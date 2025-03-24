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ВСУ нанесли удар по храму в Белгородской области - РИА Новости, 24.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:31 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/vsu-2007048047.html
ВСУ нанесли удар по храму в Белгородской области
ВСУ нанесли удар по храму в Белгородской области - РИА Новости, 24.03.2025
ВСУ нанесли удар по храму в Белгородской области
Украинский дрон нанес удар по зданию храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори Белгородского района, поврежден купол, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T19:31:00+03:00
2025-03-24T19:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Украинский дрон нанес удар по зданию храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори Белгородского района, поврежден купол, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Три населённых пункта подверглись атакам ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В Белгородском районе в селе Ясные Зори вражеский беспилотник нанёс удар по зданию храма Благовещения Пресвятой Богородицы — повреждён купол. Кроме того, в данном населённом пункте от прилёта боеприпаса повреждён один из корпусов сельскохозяйственного предприятия", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в селе Черемошное в результате обстрела пострадало частное домовладение, также перебита линия электропередачи. В городе Шебекино системой РЭБ FPV-дрон был подавлен, в результате его детонации повреждены остекление многоквартирного дома и социального объекта. Также посечены осколками три легковых автомобиля, уточнил глава региона.
https://ria.ru/20250324/sk-2006992497.html
белгородский район
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происшествия, белгородский район, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удар по храму в Белгородской области

ВСУ обстреляли храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramДрон ВСУ нанес удар по храму Благовещения Пресвятой Богородицы под Белгородом
Дрон ВСУ нанес удар по храму Благовещения Пресвятой Богородицы под Белгородом - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Дрон ВСУ нанес удар по храму Благовещения Пресвятой Богородицы под Белгородом
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БЕЛГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Украинский дрон нанес удар по зданию храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори Белгородского района, поврежден купол, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Три населённых пункта подверглись атакам ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В Белгородском районе в селе Ясные Зори вражеский беспилотник нанёс удар по зданию храма Благовещения Пресвятой Богородицы — повреждён купол. Кроме того, в данном населённом пункте от прилёта боеприпаса повреждён один из корпусов сельскохозяйственного предприятия", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что в селе Черемошное в результате обстрела пострадало частное домовладение, также перебита линия электропередачи. В городе Шебекино системой РЭБ FPV-дрон был подавлен, в результате его детонации повреждены остекление многоквартирного дома и социального объекта. Также посечены осколками три легковых автомобиля, уточнил глава региона.
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Вчера, 16:15
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районБелгородская областьШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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