https://ria.ru/20250324/vulin-2006942685.html

Александр Вулин: протесты в Сербии – это попытка провести цветную революцию

Александр Вулин: протесты в Сербии – это попытка провести цветную революцию - РИА Новости, 24.03.2025

Александр Вулин: протесты в Сербии – это попытка провести цветную революцию

Санкции против "Нефтяной индустрии Сербии", протесты в Белграде, уголовные дела против главы Республики Сербской Милорада Додика и обострение в Косово не... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T15:00:00+03:00

2025-03-24T15:00:00+03:00

2025-03-24T15:00:00+03:00

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Санкции против "Нефтяной индустрии Сербии", протесты в Белграде, уголовные дела против главы Республики Сербской Милорада Додика и обострение в Косово не случайно совпали по времени – они координируются из одного центра, а стоят за этой атакой на сербов западные посольства и спецслужбы, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. В беседе с агентством он рассказал, могут ли митинги стать "майданом" и цветной революцией, как на этом фоне будут развиваться отношения Сербии с БРИКС и ОДКБ, и кто приедет на Парад Победы в Москву 9 мая.– Судя по публикациям, президенты РФ и США, а также российские делегации обсуждают не только Украину, но широкий спектр вопросов двусторонних отношений. Могут ли в этой повестке быть и санкции США в отношении "Нефтяной индустрии Сербии", в которой "Газпрому" и "Газпромнефти" принадлежат 56,14% акций? Ведь уже 28 марта истекает срок отсрочки введения Штатами ограничительных мер.– Мы в Сербии были бы очень счастливы, если этот вопрос был бы решен на самом высоком уровне, чтобы не беспокоиться о том, что будет с нашей энергетической стабильностью. С позиции Сербии могут сказать, что NIS не будет национализирована. Все, что будет делаться, будет с согласия законного владельца компании "Нефтяной индустрии Сербии", а это российские госкомпании. Сербы – не трусы и не грабители, и мы не будем отнимать NIS.Думаю, что NIS не будет единственным пунктом их разговора, уверен, что вопрос этой компании будет решаться в рамках всей политики санкций в отношении РФ.– Каких последствий вы ожидаете 28 марта, когда истекает этот срок? Вступят ли санкции США в силу, и к чему это приведет с учетом важности NIS для энергетического сектора страны, важности компании как работодателя и налогоплательщика?– "Нефтяная индустрия Сербии" занимает 75% нашего энергетического сектора. Каждый удар по NIS является сильнейшим ударом по нашей экономике. Мы, конечно, найдем способ, чтобы все нормально функционировало. Но в данный момент не могу говорить о конкретных шагах, которые мы будем предпринимать, когда узнаем, будет ли какое-то решение или еще одна отсрочка. Это вещи, которые только предстоят, сейчас пока нельзя сказать. Правительство разрабатывает несколько сценариев, но ни один из них не предусматривает отъем российской собственности.– В прессе появились сообщения, о том, что хорватский оператор нефтепровода JANAF заинтересован в том, чтобы выкупить российскую долю в NIS. Может ли это произойти, ведутся ли какие-то переговоры?– Прежде всего это должно быть решением России. Но хочу сказать, что мы не очень обрадовались бы тому, что российская сторона продаст что-либо хорватам. Лучше найдите кого-нибудь более серьезного. Если уж решите кому-то продавать, продавайте сербам, не хорватам. Но никаких официальных предложений от них (от JANAF) на этот счет не поступало.– В Белграде 15 марта прошел большой митинг. До этого протестующие заявляли о трехдневной акции, но демонстрации были только один день. Это значит, что протест заканчивается? Или можно ждать возобновления?– Мы не воспринимаем это как нечто, что разрастается или стихает, как вы говорите. Всегда большой вопрос, кто это по сути организует. Кто принимает решение, будет ли продолжаться один день или три, будет ли митинг на площади Славия или перед Скупщиной (парламентом) республики. Это всегда неясно. Мы уважаем большое число людей, которые пришли на митинг 15 марта, их право – высказать свою позицию. Но мы считаем, что иностранцы не должны вмешиваться во все это. Должен признать, что сейчас уже общеизвестный факт, что речь идет о цветной революции, которая профинансирована и организована со стороны западных разведывательных служб.– Какие именно страны и их посольства могут быть причастны?– На первом месте здесь государства-члены ЕС и остатки администрации (экс-президента США Джо – ред.) Байдена. То, что называется "глубинным государством", все это организовано. Это начато в их время.– С одной стороны, на митинге не было признаков большого финансирования. С другой стороны, простые студенты вроде бы не могут так все хорошо организовать. Действительно ли это настолько пронизано агентами западных НКО и спецслужб?– Прежде всего, я бы не согласился с тем, что не заметно денежных вливаний. Знаете, сколько стоит переносная сцена с оборудованием, эти флаги, пища, которая была приготовлена в этот день, сколько стоит ежедневная выплата и экипировка направляющих активистов-"редара", подвоз людей и все остальное? Речь идет об очень больших финансовых средствах и это видно. Разумеется, сами студенты не могли так все это организовать. Они были поддержаны со стороны политических партий из оппозиции и со стороны спецслужб Запада, которые активно участвуют в этом с самого начала.Вы в России знаете, что ничего не происходит спонтанно. Такое собрание людей не может быть случайным. И не может продолжаться такой большой период времени случайно, на одном энтузиазме. Без организации извне это бы было невозможно. Подавляющее большинство этих молодых людей не были "куплены" кем-то. Но их "вожди" организованы, обучены и проплачены.– Как выглядит вмешательство Запада на практике? Проводят какие-то обучающие семинары, или посольства вмешиваются напрямую?– И одно, и другое. В данный момент шесть человек находятся в бегах от правоохранительных органов нашего государства, они находятся в Хорватии. Они были в хорватском Дубровнике на семинаре, темой которого была наша "цветная революция".Вы видели и заявления самых высокопоставленных лиц ЕС, которые открыто поддерживали студентов и говорили, чтобы "все воздержались от насилия", как будто, например, беспорядки в Скупщине (четвертого марта 2025 года – ред.) устроили депутаты правящей Сербской прогрессивной партии, а не оппозиции. Так что есть сильная политическая поддержка всему этому на всех уровнях. И, конечно, разведслужбы, которые работают на ежедневном уровне.Также происходят встречи по посольствам. Ректор Белградского университета (Владан Джокич – ред.) по порядку посещает посольства стран ЕС, ездил и в Брюссель. То же самое относится и к многочисленным лидерам студентов. Но не надо ставить знак "равно" между подавляющим большинством этих людей, которые борются за свои идеалы и убеждения, и теми, кто ими "руководит". Они – не одно и то же.Только с начала 2025 года USAID перевел (в Сербию) свыше 40 миллионов долларов. Они только начали, пока их не остановили. И учитывайте, что здесь есть и другие многочисленные фонды. Здесь, например, работают все фонды из ФРГ – и "левые", и "правые", и "зеленые" – у всех здесь свое представительство. Фонд имени Конрада Аденауэра, фонд Фридриха Наумана и так далее. Как сказал президент Александр Вучич, за четыре года около трех миллиардов евро. Они все вместе больше дали НКО, чем вложили инвестиций в Сербию.– Значит, и студенческие лидеры напрямую связаны с представителями Запада?– Те, которых мы задержали, являются террористической группой, которая готовила путч на студенческих протестах. Еще шестеро, которые являются наиболее заметными представителями студенческого протестного движения, например, Мила Пайич, находятся в бегах. Конечно, все они поддерживали контакты и связаны друг с другом. Люди, которые стоят за попытками цветной революции в Сербии, – это не те же, кто протестует "на земле". Абсолютно ясно, что цветная революция в Сербии организована и профинансирована западными спецслужбами.– Какого развития событий вы ожидаете?– Они попытаются продолжить протесты. Постоянно будут пытаться находить темы, которые должны мобилизовать людей и направить их на борьбу с властями. Если бы эти вещи были рациональными и аргументированными, у нас бы давно был диалог, в котором бы искали решения или уже бы нашли. Но здесь нет поиска решений, только поиск поводов для продолжения протестов.– Протесты уже продолжаются четыре месяца. Если они будут продолжаться и дальше, что планируют делать власти Сербии?– Мы ощущаем ответственность, и мы предлагали факультетам и вузам переговоры. Но когда ректор Белградского университета вам заявляет, что он не уполномочен и не может разговаривать, то кто может, с кем нам разговаривать? На противоположной стороне нет никого, кто выступает за диалог. Есть только соревнование в том, кто дольше выдержит в протесте, и кто найдет более важное оправдание тому, чтобы протест был продолжен. С той стороны нет ни одного приглашения к диалогу или принятия такого приглашения от нас.Рано или поздно должно быть найдено решение. При демократии это обычно или парламентские выборы, или принятие соответствующих законов парламентом. Но с кем об этом договариваться? Это структура, которая отлично подходит для протестов до уничтожения государства, но не для нахождения решения.– Существует ли опасность радикализации протестов, захвата зданий?– Те, кто это организовал, хотели бы "майдана" и работают над тем, чтобы до этого дошло, и "майдан" тут произошел. Надеюсь, что будет достаточно ума у этих детей, чтобы они не допустили такого злоупотребления собой, тут мы не можем ничего поделать. Те, кто организует, хотят "майдана".– Когда вы ожидаете возможной радикализации?– Мы ожидаем этого скоро, иначе люди, которых вывели на протесты, начнут спрашивать: "сколько еще это продлится, и что дальше, каково решение". Чтобы избежать таких вопросов, должно дойти до радикализации.– Помогают ли вам российские спецслужбы с информацией или как-то еще в этом вопросе?– Я очень благодарен российским спецслужбам, которые нас всегда поддерживают в нашей борьбе против цветных революций, в первую очередь информацией. Они знают, какова опасность, нависшая над Сербией. У нас очень хорошая коммуникация, и я очень благодарен за это. Мы ранее официально договорились о сотрудничестве по борьбе с цветными революциями, и оно происходит.– В Сербии сейчас находится много российских релокантов, в том числе и связанных с НКО, заметили ли вы какое-либо их участие в протестах?– Есть несколько организаций, как, например, "Российско-белорусское демократическое общество", которые активно участвуют во всех протестах против правительства Республики Сербия. Все, кто выступает против президента России Владимира Путина, выступают и против президента Вучича, без исключения. Не думаю, что это хорошо. Иностранцы, которые являются гостями в нашей стране, приезжают ли они из России или Хорватии, США, не должны вмешиваться в политику страны, в которой их приняли.– Известно о нескольких случаях отказа в предоставлении виз таким активистам. Будете ли вы закрывать и такие организации?– Мы продолжим так и в дальнейшем. Каждый иностранец, который занимается политикой в нашей стране и думает, что можно злоупотреблять нашим гостеприимством, предстанет перед законом. Никто здесь не получил ВНЖ или ПМЖ, чтобы заниматься политикой.– То, что власти США свернули программы USAID, как-то повлияло на ситуацию в Сербии?– Результат будет в долгосрочной перспективе. Краткосрочно его нет, потому что эти деньги уже выделены и распространены, и они делают то, за что им заплатили. Но сам сигнал о том, что этого больше не будет, ведет к очень хорошим последствиям.– Не секрет, что нынешний спикер парламента Ана Брнабич, до того – премьер Сербии, долгое время представляла здесь USAID. Как вы думаете, сейчас у нее сохранилась какая-то связь с глобалистским лобби?– USAID работала как с правительствами, так и с НКО. В этом нет ничего спорного. Но факт в том, что большая часть выделенных средств были использован для разрушения этой страны. USAID – это мягкая сила США, чтобы быть таковой, она должна была распространяться на многие сферы общественной жизни. У председателя Скупщины Аны Брнабич очень четкая политическая позиция, и не надо ее никоим образом связывать в политическом смысле с USAID.– Вы заявляли, что западные спецслужбы могут задержать президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика по решению суда БиГ. Сохраняется ли такая опасность?– Конечно, существует такая опасность, и мы призываем руководство бошняков (политиков в Сараево – ред.) не использовать такие методы для провоцирования конфликтов в Боснии и Герцеговине, потому что это не будет хорошо ни для бошняков, ни для сербов.Все, что происходит в нашем регионе, – результат работы из одного центра и их желания, чтобы была разрушена Сербия. Если в Сербии будут беспорядки на улицах, и страна будет занята сама собой, она не сможет оказать помощь президенту Додику и защитить Республику Сербскую БиГ. Это нападение не только на Сербию или Республику Сербскую, это нападение на всех сербов, где бы они ни жили.Не может быть такого случайного совпадения. Все происходит одновременно: санкции против NIS ("Нефтяной индустрии Сербии"), что для нас в экономическом смысле наихудший возможный удар. Есть угрозы задержания Милорада Додика, которое вызовет полную нестабильность в БиГ, разрушение Дейтонского мирного соглашения, на что Сербия не может спокойно смотреть. Есть косовоалбанский премьер Альбин Курти, который пытается по итогам выборов отнять голоса у партии "Сербский список", чтобы сформировать так называемое правительство без сербов. И есть протесты в самой Сербии. Если бы мы ввели санкции в отношении России, признали независимость Косово и отказались от поддержки Республики Сербской БиГ, никаких протестов бы не было. Но мы этого не сделаем, какой бы ни была цена.– Как может официальный Белград помочь Додику, что может Сербия сделать для него?– Сербия помогает всем, чем может. В первую очередь мы экономически поддерживаем и укрепляем Республику Сербскую, дипломатически прилагаем большие усилия. Конечно, всем ясно, что попытка задержания Милорада Додика нарушает мирное Дейтонское соглашение. Сербия – гарант и сторона, подписавшая Дейтонское соглашение, и мы будем сохранять Республику Сербскую.Ожидаем, что он (Додик) выступит в Скупщине Сербии, точная дата пока не определена. Но тогда, когда не будет протестов перед парламентом, и чтобы не бросали дымовые шашки в зале заседаний.– В начале марта в Скупщине (парламенте) Сербии была сформирована группа сотрудничества с БРИКС, ее возглавили и вошли в нее депутаты из вашей партии "Движение социалистов". Можно ли ожидать, что Сербия станет наблюдателем или партнером организации?– Мы, "Движение социалистов", будем работать над тем, чтобы Сербия ознакомилась с БРИКС. Наше желание (желание движения – ред.) заключается в том, чтобы однажды Сербия стала полноправным членом (БРИКС). Но этот вопрос не тот, который мы можем решить в одиночку. Президент Александр Вучич сказал, что в предстоящие два-три года мы, вероятно, выйдем с вопросом для референдума перед гражданами Сербии: "Хочет ли народ Сербии стать членом БРИКС или другой организации – ЕС".Но есть много вопросов, на которые нужно ответить: хочет ли БРИКС расширения и какого, эволюционирует ли в крепкую структуру с единой организацией или останется экономическим союзом как было до сих пор, будет ли брать на себя функции в сфере безопасности, продолжится ли создание институтов БРИКС или нет. Это вопросы, на которые должна ответить сама организация. Тогда и мы увидим, в какую сторону развиваться.Одно точно – БРИКС пробудил надежду на то, что может быть более справедливый мир и можно быть среди друзей, которые нас не шантажируют и ничего не требуют от нас. Сербия была бы весьма безответственной, если бы не следила за этим.Сербия заинтересована в том, чтобы узнать, что представляет из себя БРИКС, какие опции нам предлагаются. Рано говорить о каком-либо увеличении степени нашего присутствия. Но точно – мы очень заинтересованы в том, чтобы больше узнать о БРИКС.Мы потратили десятилетия, пытаясь вступить в ЕС. Было бы весьма безответственно вдруг, за один день, сказать, что это больше неважно.Возникает вопрос, что БРИКС думает о нашем европейском пути, совместимо ли это, можно ли работать и над тем, и над другим. Что касается позиции ЕС, то, наверняка, (с их точки зрения – ред.) нельзя (одновременно работать над БРИКС-ред.), у них ничего нельзя. Я глубоко уверен, что мы никогда и не станем членом ЕС. Но я – ответственный политик и не могу говорить только о своих желаниях, я должен говорить и о том, что реально.А реально для нас в настоящий момент узнавать БРИКС, важно понять, что БРИКС предлагает или ожидает от нас, чтобы граждане Сербии могли принять решение.– Вы участвовали в прошлом году в саммите БРИКС в Казани. А планируете участвовать в саммите БРИКС в Бразилии?– Насколько нам известно, пока не определено, будут ли на саммит приглашены только государства-члены и страны, которые заинтересованы в том, чтобы стать членами или, как было в Казани, максимально широкий формат, и мы там были. В первую очередь принимающая страна – Бразилия – должна определить, какой хочет формат.– Скупщина Сербии – наблюдатель в Парламентской ассамблее ОДКБ. Что это дает Сербии? И есть ли перспектива, что Сербия получит какой-то статус в ОДКБ?– Сербия строго придерживается политики военного нейтралитета. Это значит, что мы не будем расширять свое участие в каком-либо военном блоке. И будем стараться поддерживать наилучшие отношения со всеми, в первую очередь – со странами в нашем окружении. Так что Сербия не станет членом НАТО, не будет членом ОДКБ. Думаю, что для страны нашего размера и сил – это самый тяжелый путь, потому что мы сами себе должны гарантировать безопасность, что нелегко. Но это самый честный путь – самим принимать решения о себе.– Президент Сербии Александр Вучич уже сообщил, что приедет на празднование 9 мая 80-й годовщины Победы над фашизмом в Москве и поприсутствует на Параде Победы. Вы тоже приедете?– Президент приезжает, это несомненно, он возглавит делегацию. Кого еще пригласят, я пока не знаю, но если меня позовут, то конечно, приеду. Это точно. Будет также почетный караул (около 75 военнослужащих, - ред.) гвардии Сербии. Мы были на правильной стороне истории тогда, почему бы не быть и сейчас.

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в мире, сербия, россия, александр вучич, александр вулин, интервью