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ВСУ намеренно выслеживают российских журналистов, заявил Мирошник - РИА Новости, 24.03.2025
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23:36 24.03.2025 (обновлено: 23:37 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/vsu-2007074122.html
ВСУ намеренно выслеживают российских журналистов, заявил Мирошник
ВСУ намеренно выслеживают российских журналистов, заявил Мирошник - РИА Новости, 24.03.2025
ВСУ намеренно выслеживают российских журналистов, заявил Мирошник
ВСУ преднамеренно выслеживают российских журналистов, Владимир Зеленский дал им приказ игнорировать любые нормы, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T23:36:00+03:00
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россия
владимир зеленский
родион мирошник
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. ВСУ преднамеренно выслеживают российских журналистов, Владимир Зеленский дал им приказ игнорировать любые нормы, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее в понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Позже телеканал "Звезда" в своем Telegram-канале сообщил, что также погибли оператор телеканала Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. "Похоже, что Зеленский дал приказ игнорировать любые нормы. Бьют преднамеренно по мирным, по известным им местам, выслеживают журналистов…", - написал он в своем Telegram-канале. Он отметил, что все больше деталей говорят о преднамеренном и террористическом характере удара по журналистам и находившимся с ними людям.
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россия, владимир зеленский, родион мирошник, вооруженные силы украины
Россия, Владимир Зеленский, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
ВСУ намеренно выслеживают российских журналистов, заявил Мирошник

Дипломат Мирошник: ВСУ преднамеренно выслеживают российских журналистов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. ВСУ преднамеренно выслеживают российских журналистов, Владимир Зеленский дал им приказ игнорировать любые нормы, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее в понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Позже телеканал "Звезда" в своем Telegram-канале сообщил, что также погибли оператор телеканала Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.
"Похоже, что Зеленский дал приказ игнорировать любые нормы. Бьют преднамеренно по мирным, по известным им местам, выслеживают журналистов…", - написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что все больше деталей говорят о преднамеренном и террористическом характере удара по журналистам и находившимся с ними людям.
Корреспондент Известий Александр Федорчак - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Россия будет добиваться реакции ОБСЕ и ЮНЕСКО на гибель журналиста
Вчера, 20:47
 
РоссияВладимир ЗеленскийРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
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