В США сделали важное заявление по Украине
Аналитик Миршаймер: вопрос крепкого мира на Украине стал приоритетным
Флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Достижение крепкого мирного соглашения гораздо важнее обсуждений прекращения огня в вакууме, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube.
Аналитик отметил, что Владимир Зеленский мало заинтересован в прекращении огня по объектам инфраструктуры, как предлагал президент России Владимир Путин, и потому старается уклониться от этой инициативы.
"Само по себе прекращение огня не имеет большого смысла. Об этом вечно говорят СМИ, потому что им нужно о чем-то говорить. Гораздо важнее, получим ли мы крепкое мирное соглашение. Для этого нужно считаться с требованиями России", — заключил Миршаймер.
Накануне вечером в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся раунд переговоров украинской делегации с США. По их итогам министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что в повестке встречи — предложения по защите энергетических объектов и критической инфрастуктуры. В состав делегации вошли эксперты по энергетике, а также военные представители.
Президент Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта и выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Позже Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить атаки такого рода. Но уже через несколько часов после разговора Путина и Трампа ВСУ направили беспилотники на нефтебазу в Краснодарском крае. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, со стороны Украины взаимности по прекращению ударов нет.