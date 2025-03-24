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ВСУ нанесли удар по храму в Белгородской области
ВСУ нанесли удар по храму в Белгородской области - РИА Новости, 24.03.2025
ВСУ нанесли удар по храму в Белгородской области
Украинский дрон нанес удар по зданию храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори Белгородского района, поврежден купол, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T19:31:00+03:00
2025-03-24T19:31:00+03:00
2025-03-24T19:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Украинский дрон нанес удар по зданию храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори Белгородского района, поврежден купол, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Три населённых пункта подверглись атакам ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В Белгородском районе в селе Ясные Зори вражеский беспилотник нанёс удар по зданию храма Благовещения Пресвятой Богородицы — повреждён купол. Кроме того, в данном населённом пункте от прилёта боеприпаса повреждён один из корпусов сельскохозяйственного предприятия", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в селе Черемошное в результате обстрела пострадало частное домовладение, также перебита линия электропередачи. В городе Шебекино системой РЭБ FPV-дрон был подавлен, в результате его детонации повреждены остекление многоквартирного дома и социального объекта. Также посечены осколками три легковых автомобиля, уточнил глава региона.
https://ria.ru/20250324/sk-2006992497.html
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ВСУ нанесли удар по храму в Белгородской области
ВСУ обстреляли храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Белгородской области