https://ria.ru/20250324/zakharova-2007018971.html

Захарова высказалась об атаках ВСУ накануне переговоров в Эр-Рияде

Захарова высказалась об атаках ВСУ накануне переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 24.03.2025

Захарова высказалась об атаках ВСУ накануне переговоров в Эр-Рияде

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку БПЛА в Краснодарском крае накануне переговоров в Эр-Рияде между РФ и США, заявила РИА... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T17:29:00+03:00

2025-03-24T17:29:00+03:00

2025-03-24T17:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

краснодарский край

вооруженные силы украины

мария захарова

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_1c4d02373b27afeb02e5d3be406fab19.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку БПЛА в Краснодарском крае накануне переговоров в Эр-Рияде между РФ и США, заявила РИА Новости, что Украине не нужен мир, перед любыми контактами они атакуют гражданские объекты."Каждый раз одна и та же история. Перед любыми контактами, в том числе и во время визитов в Москву делегаций зарубежных, киевский режим совершает террористические акты, нападения на гражданскую инфраструктуру, на гражданские объекты, экстремистские акты и так далее… Им не нужен мир. Они об этом заявляли неоднократно", - сказала Захарова.Ранее в Минобороны России сообщили, что Киевский режим в ночь на 24 марта совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае.Предыдущая атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" была совершена 17 февраля. В результате неё объект получил повреждения и был выведен из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ.Кроме того, 19 марта через несколько часов после принятого по предложению президента США решения президента России о временном прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре киевский режим совершил атаку с применением трёх БПЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказская Краснодарского края объекту КТК, обеспечивающему перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании.

https://ria.ru/20250324/ktk-2007022483.html

https://ria.ru/20250324/zakharova-2006983647.html

краснодарский край

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, вооруженные силы украины, мария захарова, россия, украина