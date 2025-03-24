"Ответ скрыт за этой дверью". Кровавая загадка ацтекских пирамид
Археолог Ортега: Теотиуакан строили как проекцию индейского мира мертвых
© AP Photo / Eduardo VerdugoАктеры у Пирамиды Солнца на месте археологических раскопок Теотиуакана
© AP Photo / Eduardo Verdugo
Актеры у Пирамиды Солнца на месте археологических раскопок Теотиуакана. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. Хотя индейский город Теотиуакан почти каждый год преподносит археологам сюрпризы, главные его тайны все еще не раскрыты. Однако ученые смогли приблизиться к разгадке, и им есть что рассказать.
От зенита к упадку
Древний Теотиуакан, расположенный в 40 километрах от Мехико, изучают уже несколько веков. Первые раскопки здесь провели еще в XVII столетии испанские миссионеры. Но как тогда, так и сейчас специалисты затрудняются ответить, с чем же имеют дело.
История города буквально пропитана всевозможными тайнами и головоломками. Например, точно не ясно, кто и когда его построил. Известно, что первые поселения возникли здесь еще в 600-е годы до нашей эры.
А спустя всего 400 лет на их месте начал расти гигантский по тем временам город. Население около ста тысяч человек, строгая планировка зданий, инфраструктура — настоящий мегаполис. Археологи до сих пор задаются вопросом, что за цивилизация смогла сотворить подобное чудо.
Ответить трудно: об этническом составе Теотиуакана специалисты лишь гадают. Есть версии, что город был полиэтничным — представлял союз нескольких племен: науа, отоми, тотонаков.
© AP Photo / Rebecca BlackwellПирамида Луны и пирамида Солнца в Теотиуакане, Мексика
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Пирамида Луны и пирамида Солнца в Теотиуакане, Мексика
А вот гипотеза об ацтекской принадлежности города, как считалось ранее, неверна. Дело в том, что к моменту прихода воинственного народа Теотиуакан был заброшен уже несколько веков. Что стало причиной упадка — еще одна загадка.
Год назад испанские исследователи предположили, что все дело в череде мощных землетрясений. Город расположен в сейсмически опасной зоне и пережил как минимум четыре природные катастрофы.
Последняя, по мнению авторов научной работы, произошла как раз между 550-650 годами. И была довольно мощной: об этом свидетельствует полностью разрушенная лестница одного из здешних храмов. Человеку такое не под силу — постройка монументальная. Правда, уточнили ученые, это единственное материальное доказательство их версии.
Жуткое открытие
За наработки испанских специалистов зацепились коллеги из Мексики. Они обратили внимание, что все ритуальные здания в Теотиуакане — знаменитые ступенчатые пирамиды — построены сейсмоустойчивыми.
© Фото : INAHЗмеевидная каменная маска, найденная у основания пирамиды Солнца в Теотиуакане, Мексика
Змеевидная каменная маска, найденная у основания пирамиды Солнца в Теотиуакане, Мексика
А в основании каждой для большей прочности — дополнительные каменные столбы. К слову, их датировали V веком, тогда как сами пирамиды воздвигли в первые три столетия нашей эры. Поэтому не исключено, что город действительно опустел после масштабного землетрясения.
Однако не это больше всего волновало мексиканских ученых. А то, с какой целью индейцы соорудили святилища.
Всего в Теотиуакане три пирамиды: центральная — в честь Пернатого Змея и
боковые — в честь Солнца и Луны. Впервые их обследовали еще в 1906-м, но полноценные раскопки начались лишь в конце XX века. Тогда-то капища и приоткрыли некоторые из своих тайн.
боковые — в честь Солнца и Луны. Впервые их обследовали еще в 1906-м, но полноценные раскопки начались лишь в конце XX века. Тогда-то капища и приоткрыли некоторые из своих тайн.
В частности, в 1971-м под пирамидой Солнца обнаружили внушительных размеров туннель. В нем огромное количество индейской погребальной утвари: обсидиановые ножи, сосуды для благовоний, фигурки различных божеств.
© Getty Images / StarcevicПирамиды в Теотиуакане, Мексика
© Getty Images / Starcevic
Пирамиды в Теотиуакане, Мексика
Археологи посчитали подземелье царской усыпальницей, но самих гробниц так и не нашли. Зато наткнулись на полтора десятка детских захоронений по периметру пирамиды. Это лишь укрепило их в первоначальном предположении.
Десять лет спустя такую же, если не более жуткую картину ученые увидели в соседней пирамиде Луны. В подземной погребальной камере беспорядочно лежали останки двенадцати человек, у всех связаны руки за спиной, а десять — обезглавлены.
Двое же "счастливчиков" с головами на плечах были аккуратно посажены на роскошные стулья и украшены ожерельями из нефрита. Археологи обратили внимание: возраст жертв приблизительно совпадает со временем, когда Теотиуакан был в зените своего развития. Возможно, несчастных принесли в дар богам — в благодарность за процветание города.
Последняя дверь
В 2018-м сотрудники Национального университета в Мексике просканировали пирамиду Луны с помощью электротомографов. Оказалось, под ней, как и под Солнечной, тоже скрыта система комнат и ходов.
"Оба подземелья будто выстроены по одному и тому же образцу", — отметила в беседе с журналистами руководитель проекта Вероника Ортега.
Но вот какому именно — оставалось загадкой. Над ней бились более пяти лет, пока Национальный университет не опубликовал еще одно исследование. В ходе нескольких десятков сравнительных анализов математики и астрономы выяснили: юго-западный угол пирамиды Солнца и северо-восточный угол пирамиды Луны совпадают с положением Солнца на закате в дни солнцестояния.
Ученые уверены: расположение по направлению к небесному светилу, которое особо почитали все без исключения индейцы, повлияло и на планировку самого Теотиуакана. Весь город, пояснила Ортега, "выстроен в подражание планировке потустороннего мира".
CC BY-SA 4.0 / Burkhard Mücke / Archäologische Bauten in der Ruinenstadt Teotihuacán (cropped)Пирамида Луны в Теотиуакане, Мексика
CC BY-SA 4.0 / Burkhard Mücke / Archäologische Bauten in der Ruinenstadt Teotihuacán (cropped)
Пирамида Луны в Теотиуакане, Мексика
В представлении многих народов Мезоамерики, вход в преисподнюю представлял собой гигантскую пещеру или разлом в земле. Душа усопшего спускалась туда, совершала долгое и опасное путешествие, а затем оказывалась в Миктлане — девятиуровневом загробном мире.
Это натолкнуло Веронику Ортега и ее коллег на мысль, что системы туннелей под пирамидами — не что иное, как проекция Миктлана на земле. Камер как раз около девяти. Но дело в том, что одну из них археологам открыть так и не удалось. А сигнал электротомографов не проходит сквозь толстые каменные стены.
Не исключено, с юмором заключила Ортега, что именно за этой дверью нас ждут ответы на все вопросы загадочного Теотиуакана.