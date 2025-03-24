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От русских рожков до Верди: лучшие концерты Зала Зарядье в апреле

От русских рожков до Верди: лучшие концерты Зала Зарядье в апреле - РИА Новости, 24.03.2025

От русских рожков до Верди: лучшие концерты Зала Зарядье в апреле

Известные оперы в концертном исполнении, забытые сочинения композиторов прошлого и недавно написанные партитуры – в апреле Зал Зарядье представляет концерты для РИА Новости, 24.03.2025

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культпоход

александр чайковский

юрий башмет

гавриил державин

московский государственный академический симфонический оркестр

концертный зал "зарядье"

концертный зал имени п.и. чайковского

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006887637_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_d631a4c0420bb870d6d15f0f17a01c6a.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Известные оперы в концертном исполнении, забытые сочинения композиторов прошлого и недавно написанные партитуры – в апреле Зал Зарядье представляет концерты для публики с самыми разными музыкальными предпочтениями и запросами. Подробности – в нашем обзоре.Оперы ВердиЗнаменитая "Травиата" Верди, одна из самых известных опер композитора, прозвучит в концертном исполнении на сцене Зала Зарядье 1 апреля. Она принесла автору не только мировую славу, но и неплохие гонорары. Несмотря на провальную премьеру, опера была поставлена во всех крупных европейских театрах и навсегда стала частью мирового оперного репертуара. Действие и музыка сконцентрированы вокруг двух главных героев – Виолетты и ее возлюбленного Альфреда. Эти партии на вечере в Зале Зарядье исполнят Инара Козловская и Сергей Скороходов.Партию Виолетты Инара Козловская уже пела на разных театральных подмостках. Певица окончила ГИТИС, затем прошла школу Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. В Мариинском же дебютировала и в 2022 году присоединилась к труппе. Более опытный тенор Сергей Скороходов также прошел в свое время через Академию молодых оперных певцов, он поет в Мариинском театре с 2007 года. Критики отмечают его сильный и чистый голос, богатый нюансами тембр, филигранную технику.Другая опера Верди – "Набукко" – будет исполнена в Зале Зарядье 16 апреля. Это – третья опера композитора, именно она сделала его известным. Библейская история о пленении иудеев вавилонянами читалась современниками Верди как сюжет актуальный – это было время борьбы Италии за независимость в условиях австрийского господства. Пожалуй, самый известный номер из "Набукко" – хор рабов, который стал настоящим гимном итальянских патриотов.Музыкальные спектаклиПомимо концертного исполнения опер, в Зале Зарядье часто можно услышать музыкально-драматические спектакли. Этот, казалось, забытый жанр вновь любим публикой. 21 апреля состоится московская премьера вечера "Державин" на музыку современного классика Александра Чайковского. Сочинение написано для необычного состава: драматических актеров, альта, домры, хора и камерного оркестра. Музыка положена на стихи Пушкина и Державина. Это – рассказ о жизни и творчестве Гавриила Державина, выдающегося поэта и государственного деятеля. В постановке принимают участие камерный ансамбль "Солисты Москвы", его дирижер и альтист Юрий Башмет, ансамбль современной хоровой музыки Alto Coro, а также известные актеры и исполнители. Так, в дуэте с Юрием Башметом выступит солистка на домре Екатерина Мочалова – любопытно, что композитор Александр Чайковский использует столь необычное сочетание классического альта и народного инструмента. Кстати, Екатерина – первая исполнительница многих сочинений для домры и мандолины современных композиторов.Философскую сказку-притчу "Маленький принц" известного французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери представят 27 апреля актер Валерий Баринов, органистка Лада Лабзина и художник песочной анимации Лилия Чистина. Замечательный философский текст вдохновлял не одно поколение и детей, и взрослых. По мотивам этой сказки были созданы произведения разных жанров. В этом спектакле основной музыкальной темой станет песня "Маленький принц" Микаэла Таривердиева. Помимо музыки советского композитора, в спектакле прозвучат произведения Баха, Перселла, переложения для органа сочинений композиторов XIX-XX веков.Фортепианная музыкаКонцерты лучших пианистов – неотъемлемая часть афиши Зала Зарядье. Константин Емельянов выступит 5 апреля вместе с Московским государственным академическим симфоническим оркестром под управлением Тимура Зангиева. Пианист стал широко известен после того, как в 2019 году завоевал III премию на Международном конкурсе имени Чайковского в Москве. За последующие годы молодой музыкант обрел силу и зрелость. В первом отделении он исполнит Первый фортепианный концерт Рахманинова – в хорошем смысле популярную классику. В паре с концертом прозвучит симфоническая поэма "Утес" Рахманинова.А вот во втором отделении, помимо редко исполняемых симфонических "Морских интерлюдий" из оперы "Питер Граймс" Бриттена, прозвучит "Варшавский концерт" для фортепиано с оркестром Ричарда Аддинселла – английского композитора, который писал преимущественно музыку для кино. Эта музыка в рахманиновском духе первоначально была написана для британского художественного фильма 1941 года, рассказывающего о событиях в Польше. Концерт стал популярным уже во время Второй мировой войны и по сей день входит в репертуар многих пианистов.Два концерта Бетховена (Четвертый и Пятый) прозвучат в Зале Зарядье 17 апреля в исполнении выдающейся пианистки Елизаветы Леонской и Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина. Леонская – одна из лучших и почитаемых современных пианисток. Первые концерты она дала в 11 лет, а уже в студенческие годы завоевывала призы на престижных международных конкурсах. Большое влияние на Леонскую оказал Святослав Рихтер – он не только был ее преподавателем и наставником, но и партнером по сцене. Их связывала и дружба, которая продолжалась до смерти Рихтера в 1997 году. Еще в 1978 году Елизавета Леонская уехала из Советского Союза и обосновалась в Австрии. Год спустя сенсационное выступление на Зальцбургском фестивале ознаменовало начало ее блестящей карьеры на Западе. Концерт в Москве – редкая возможность послушать эту выдающуюся исполнительницу.Музыка на все временаПроизведения композиторов XIX века прозвучат в Зале Зарядье 2 апреля. Увертюра Мендельсона "Сказка о прекрасной Мелузине" – произведение с очень красивой и колоритной оркестровкой. Оно, по сути, иллюстрирует французскую сказку, которая была переведена на немецкий язык и стала невероятно популярной. Это – одна из столь любимых в эпоху романтизма трагических историй русалок. Сам Мендельсон считал эту увертюру одним из лучших своих произведений. В этот же вечер прозвучит Концерт для скрипки с оркестром ре-мажор Чайковского. Солировать будет Ольга Волкова, настоящий вундеркинд в детстве, а последние два года – концертмейстер оркестра musicAeterna Теодора Курентзиса. Завершит вечер Девятая симфония Дворжака, которая имеет подзаголовок "Из Нового Света". Это произведение чешский композитор писал, уже будучи всемирно известным. В 1890-е годы он переехал в Нью-Йорк, где возглавил консерваторию. Симфония одновременно является и вершиной творчества композитора и сильно отличается от всего того, что он писал ранее. Сам Дворжак признавался, что огромное влияние на него оказали негритянские и индейские мелодии, которые ему довелось услышать.Оркестр Большого театра под руководством Валерия Гергиева исполнит 9 апреля классику русской музыки – симфоническую сюиту "Шехеразада" Римского-Корсакова и "Симфонические танцы" Рахманинова. В основу своей сюиты Римский-Корсаков положил сказки из знаменитого сборника "Тысяча и одна ночь". Партитуру предваряет им самим написанная программа – условный сюжет симфонической сюиты. Однако до конца неясно, какие же конкретно сказочные истории вдохновили композитора. Эта партитура – "русский Восток", столь любимый композиторами XIX века. Во втором отделении этого концерта прозвучит еще одна оркестровая увертюра, но уже Рахманинова – "Симфонические танцы". Они были написаны полвека спустя после "Шехеразады", в них слышатся отголоски музыки Римского-Корсакова. Это – последнее сочинение Рахманинова. "Симфонические танцы" он писал летом 1940 года, живя в пригороде Нью-Йорка. В Европе уже шла война, во Франции осталась дочь композитора – неудивительно, что мысли о жизни и смерти выходили на первый план. Три части произведения Рахманинов хотел озаглавить "День", "Сумерки" и "Полночь", проведя аналогию с периодами жизньи человека. От конкретных названий он позже отказался, но суть никуда не ушла. "Симфонические танцы" – большое симфоническое полотно, размышления о жизни.Реквием и ораторияМалоизвестное произведение композитора Осипа Козловского прозвучит в Зале Зарядье 19 апреля. Это – его Реквием, траурная оратория. Козловский, поляк и католик при рождении, ставший русским по духу, в конце XVIII века был одним из самых известных людей в Российской империи. Его полонез считался даже неофициальным гимном страны. Реквием был написан для мероприятия государственного масштаба – погребения последнего монарха Речи Посполитой и одного из фаворитов Екатерины II Станислава II Августа. За несколько лет до этого уже был написан знаменитый Реквием Моцарта, и Козловский, конечно, его слышал – начало партитуры явно навеяно моцартовскими темами. Но в произведение на латинском языке композитор ввел элементы русского многоголосного пения и даже использовал роговой ансамбль. Это – исконно русская традиция, где каждый инструмент – рожок – может сыграть лишь один звук. Таким образом, мелодия последовательно исполняется сразу несколькими музыкантами. Реквием Козловского прозвучал в Петербурге еще несколько раз, но позже о нем забыли. Возрождение сочинения состоялось лишь в начале XXI века.А 22 апреля в Зале Зарядье будет исполнена праздничная Пасхальная оратория Баха. Впервые она прозвучала ровно 300 лет назад, в 1725 году. Интересно, что первоначально композитор написал не церковную кантату, а светское произведение – поздравление ко дню рождения своего покровителя, герцога Саксен-Вайсенфельского. Фактически, это была музыкальная драма, своего рода небольшая опера. Сочинение было готово в феврале 1735 года, а уже к апрелю композитор его немного переделал и превратил в Пасхальную ораторию. Известно, что позже он также вносил правки в партитуру, дорабатывая ее. В Зале Зарядье Пасхальная оратория прозвучит в исполнении солистов, Государственного академического русского хора имени Свешникова и оркестра Pratum Integrum под управлением немецкого дирижера Бенедикта Зауэра.

https://ria.ru/20250307/andre_shene-2003567493.html

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культпоход, александр чайковский, юрий башмет, гавриил державин, московский государственный академический симфонический оркестр, концертный зал "зарядье", концертный зал имени п.и. чайковского