https://ria.ru/20250324/vsu-2007048047.html

ВСУ нанесли удар по храму в Белгородской области

ВСУ нанесли удар по храму в Белгородской области - РИА Новости, 24.03.2025

ВСУ нанесли удар по храму в Белгородской области

Украинский дрон нанес удар по зданию храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори Белгородского района, поврежден купол, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T19:31:00+03:00

2025-03-24T19:31:00+03:00

2025-03-24T19:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2007047293_250:102:1094:577_1920x0_80_0_0_1a2248400d3b5c62a120481a13eedb4d.jpg

БЕЛГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Украинский дрон нанес удар по зданию храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори Белгородского района, поврежден купол, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Три населённых пункта подверглись атакам ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В Белгородском районе в селе Ясные Зори вражеский беспилотник нанёс удар по зданию храма Благовещения Пресвятой Богородицы — повреждён купол. Кроме того, в данном населённом пункте от прилёта боеприпаса повреждён один из корпусов сельскохозяйственного предприятия", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в селе Черемошное в результате обстрела пострадало частное домовладение, также перебита линия электропередачи. В городе Шебекино системой РЭБ FPV-дрон был подавлен, в результате его детонации повреждены остекление многоквартирного дома и социального объекта. Также посечены осколками три легковых автомобиля, уточнил глава региона.

https://ria.ru/20250324/sk-2006992497.html

белгородский район

белгородская область

шебекино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородский район, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины