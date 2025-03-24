https://ria.ru/20250324/vzryv-2007074677.html
В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 24.03.2025
В Сумах прогремел взрыв
Взрыв прозвучал в городе Сумы на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T23:47:00+03:00
2025-03-24T23:47:00+03:00
2025-03-24T23:47:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Взрыв прозвучал в городе Сумы на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Сумах было слышно взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области уже более четырех часов звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250323/ukraina-2006827601.html
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россия, сумы, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумы, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины