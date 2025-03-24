Рейтинг@Mail.ru
Российские банки обновят банкоматы под новые пятитысячные купюры - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/vtb-2006936892.html
Российские банки обновят банкоматы под новые пятитысячные купюры
Российские банки обновят банкоматы под новые пятитысячные купюры - РИА Новости, 24.03.2025
Российские банки обновят банкоматы под новые пятитысячные купюры
ВТБ завершает обновление своей сети банкоматов, и до конца недели они смогут принимать новые пятитысячные купюры, "Новиком банк" в процессе закупки шаблонов для РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T13:39:00+03:00
2025-03-24T13:39:00+03:00
экономика
сбербанк россии
альфа-банк
совкомбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903052155_0:78:2956:1741_1920x0_80_0_0_aee6627c9c5603fe12e0fccef8b17f94.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. ВТБ завершает обновление своей сети банкоматов, и до конца недели они смогут принимать новые пятитысячные купюры, "Новиком банк" в процессе закупки шаблонов для таких банкнот, а Сбербанк уже провел обновление программного обеспечения на своих устройствах, сообщили РИА Новости в кредитных организациях. Ранее в понедельник "Известия" написали о том, что часть банкоматов ВТБ, Альфа-банка и Совкомбанка не принимают новые пятитысячные купюры. "Мы завершаем обновление сети банкоматов, и до конца этой недели все устройства самообслуживания ВТБ смогут принимать новые пятитысячные купюры", - сказано в сообщении. Трудности с приемом такой банкноты есть и в "Новиком банке". "Мы фиксируем сигналы о том, что часть банкоматов не распознает новые пятитысячные купюры. Отечественные поставщики ПО для банкоматов в настоящий момент ведут разработку шаблонов для новых банкнот и их сертификацию в ЦБ РФ для устройств производителей, ушедших из страны. Сейчас "Новиком" в процессе закупки такого шаблона", - сообщили РИА Новости в пресс-службе "Новиком банка". В пресс-службе Сбербанка агентству рассказали, что банк уже провел обновление программного обеспечения на банкоматах, благодаря чему 99% устройств принимают пятитысячную и сторублевую банкноты нового образца. "Чуть менее 1% приходится на банкоматы западных вендоров, которые "Сбер" выведет из эксплуатации до конца года", - добавили в сообщении. В Альфа-банке РИА Новости заявили, что все их банкоматы стабильно работают.
https://ria.ru/20250212/dengi-1998757686.html
https://ria.ru/20250228/tsb-2002246257.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903052155_323:0:2758:1826_1920x0_80_0_0_424b7a16acd874a157f8044f4730b854.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сбербанк россии, альфа-банк, совкомбанк
Экономика, Сбербанк России, Альфа-банк, Совкомбанк
Российские банки обновят банкоматы под новые пятитысячные купюры

ВТБ обновит банкоматы под новые купюры в пять тысяч рублей до конца недели

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрезентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей
Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. ВТБ завершает обновление своей сети банкоматов, и до конца недели они смогут принимать новые пятитысячные купюры, "Новиком банк" в процессе закупки шаблонов для таких банкнот, а Сбербанк уже провел обновление программного обеспечения на своих устройствах, сообщили РИА Новости в кредитных организациях.
Ранее в понедельник "Известия" написали о том, что часть банкоматов ВТБ, Альфа-банка и Совкомбанка не принимают новые пятитысячные купюры.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Центробанк призвали вернуть на купюры российский флаг
12 февраля, 05:41
"Мы завершаем обновление сети банкоматов, и до конца этой недели все устройства самообслуживания ВТБ смогут принимать новые пятитысячные купюры", - сказано в сообщении.
Трудности с приемом такой банкноты есть и в "Новиком банке". "Мы фиксируем сигналы о том, что часть банкоматов не распознает новые пятитысячные купюры. Отечественные поставщики ПО для банкоматов в настоящий момент ведут разработку шаблонов для новых банкнот и их сертификацию в ЦБ РФ для устройств производителей, ушедших из страны. Сейчас "Новиком" в процессе закупки такого шаблона", - сообщили РИА Новости в пресс-службе "Новиком банка".
В пресс-службе Сбербанка агентству рассказали, что банк уже провел обновление программного обеспечения на банкоматах, благодаря чему 99% устройств принимают пятитысячную и сторублевую банкноты нового образца. "Чуть менее 1% приходится на банкоматы западных вендоров, которые "Сбер" выведет из эксплуатации до конца года", - добавили в сообщении.
В Альфа-банке РИА Новости заявили, что все их банкоматы стабильно работают.
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
ЦБ объяснил, почему в России не будут выпускать пластиковые купюры
28 февраля, 16:07
 
ЭкономикаСбербанк РоссииАльфа-банкСовкомбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала