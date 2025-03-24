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В США сделали важное заявление по Украине - РИА Новости, 24.03.2025
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04:19 24.03.2025 (обновлено: 12:23 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/zayavlenie-2006848342.html
В США сделали важное заявление по Украине
В США сделали важное заявление по Украине - РИА Новости, 24.03.2025
В США сделали важное заявление по Украине
Достижение крепкого мирного соглашения гораздо важнее обсуждений прекращения огня в вакууме, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T04:19:00+03:00
2025-03-24T12:23:00+03:00
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владимир путин
джон миршаймер
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Достижение крепкого мирного соглашения гораздо важнее обсуждений прекращения огня в вакууме, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube."Идея о том, что Украина сможет отстоять и даже отвоевать территории, абсолютно бессмысленна. Россия продвигается как каток", — сказал он.Аналитик отметил, что Владимир Зеленский мало заинтересован в прекращении огня по объектам инфраструктуры, как предлагал президент России Владимир Путин, и потому старается уклониться от этой инициативы."Само по себе прекращение огня не имеет большого смысла. Об этом вечно говорят СМИ, потому что им нужно о чем-то говорить. Гораздо важнее, получим ли мы крепкое мирное соглашение. Для этого нужно считаться с требованиями России", — заключил Миршаймер.Накануне вечером в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся раунд переговоров украинской делегации с США. По их итогам министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что в повестке встречи — предложения по защите энергетических объектов и критической инфрастуктуры. В состав делегации вошли эксперты по энергетике, а также военные представители.Президент Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта и выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позже Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить атаки такого рода. Но уже через несколько часов после разговора Путина и Трампа ВСУ направили беспилотники на нефтебазу в Краснодарском крае. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, со стороны Украины взаимности по прекращению ударов нет.
https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2006837355.html
https://ria.ru/20250324/ritter-2006845510.html
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украина, россия, сша, владимир путин, джон миршаймер, владимир зеленский, чикагский университет
Украина, Россия, США, Владимир Путин, Джон Миршаймер, Владимир Зеленский, Чикагский университет
В США сделали важное заявление по Украине

Аналитик Миршаймер: вопрос крепкого мира на Украине стал приоритетным

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Достижение крепкого мирного соглашения гораздо важнее обсуждений прекращения огня в вакууме, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube.
"Идея о том, что Украина сможет отстоять и даже отвоевать территории, абсолютно бессмысленна. Россия продвигается как каток", — сказал он.
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Аналитик отметил, что Владимир Зеленский мало заинтересован в прекращении огня по объектам инфраструктуры, как предлагал президент России Владимир Путин, и потому старается уклониться от этой инициативы.
"Само по себе прекращение огня не имеет большого смысла. Об этом вечно говорят СМИ, потому что им нужно о чем-то говорить. Гораздо важнее, получим ли мы крепкое мирное соглашение. Для этого нужно считаться с требованиями России", — заключил Миршаймер.
Накануне вечером в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся раунд переговоров украинской делегации с США. По их итогам министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что в повестке встречи — предложения по защите энергетических объектов и критической инфрастуктуры. В состав делегации вошли эксперты по энергетике, а также военные представители.
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Президент Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта и выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Позже Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить атаки такого рода. Но уже через несколько часов после разговора Путина и Трампа ВСУ направили беспилотники на нефтебазу в Краснодарском крае. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, со стороны Украины взаимности по прекращению ударов нет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Вбомби их в каменный век, Влад: Трамп понял, с чем столкнулся на Украине
23 марта, 08:00
 
УкраинаРоссияСШАВладимир ПутинДжон МиршаймерВладимир ЗеленскийЧикагский университет
 
 
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