Рейтинг@Mail.ru
ВТБ раскрыл новую схему мошенничества с использованием банковских карт - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:18 24.03.2025 (обновлено: 10:45 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/vtb-2006860790.html
ВТБ раскрыл новую схему мошенничества с использованием банковских карт
ВТБ раскрыл новую схему мошенничества с использованием банковских карт - РИА Новости, 24.03.2025
ВТБ раскрыл новую схему мошенничества с использованием банковских карт
Мошенники применяют новую схему с использованием NFC-клонов банковских карт, предупредил ВТБ. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T08:18:00+03:00
2025-03-24T10:45:00+03:00
экономика
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056118_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_221ddbdc8f2ef6b25885c3edb89ab181.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Мошенники применяют новую схему с использованием NFC-клонов банковских карт, предупредил ВТБ. "ВТБ отметил самую активно распространяющуюся мошенническую схему в марте. Она комбинирует две стратегии: социальную инженерию и доработанные шпионские программы. Теперь вместо того чтобы делать виртуальный клон карты клиента (им можно расплачиваться по NFC в магазинах или снимать деньги в банкомате), мошенники просят перевести деньги на безопасный счет, а на деле — на свой NFC-клон. Это позволяет им не оставлять цифровых следов преступления", — говорится в релизе. В банке пояснили, что мошенники звонят жертве от имени сотрудников сотовых операторов, банков или какой-нибудь крупной компании. Под разными предлогами — в основном для обновления приложения — они просят установить на телефон программу. На самом деле это вариант известной вредоносной программы NFCGate, которая позволяет удаленно управлять чужим смартфоном и делать виртуальные клоны банковских карт. Новшество этой схемы в том, что если раньше основной модуль программы стоял у мошенника, который после установки второго модуля у клиента делал копию его банковской карты, то теперь все стало наоборот. Основной измененный модуль программы ставится на устройство клиента. Затем жертву убеждают перевести деньги "на безопасный счет", например, через банкомат. Когда клиент подносит к нему телефон, происходит зачисление денег — но на клон карты мошенника, уточнили в ВТБ. В результате мошенник через серию переводов самому себе уводит похищенные деньги. По словам вице-президента ВТБ Дмитрия Ревякина, опасность этой схемы заключается в том, что она затрудняет для антифрод-систем идентификацию таких платежей, поскольку технологически они ничем не отличаются от обычных операций по зачислению денег на счет. Как подчеркнул Ревякин, если раньше банки учили клиентов никому не сообщать коды безопасности, то теперь предупреждают, что нельзя переходить по ссылкам, присланным в СМС, мессенджерах, на электронную почту и не устанавливать никаких приложений, кроме как из официальных источников — с сайтов компаний и магазинов программного обеспечения.
https://ria.ru/20250320/rossija-2006177580.html
https://ria.ru/20250321/moshenniki-2006571225.html
https://ria.ru/20250318/mery-2005767659.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056118_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a5dafcf2396c3308eb51aed3d7721ff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии
Экономика, Технологии
ВТБ раскрыл новую схему мошенничества с использованием банковских карт

ВТБ раскрыл схему мошенничества с использованием NFC-клонов банковских карт

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Мошенники применяют новую схему с использованием NFC-клонов банковских карт, предупредил ВТБ.
"ВТБ отметил самую активно распространяющуюся мошенническую схему в марте. Она комбинирует две стратегии: социальную инженерию и доработанные шпионские программы. Теперь вместо того чтобы делать виртуальный клон карты клиента (им можно расплачиваться по NFC в магазинах или снимать деньги в банкомате), мошенники просят перевести деньги на безопасный счет, а на деле — на свой NFC-клон. Это позволяет им не оставлять цифровых следов преступления", — говорится в релизе.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
В Kaspersky предупредили о мошенничестве с распространением вируса-майнера
20 марта, 13:08
В банке пояснили, что мошенники звонят жертве от имени сотрудников сотовых операторов, банков или какой-нибудь крупной компании. Под разными предлогами — в основном для обновления приложения — они просят установить на телефон программу. На самом деле это вариант известной вредоносной программы NFCGate, которая позволяет удаленно управлять чужим смартфоном и делать виртуальные клоны банковских карт.
Новшество этой схемы в том, что если раньше основной модуль программы стоял у мошенника, который после установки второго модуля у клиента делал копию его банковской карты, то теперь все стало наоборот. Основной измененный модуль программы ставится на устройство клиента. Затем жертву убеждают перевести деньги "на безопасный счет", например, через банкомат. Когда клиент подносит к нему телефон, происходит зачисление денег — но на клон карты мошенника, уточнили в ВТБ.
Считка QR-кода - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
МВД предупредило о новом виде мошенничества с QR-кодами аренды самокатов
21 марта, 19:06
В результате мошенник через серию переводов самому себе уводит похищенные деньги.
По словам вице-президента ВТБ Дмитрия Ревякина, опасность этой схемы заключается в том, что она затрудняет для антифрод-систем идентификацию таких платежей, поскольку технологически они ничем не отличаются от обычных операций по зачислению денег на счет. Как подчеркнул Ревякин, если раньше банки учили клиентов никому не сообщать коды безопасности, то теперь предупреждают, что нельзя переходить по ссылкам, присланным в СМС, мессенджерах, на электронную почту и не устанавливать никаких приложений, кроме как из официальных источников — с сайтов компаний и магазинов программного обеспечения.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Минцифры готовит второй пакет мер против интернет-мошенничества
18 марта, 17:09
 
ЭкономикаТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала