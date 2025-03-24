В Иране произошло землетрясение
На юго-востоке Ирана в Ходжедке произошло землетрясение силой 5 баллов
© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 24 мар – РИА Новости. Землетрясение мощностью 5 баллов произошло в городе Ходжедк юго-восточной иранской провинции Керман, передает агентство YJC.
"Землетрясение мощностью 5 баллов по шкале Рихтера сотрясло Ходжедк в провинции Керман", - говорится в сообщении агентства.
По информации государственного Иранского сейсмологического центра Тегеранского университета это землетрясение произошло на глубине 8 километров и на расстоянии 37 километров от города Ходжедк.
В пятницу на прошлой неделе агентство Fars сообщило, что в области Натанз центральной иранской провинции Исфахан, в которой расположены объекты иранской ядерной программы, произошло землетрясение силой 4,5 балла по шкале Рихтера. Это землетрясение стало вторым по счету за тот день: накануне руководитель Общества Красного Полумесяца провинции Мохсен Момени сообщал, что в городе Бадруд области Натанз произошло землетрясение мощностью 5 баллов по шкале Рихтера. Представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камалванди сообщал, что ядерные объекты, расположенные в Натанзе, не пострадали в результате этих землетрясений.
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