью 5 баллов произошло в городе Ходжедк юго-восточной иранской провинции Керман, передает агентство YJC.
"Землетрясение мощностью 5 баллов по шкале Рихтера сотрясло Ходжедк в провинции Керман", - говорится в сообщении агентства.
По информации государственного Иранского сейсмологического центра Тегеранского университета это землетрясение произошло на глубине 8 километров и на расстоянии 37 километров от города Ходжедк.
В пятницу на прошлой неделе агентство Fars сообщило, что в области Натанз центральной иранской провинции Исфахан, в которой расположены объекты иранской ядерной программы, произошло землетрясение силой 4,5 балла по шкале Рихтера. Это землетрясение стало вторым по счету за тот день: накануне руководитель Общества Красного Полумесяца провинции Мохсен Момени сообщал, что в городе Бадруд области Натанз произошло землетрясение мощностью 5 баллов по шкале Рихтера. Представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камалванди сообщал, что ядерные объекты, расположенные в Натанзе, не пострадали в результате этих землетрясений.
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В миреИранИсфаханБехруз Камалванди
 
 
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