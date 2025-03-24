https://ria.ru/20250324/zagadka-2006530232.html

"Ответ скрыт за этой дверью". Кровавая загадка ацтекских пирамид

"Ответ скрыт за этой дверью". Кровавая загадка ацтекских пирамид - РИА Новости, 24.03.2025

"Ответ скрыт за этой дверью". Кровавая загадка ацтекских пирамид

Хотя индейский город Теотиуакан почти каждый год преподносит археологам сюрпризы, главные его тайны все еще не раскрыты. Однако ученые смогли приблизиться к... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T08:00:00+03:00

2025-03-24T08:00:00+03:00

2025-03-24T09:27:00+03:00

религия

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. Хотя индейский город Теотиуакан почти каждый год преподносит археологам сюрпризы, главные его тайны все еще не раскрыты. Однако ученые смогли приблизиться к разгадке, и им есть что рассказать.От зенита к упадкуДревний Теотиуакан, расположенный в 40 километрах от Мехико, изучают уже несколько веков. Первые раскопки здесь провели еще в XVII столетии испанские миссионеры. Но как тогда, так и сейчас специалисты затрудняются ответить, с чем же имеют дело.История города буквально пропитана всевозможными тайнами и головоломками. Например, точно не ясно, кто и когда его построил. Известно, что первые поселения возникли здесь еще в 600-е годы до нашей эры.А спустя всего 400 лет на их месте начал расти гигантский по тем временам город. Население около ста тысяч человек, строгая планировка зданий, инфраструктура — настоящий мегаполис. Археологи до сих пор задаются вопросом, что за цивилизация смогла сотворить подобное чудо.Ответить трудно: об этническом составе Теотиуакана специалисты лишь гадают. Есть версии, что город был полиэтничным — представлял союз нескольких племен: науа, отоми, тотонаков.А вот гипотеза об ацтекской принадлежности города, как считалось ранее, неверна. Дело в том, что к моменту прихода воинственного народа Теотиуакан был заброшен уже несколько веков. Что стало причиной упадка — еще одна загадка.Год назад испанские исследователи предположили, что все дело в череде мощных землетрясений. Город расположен в сейсмически опасной зоне и пережил как минимум четыре природные катастрофы.Последняя, по мнению авторов научной работы, произошла как раз между 550-650 годами. И была довольно мощной: об этом свидетельствует полностью разрушенная лестница одного из здешних храмов. Человеку такое не под силу — постройка монументальная. Правда, уточнили ученые, это единственное материальное доказательство их версии.Жуткое открытиеЗа наработки испанских специалистов зацепились коллеги из Мексики. Они обратили внимание, что все ритуальные здания в Теотиуакане — знаменитые ступенчатые пирамиды — построены сейсмоустойчивыми.А в основании каждой для большей прочности — дополнительные каменные столбы. К слову, их датировали V веком, тогда как сами пирамиды воздвигли в первые три столетия нашей эры. Поэтому не исключено, что город действительно опустел после масштабного землетрясения.Однако не это больше всего волновало мексиканских ученых. А то, с какой целью индейцы соорудили святилища.Всего в Теотиуакане три пирамиды: центральная — в честь Пернатого Змея и боковые — в честь Солнца и Луны. Впервые их обследовали еще в 1906-м, но полноценные раскопки начались лишь в конце XX века. Тогда-то капища и приоткрыли некоторые из своих тайн.В частности, в 1971-м под пирамидой Солнца обнаружили внушительных размеров туннель. В нем огромное количество индейской погребальной утвари: обсидиановые ножи, сосуды для благовоний, фигурки различных божеств.Археологи посчитали подземелье царской усыпальницей, но самих гробниц так и не нашли. Зато наткнулись на полтора десятка детских захоронений по периметру пирамиды. Это лишь укрепило их в первоначальном предположении.Десять лет спустя такую же, если не более жуткую картину ученые увидели в соседней пирамиде Луны. В подземной погребальной камере беспорядочно лежали останки двенадцати человек, у всех связаны руки за спиной, а десять — обезглавлены.Двое же "счастливчиков" с головами на плечах были аккуратно посажены на роскошные стулья и украшены ожерельями из нефрита. Археологи обратили внимание: возраст жертв приблизительно совпадает со временем, когда Теотиуакан был в зените своего развития. Возможно, несчастных принесли в дар богам — в благодарность за процветание города.Последняя дверьВ 2018-м сотрудники Национального университета в Мексике просканировали пирамиду Луны с помощью электротомографов. Оказалось, под ней, как и под Солнечной, тоже скрыта система комнат и ходов."Оба подземелья будто выстроены по одному и тому же образцу", — отметила в беседе с журналистами руководитель проекта Вероника Ортега.Но вот какому именно — оставалось загадкой. Над ней бились более пяти лет, пока Национальный университет не опубликовал еще одно исследование. В ходе нескольких десятков сравнительных анализов математики и астрономы выяснили: юго-западный угол пирамиды Солнца и северо-восточный угол пирамиды Луны совпадают с положением Солнца на закате в дни солнцестояния.Ученые уверены: расположение по направлению к небесному светилу, которое особо почитали все без исключения индейцы, повлияло и на планировку самого Теотиуакана. Весь город, пояснила Ортега, "выстроен в подражание планировке потустороннего мира".В представлении многих народов Мезоамерики, вход в преисподнюю представлял собой гигантскую пещеру или разлом в земле. Душа усопшего спускалась туда, совершала долгое и опасное путешествие, а затем оказывалась в Миктлане — девятиуровневом загробном мире.Это натолкнуло Веронику Ортега и ее коллег на мысль, что системы туннелей под пирамидами — не что иное, как проекция Миктлана на земле. Камер как раз около девяти. Но дело в том, что одну из них археологам открыть так и не удалось. А сигнал электротомографов не проходит сквозь толстые каменные стены.Не исключено, с юмором заключила Ортега, что именно за этой дверью нас ждут ответы на все вопросы загадочного Теотиуакана.

https://ria.ru/20250319/sekret-2005742823.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

аналитика - религия и мировоззрение