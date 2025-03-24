https://ria.ru/20250324/zakharova-2007018971.html
Захарова высказалась об атаках ВСУ накануне переговоров в Эр-Рияде
Захарова высказалась об атаках ВСУ накануне переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 24.03.2025
Захарова высказалась об атаках ВСУ накануне переговоров в Эр-Рияде
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку БПЛА в Краснодарском крае накануне переговоров в Эр-Рияде между РФ и США, заявила РИА... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T17:29:00+03:00
2025-03-24T17:29:00+03:00
2025-03-24T17:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
мария захарова
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку БПЛА в Краснодарском крае накануне переговоров в Эр-Рияде между РФ и США, заявила РИА Новости, что Украине не нужен мир, перед любыми контактами они атакуют гражданские объекты."Каждый раз одна и та же история. Перед любыми контактами, в том числе и во время визитов в Москву делегаций зарубежных, киевский режим совершает террористические акты, нападения на гражданскую инфраструктуру, на гражданские объекты, экстремистские акты и так далее… Им не нужен мир. Они об этом заявляли неоднократно", - сказала Захарова.Ранее в Минобороны России сообщили, что Киевский режим в ночь на 24 марта совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае.Предыдущая атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" была совершена 17 февраля. В результате неё объект получил повреждения и был выведен из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ.Кроме того, 19 марта через несколько часов после принятого по предложению президента США решения президента России о временном прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре киевский режим совершил атаку с применением трёх БПЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказская Краснодарского края объекту КТК, обеспечивающему перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании.
https://ria.ru/20250324/ktk-2007022483.html
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краснодарский край, вооруженные силы украины, мария захарова, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины, Мария Захарова, Россия, Украина
Захарова высказалась об атаках ВСУ накануне переговоров в Эр-Рияде
Захарова: Киеву не нужен мир