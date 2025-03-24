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Комитет ГД одобрил запрет на массовый телефонный обзвон без согласия - РИА Новости, 24.03.2025
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16:39 24.03.2025 (обновлено: 17:06 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/zapret-2007001125.html
Комитет ГД одобрил запрет на массовый телефонный обзвон без согласия
Комитет ГД одобрил запрет на массовый телефонный обзвон без согласия - РИА Новости, 24.03.2025
Комитет ГД одобрил запрет на массовый телефонный обзвон без согласия
Комитет Госдумы по информполитике одобрил поправку о запрете на осуществление автоматических массовых телефонных вызовов без предварительного согласия абонента, РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T16:39:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике одобрил поправку о запрете на осуществление автоматических массовых телефонных вызовов без предварительного согласия абонента, следует из таблицы поправок ко второму чтению законопроекта о борьбе с кибермошенничеством, рекомендуемых комитетом к принятию."Массовые и (или) автоматические телефонные вызовы в сети связи общего пользования (далее - массовые вызовы) должны осуществляться при условии получения предварительного согласия абонента, выраженного посредством совершения им действий, однозначно идентифицирующих этого абонента и позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение массовых вызовов", - говорится в тексте поправки к законопроекту, размещенной в думской электронной базе.Отмечается, что массовые вызовы признаются осуществленными без предварительного согласия абонента, если заказчик не докажет, что такое согласие было получено. Также предлагается предоставить абонентам право направить оператору связи отказ от получения массовых вызовов. В таком случае оператор связи будет обязан прекратить массовые вызовы абоненту.Уточняется, что массовые вызовы, осуществляемые с нарушением требований закона, признаются незаконными, за исключением вызовов, осуществляемых по инициативе государственных органов и подведомственных им организаций, органов местного самоуправления, а также иных органов и организаций, перечень которых устанавливается правительством РФ.
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госдума рф, россия, общество
Госдума РФ, Россия, Общество
Комитет ГД одобрил запрет на массовый телефонный обзвон без согласия

Комитет ГД одобрил запрет на массовый телефонный обзвон без согласия абонента

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике одобрил поправку о запрете на осуществление автоматических массовых телефонных вызовов без предварительного согласия абонента, следует из таблицы поправок ко второму чтению законопроекта о борьбе с кибермошенничеством, рекомендуемых комитетом к принятию.
"Массовые и (или) автоматические телефонные вызовы в сети связи общего пользования (далее - массовые вызовы) должны осуществляться при условии получения предварительного согласия абонента, выраженного посредством совершения им действий, однозначно идентифицирующих этого абонента и позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение массовых вызовов", - говорится в тексте поправки к законопроекту, размещенной в думской электронной базе.
Отмечается, что массовые вызовы признаются осуществленными без предварительного согласия абонента, если заказчик не докажет, что такое согласие было получено. Также предлагается предоставить абонентам право направить оператору связи отказ от получения массовых вызовов. В таком случае оператор связи будет обязан прекратить массовые вызовы абоненту.
Уточняется, что массовые вызовы, осуществляемые с нарушением требований закона, признаются незаконными, за исключением вызовов, осуществляемых по инициативе государственных органов и подведомственных им организаций, органов местного самоуправления, а также иных органов и организаций, перечень которых устанавливается правительством РФ.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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