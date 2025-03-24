https://ria.ru/20250324/zemletryasenie-2006971887.html

В Иране произошло землетрясение

В Иране произошло землетрясение - РИА Новости, 24.03.2025

В Иране произошло землетрясение

Землетрясение мощностью 5 баллов произошло в городе Ходжедк юго-восточной иранской провинции Керман, передает агентство YJC. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T15:04:00+03:00

2025-03-24T15:04:00+03:00

2025-03-24T15:35:00+03:00

в мире

иран

исфахан

бехруз камалванди

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ТЕГЕРАН, 24 мар – РИА Новости. Землетрясение мощностью 5 баллов произошло в городе Ходжедк юго-восточной иранской провинции Керман, передает агентство YJC."Землетрясение мощностью 5 баллов по шкале Рихтера сотрясло Ходжедк в провинции Керман", - говорится в сообщении агентства.По информации государственного Иранского сейсмологического центра Тегеранского университета это землетрясение произошло на глубине 8 километров и на расстоянии 37 километров от города Ходжедк.В пятницу на прошлой неделе агентство Fars сообщило, что в области Натанз центральной иранской провинции Исфахан, в которой расположены объекты иранской ядерной программы, произошло землетрясение силой 4,5 балла по шкале Рихтера. Это землетрясение стало вторым по счету за тот день: накануне руководитель Общества Красного Полумесяца провинции Мохсен Момени сообщал, что в городе Бадруд области Натанз произошло землетрясение мощностью 5 баллов по шкале Рихтера. Представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камалванди сообщал, что ядерные объекты, расположенные в Натанзе, не пострадали в результате этих землетрясений.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

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Ольга Фомченкова

в мире, иран, исфахан, бехруз камалванди