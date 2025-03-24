https://ria.ru/20250324/zaryade-2006900918.html
От русских рожков до Верди: лучшие концерты Зала Зарядье в апреле
От русских рожков до Верди: лучшие концерты Зала Зарядье в апреле - РИА Новости, 24.03.2025
От русских рожков до Верди: лучшие концерты Зала Зарядье в апреле
Известные оперы в концертном исполнении, забытые сочинения композиторов прошлого и недавно написанные партитуры – в апреле Зал Зарядье представляет концерты для РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T12:24:00+03:00
2025-03-24T12:24:00+03:00
2025-03-24T12:30:00+03:00
культпоход
александр чайковский
юрий башмет
гавриил державин
московский государственный академический симфонический оркестр
концертный зал "зарядье"
концертный зал имени п.и. чайковского
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006887637_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_d631a4c0420bb870d6d15f0f17a01c6a.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Известные оперы в концертном исполнении, забытые сочинения композиторов прошлого и недавно написанные партитуры – в апреле Зал Зарядье представляет концерты для публики с самыми разными музыкальными предпочтениями и запросами. Подробности – в нашем обзоре.Оперы ВердиЗнаменитая "Травиата" Верди, одна из самых известных опер композитора, прозвучит в концертном исполнении на сцене Зала Зарядье 1 апреля. Она принесла автору не только мировую славу, но и неплохие гонорары. Несмотря на провальную премьеру, опера была поставлена во всех крупных европейских театрах и навсегда стала частью мирового оперного репертуара. Действие и музыка сконцентрированы вокруг двух главных героев – Виолетты и ее возлюбленного Альфреда. Эти партии на вечере в Зале Зарядье исполнят Инара Козловская и Сергей Скороходов.Партию Виолетты Инара Козловская уже пела на разных театральных подмостках. Певица окончила ГИТИС, затем прошла школу Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. В Мариинском же дебютировала и в 2022 году присоединилась к труппе. Более опытный тенор Сергей Скороходов также прошел в свое время через Академию молодых оперных певцов, он поет в Мариинском театре с 2007 года. Критики отмечают его сильный и чистый голос, богатый нюансами тембр, филигранную технику.Другая опера Верди – "Набукко" – будет исполнена в Зале Зарядье 16 апреля. Это – третья опера композитора, именно она сделала его известным. Библейская история о пленении иудеев вавилонянами читалась современниками Верди как сюжет актуальный – это было время борьбы Италии за независимость в условиях австрийского господства. Пожалуй, самый известный номер из "Набукко" – хор рабов, который стал настоящим гимном итальянских патриотов.Музыкальные спектаклиПомимо концертного исполнения опер, в Зале Зарядье часто можно услышать музыкально-драматические спектакли. Этот, казалось, забытый жанр вновь любим публикой. 21 апреля состоится московская премьера вечера "Державин" на музыку современного классика Александра Чайковского. Сочинение написано для необычного состава: драматических актеров, альта, домры, хора и камерного оркестра. Музыка положена на стихи Пушкина и Державина. Это – рассказ о жизни и творчестве Гавриила Державина, выдающегося поэта и государственного деятеля. В постановке принимают участие камерный ансамбль "Солисты Москвы", его дирижер и альтист Юрий Башмет, ансамбль современной хоровой музыки Alto Coro, а также известные актеры и исполнители. Так, в дуэте с Юрием Башметом выступит солистка на домре Екатерина Мочалова – любопытно, что композитор Александр Чайковский использует столь необычное сочетание классического альта и народного инструмента. Кстати, Екатерина – первая исполнительница многих сочинений для домры и мандолины современных композиторов.Философскую сказку-притчу "Маленький принц" известного французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери представят 27 апреля актер Валерий Баринов, органистка Лада Лабзина и художник песочной анимации Лилия Чистина. Замечательный философский текст вдохновлял не одно поколение и детей, и взрослых. По мотивам этой сказки были созданы произведения разных жанров. В этом спектакле основной музыкальной темой станет песня "Маленький принц" Микаэла Таривердиева. Помимо музыки советского композитора, в спектакле прозвучат произведения Баха, Перселла, переложения для органа сочинений композиторов XIX-XX веков.Фортепианная музыкаКонцерты лучших пианистов – неотъемлемая часть афиши Зала Зарядье. Константин Емельянов выступит 5 апреля вместе с Московским государственным академическим симфоническим оркестром под управлением Тимура Зангиева. Пианист стал широко известен после того, как в 2019 году завоевал III премию на Международном конкурсе имени Чайковского в Москве. За последующие годы молодой музыкант обрел силу и зрелость. В первом отделении он исполнит Первый фортепианный концерт Рахманинова – в хорошем смысле популярную классику. В паре с концертом прозвучит симфоническая поэма "Утес" Рахманинова.А вот во втором отделении, помимо редко исполняемых симфонических "Морских интерлюдий" из оперы "Питер Граймс" Бриттена, прозвучит "Варшавский концерт" для фортепиано с оркестром Ричарда Аддинселла – английского композитора, который писал преимущественно музыку для кино. Эта музыка в рахманиновском духе первоначально была написана для британского художественного фильма 1941 года, рассказывающего о событиях в Польше. Концерт стал популярным уже во время Второй мировой войны и по сей день входит в репертуар многих пианистов.Два концерта Бетховена (Четвертый и Пятый) прозвучат в Зале Зарядье 17 апреля в исполнении выдающейся пианистки Елизаветы Леонской и Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина. Леонская – одна из лучших и почитаемых современных пианисток. Первые концерты она дала в 11 лет, а уже в студенческие годы завоевывала призы на престижных международных конкурсах. Большое влияние на Леонскую оказал Святослав Рихтер – он не только был ее преподавателем и наставником, но и партнером по сцене. Их связывала и дружба, которая продолжалась до смерти Рихтера в 1997 году. Еще в 1978 году Елизавета Леонская уехала из Советского Союза и обосновалась в Австрии. Год спустя сенсационное выступление на Зальцбургском фестивале ознаменовало начало ее блестящей карьеры на Западе. Концерт в Москве – редкая возможность послушать эту выдающуюся исполнительницу.Музыка на все временаПроизведения композиторов XIX века прозвучат в Зале Зарядье 2 апреля. Увертюра Мендельсона "Сказка о прекрасной Мелузине" – произведение с очень красивой и колоритной оркестровкой. Оно, по сути, иллюстрирует французскую сказку, которая была переведена на немецкий язык и стала невероятно популярной. Это – одна из столь любимых в эпоху романтизма трагических историй русалок. Сам Мендельсон считал эту увертюру одним из лучших своих произведений. В этот же вечер прозвучит Концерт для скрипки с оркестром ре-мажор Чайковского. Солировать будет Ольга Волкова, настоящий вундеркинд в детстве, а последние два года – концертмейстер оркестра musicAeterna Теодора Курентзиса. Завершит вечер Девятая симфония Дворжака, которая имеет подзаголовок "Из Нового Света". Это произведение чешский композитор писал, уже будучи всемирно известным. В 1890-е годы он переехал в Нью-Йорк, где возглавил консерваторию. Симфония одновременно является и вершиной творчества композитора и сильно отличается от всего того, что он писал ранее. Сам Дворжак признавался, что огромное влияние на него оказали негритянские и индейские мелодии, которые ему довелось услышать.Оркестр Большого театра под руководством Валерия Гергиева исполнит 9 апреля классику русской музыки – симфоническую сюиту "Шехеразада" Римского-Корсакова и "Симфонические танцы" Рахманинова. В основу своей сюиты Римский-Корсаков положил сказки из знаменитого сборника "Тысяча и одна ночь". Партитуру предваряет им самим написанная программа – условный сюжет симфонической сюиты. Однако до конца неясно, какие же конкретно сказочные истории вдохновили композитора. Эта партитура – "русский Восток", столь любимый композиторами XIX века. Во втором отделении этого концерта прозвучит еще одна оркестровая увертюра, но уже Рахманинова – "Симфонические танцы". Они были написаны полвека спустя после "Шехеразады", в них слышатся отголоски музыки Римского-Корсакова. Это – последнее сочинение Рахманинова. "Симфонические танцы" он писал летом 1940 года, живя в пригороде Нью-Йорка. В Европе уже шла война, во Франции осталась дочь композитора – неудивительно, что мысли о жизни и смерти выходили на первый план. Три части произведения Рахманинов хотел озаглавить "День", "Сумерки" и "Полночь", проведя аналогию с периодами жизньи человека. От конкретных названий он позже отказался, но суть никуда не ушла. "Симфонические танцы" – большое симфоническое полотно, размышления о жизни.Реквием и ораторияМалоизвестное произведение композитора Осипа Козловского прозвучит в Зале Зарядье 19 апреля. Это – его Реквием, траурная оратория. Козловский, поляк и католик при рождении, ставший русским по духу, в конце XVIII века был одним из самых известных людей в Российской империи. Его полонез считался даже неофициальным гимном страны. Реквием был написан для мероприятия государственного масштаба – погребения последнего монарха Речи Посполитой и одного из фаворитов Екатерины II Станислава II Августа. За несколько лет до этого уже был написан знаменитый Реквием Моцарта, и Козловский, конечно, его слышал – начало партитуры явно навеяно моцартовскими темами. Но в произведение на латинском языке композитор ввел элементы русского многоголосного пения и даже использовал роговой ансамбль. Это – исконно русская традиция, где каждый инструмент – рожок – может сыграть лишь один звук. Таким образом, мелодия последовательно исполняется сразу несколькими музыкантами. Реквием Козловского прозвучал в Петербурге еще несколько раз, но позже о нем забыли. Возрождение сочинения состоялось лишь в начале XXI века.А 22 апреля в Зале Зарядье будет исполнена праздничная Пасхальная оратория Баха. Впервые она прозвучала ровно 300 лет назад, в 1725 году. Интересно, что первоначально композитор написал не церковную кантату, а светское произведение – поздравление ко дню рождения своего покровителя, герцога Саксен-Вайсенфельского. Фактически, это была музыкальная драма, своего рода небольшая опера. Сочинение было готово в феврале 1735 года, а уже к апрелю композитор его немного переделал и превратил в Пасхальную ораторию. Известно, что позже он также вносил правки в партитуру, дорабатывая ее. В Зале Зарядье Пасхальная оратория прозвучит в исполнении солистов, Государственного академического русского хора имени Свешникова и оркестра Pratum Integrum под управлением немецкого дирижера Бенедикта Зауэра.
https://ria.ru/20250307/andre_shene-2003567493.html
https://ria.ru/20250304/novyemyuzikly-2002938116.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006887637_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_200dc4e6b5e1ef4529a5f302caf10e71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культпоход, александр чайковский, юрий башмет, гавриил державин, московский государственный академический симфонический оркестр, концертный зал "зарядье", концертный зал имени п.и. чайковского
Культпоход, Александр Чайковский, Юрий Башмет, Гавриил Державин, Московский государственный академический симфонический оркестр, Концертный зал "Зарядье", Концертный зал имени П.И. Чайковского
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Известные оперы в концертном исполнении, забытые сочинения композиторов прошлого и недавно написанные партитуры – в апреле Зал Зарядье представляет концерты для публики с самыми разными музыкальными предпочтениями и запросами. Подробности – в нашем обзоре.
Знаменитая "Травиата" Верди, одна из самых известных опер композитора, прозвучит в концертном исполнении на сцене Зала Зарядье 1 апреля. Она принесла автору не только мировую славу, но и неплохие гонорары. Несмотря на провальную премьеру, опера была поставлена во всех крупных европейских театрах и навсегда стала частью мирового оперного репертуара. Действие и музыка сконцентрированы вокруг двух главных героев – Виолетты и ее возлюбленного Альфреда. Эти партии на вечере в Зале Зарядье исполнят Инара Козловская и Сергей Скороходов.
Партию Виолетты Инара Козловская уже пела на разных театральных подмостках. Певица окончила ГИТИС, затем прошла школу Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. В Мариинском же дебютировала и в 2022 году присоединилась к труппе. Более опытный тенор Сергей Скороходов также прошел в свое время через Академию молодых оперных певцов, он поет в Мариинском театре с 2007 года. Критики отмечают его сильный и чистый голос, богатый нюансами тембр, филигранную технику.
Другая опера Верди – "Набукко" – будет исполнена в Зале Зарядье 16 апреля. Это – третья опера композитора, именно она сделала его известным. Библейская история о пленении иудеев вавилонянами читалась современниками Верди как сюжет актуальный – это было время борьбы Италии за независимость в условиях австрийского господства. Пожалуй, самый известный номер из "Набукко" – хор рабов, который стал настоящим гимном итальянских патриотов.
Помимо концертного исполнения опер, в Зале Зарядье часто можно услышать музыкально-драматические спектакли. Этот, казалось, забытый жанр вновь любим публикой. 21 апреля состоится московская премьера вечера "Державин" на музыку современного классика Александра Чайковского. Сочинение написано для необычного состава: драматических актеров, альта, домры, хора и камерного оркестра. Музыка положена на стихи Пушкина и Державина.
Это – рассказ о жизни и творчестве Гавриила Державина, выдающегося поэта и государственного деятеля. В постановке принимают участие камерный ансамбль "Солисты Москвы", его дирижер и альтист Юрий Башмет, ансамбль современной хоровой музыки Alto Coro, а также известные актеры и исполнители. Так, в дуэте с Юрием Башметом выступит солистка на домре Екатерина Мочалова – любопытно, что композитор Александр Чайковский использует столь необычное сочетание классического альта и народного инструмента. Кстати, Екатерина – первая исполнительница многих сочинений для домры и мандолины современных композиторов.
Философскую сказку-притчу "Маленький принц" известного французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери представят 27 апреля актер Валерий Баринов, органистка Лада Лабзина и художник песочной анимации Лилия Чистина. Замечательный философский текст вдохновлял не одно поколение и детей, и взрослых. По мотивам этой сказки были созданы произведения разных жанров. В этом спектакле основной музыкальной темой станет песня "Маленький принц" Микаэла Таривердиева. Помимо музыки советского композитора, в спектакле прозвучат произведения Баха, Перселла, переложения для органа сочинений композиторов XIX-XX веков.
Концерты лучших пианистов – неотъемлемая часть афиши Зала Зарядье. Константин Емельянов выступит 5 апреля вместе с Московским государственным академическим симфоническим оркестром под управлением Тимура Зангиева. Пианист стал широко известен после того, как в 2019 году завоевал III премию на Международном конкурсе имени Чайковского в Москве. За последующие годы молодой музыкант обрел силу и зрелость. В первом отделении он исполнит Первый фортепианный концерт Рахманинова – в хорошем смысле популярную классику. В паре с концертом прозвучит симфоническая поэма "Утес" Рахманинова.
А вот во втором отделении, помимо редко исполняемых симфонических "Морских интерлюдий" из оперы "Питер Граймс" Бриттена, прозвучит "Варшавский концерт" для фортепиано с оркестром Ричарда Аддинселла – английского композитора, который писал преимущественно музыку для кино. Эта музыка в рахманиновском духе первоначально была написана для британского художественного фильма 1941 года, рассказывающего о событиях в Польше. Концерт стал популярным уже во время Второй мировой войны и по сей день входит в репертуар многих пианистов.
Два концерта Бетховена (Четвертый и Пятый) прозвучат в Зале Зарядье 17 апреля в исполнении выдающейся пианистки Елизаветы Леонской и Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина. Леонская – одна из лучших и почитаемых современных пианисток. Первые концерты она дала в 11 лет, а уже в студенческие годы завоевывала призы на престижных международных конкурсах.
Большое влияние на Леонскую оказал Святослав Рихтер – он не только был ее преподавателем и наставником, но и партнером по сцене. Их связывала и дружба, которая продолжалась до смерти Рихтера в 1997 году. Еще в 1978 году Елизавета Леонская уехала из Советского Союза и обосновалась в Австрии. Год спустя сенсационное выступление на Зальцбургском фестивале ознаменовало начало ее блестящей карьеры на Западе. Концерт в Москве – редкая возможность послушать эту выдающуюся исполнительницу.
Произведения композиторов XIX века прозвучат в Зале Зарядье 2 апреля. Увертюра Мендельсона "Сказка о прекрасной Мелузине" – произведение с очень красивой и колоритной оркестровкой. Оно, по сути, иллюстрирует французскую сказку, которая была переведена на немецкий язык и стала невероятно популярной. Это – одна из столь любимых в эпоху романтизма трагических историй русалок. Сам Мендельсон считал эту увертюру одним из лучших своих произведений. В этот же вечер прозвучит Концерт для скрипки с оркестром ре-мажор Чайковского. Солировать будет Ольга Волкова, настоящий вундеркинд в детстве, а последние два года – концертмейстер оркестра musicAeterna Теодора Курентзиса.
Завершит вечер Девятая симфония Дворжака, которая имеет подзаголовок "Из Нового Света". Это произведение чешский композитор писал, уже будучи всемирно известным. В 1890-е годы он переехал в Нью-Йорк, где возглавил консерваторию. Симфония одновременно является и вершиной творчества композитора и сильно отличается от всего того, что он писал ранее. Сам Дворжак признавался, что огромное влияние на него оказали негритянские и индейские мелодии, которые ему довелось услышать.
Оркестр Большого театра под руководством Валерия Гергиева исполнит 9 апреля классику русской музыки – симфоническую сюиту "Шехеразада" Римского-Корсакова и "Симфонические танцы" Рахманинова. В основу своей сюиты Римский-Корсаков положил сказки из знаменитого сборника "Тысяча и одна ночь". Партитуру предваряет им самим написанная программа – условный сюжет симфонической сюиты. Однако до конца неясно, какие же конкретно сказочные истории вдохновили композитора. Эта партитура – "русский Восток", столь любимый композиторами XIX века.
Во втором отделении этого концерта прозвучит еще одна оркестровая увертюра, но уже Рахманинова – "Симфонические танцы". Они были написаны полвека спустя после "Шехеразады", в них слышатся отголоски музыки Римского-Корсакова. Это – последнее сочинение Рахманинова. "Симфонические танцы" он писал летом 1940 года, живя в пригороде Нью-Йорка. В Европе уже шла война, во Франции осталась дочь композитора – неудивительно, что мысли о жизни и смерти выходили на первый план. Три части произведения Рахманинов хотел озаглавить "День", "Сумерки" и "Полночь", проведя аналогию с периодами жизньи человека. От конкретных названий он позже отказался, но суть никуда не ушла. "Симфонические танцы" – большое симфоническое полотно, размышления о жизни.
Малоизвестное произведение композитора Осипа Козловского прозвучит в Зале Зарядье 19 апреля. Это – его Реквием, траурная оратория. Козловский, поляк и католик при рождении, ставший русским по духу, в конце XVIII века был одним из самых известных людей в Российской империи. Его полонез считался даже неофициальным гимном страны. Реквием был написан для мероприятия государственного масштаба – погребения последнего монарха Речи Посполитой и одного из фаворитов Екатерины II Станислава II Августа.
За несколько лет до этого уже был написан знаменитый Реквием Моцарта, и Козловский, конечно, его слышал – начало партитуры явно навеяно моцартовскими темами. Но в произведение на латинском языке композитор ввел элементы русского многоголосного пения и даже использовал роговой ансамбль. Это – исконно русская традиция, где каждый инструмент – рожок – может сыграть лишь один звук. Таким образом, мелодия последовательно исполняется сразу несколькими музыкантами. Реквием Козловского прозвучал в Петербурге еще несколько раз, но позже о нем забыли. Возрождение сочинения состоялось лишь в начале XXI века.
А 22 апреля в Зале Зарядье будет исполнена праздничная Пасхальная оратория Баха. Впервые она прозвучала ровно 300 лет назад, в 1725 году. Интересно, что первоначально композитор написал не церковную кантату, а светское произведение – поздравление ко дню рождения своего покровителя, герцога Саксен-Вайсенфельского. Фактически, это была музыкальная драма, своего рода небольшая опера.
Сочинение было готово в феврале 1735 года, а уже к апрелю композитор его немного переделал и превратил в Пасхальную ораторию. Известно, что позже он также вносил правки в партитуру, дорабатывая ее. В Зале Зарядье Пасхальная оратория прозвучит в исполнении солистов, Государственного академического русского хора имени Свешникова и оркестра Pratum Integrum под управлением немецкого дирижера Бенедикта Зауэра.