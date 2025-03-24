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Орловский губернатор прокомментировал указ о выплатах беременным школьницам
Орловский губернатор прокомментировал указ о выплатах беременным школьницам - РИА Новости, 24.03.2025
Орловский губернатор прокомментировал указ о выплатах беременным школьницам
В Орловской области на данный момент нет девушек, попадающих под выплату 100 тысяч рублей в связи с беременностью и очным обучением в общеобразовательных... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T13:35:00+03:00
2025-03-24T13:35:00+03:00
2025-03-24T13:35:00+03:00
общество
орловская область
андрей клычков
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ТУЛА, 24 мар – РИА Новости. В Орловской области на данный момент нет девушек, попадающих под выплату 100 тысяч рублей в связи с беременностью и очным обучением в общеобразовательных организациях, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. Ранее глава региона подписал указ, из которого следует, что беременным школьницам Орловской области при постановлении на учет будут единовременно выплачивать 100 тысяч рублей, как и беременным студенткам профессиональных образовательных организаций, а также образовательных организаций высшего образования. "Друзья, сегодня в центре внимания федеральных СМИ информация о дополнительной поддержке беременных. Всех, к моему удивлению, очень заинтересовал мой указ о выплате в 100 тысяч рублей для беременных, обучающейся в общеобразовательных организациях… Прошу учесть, что в настоящее время у нас в регионе нет подпадающих под эту категорию девушек", - говорится в сообщении.
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орловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, орловская область, андрей клычков
Общество, Орловская область, Андрей Клычков
Орловский губернатор прокомментировал указ о выплатах беременным школьницам
Клычков: в Орловской области нет учениц, попадающих под выплату по беременности