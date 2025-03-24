https://ria.ru/20250324/vsu-2006989401.html

Группировка "Север" сорвала попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область

Группировка "Север" сорвала попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область - РИА Новости, 24.03.2025

Группировка "Север" сорвала попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область

Группировка войск "Север" уничтожила технику ВСУ на границе Белгородской области, сорвав попытку украинских боевиков проникнуть на российскую территорию,... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T16:04:00+03:00

2025-03-24T16:04:00+03:00

2025-03-24T17:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Группировка войск "Север" уничтожила технику ВСУ на границе Белгородской области, сорвав попытку украинских боевиков проникнуть на российскую территорию, говорится в сообщении Минобороны."Противник использовал инженерную машину разграждения, ББМ и мобильную технику, в том числе квадроциклы и багги, пытаясь проскочить на российскую территорию", — заявили в ведомстве. Отмечается, что расчеты FPV-дронов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в составе группировки "Север" уничтожили все выявленные цели.Во вторник, 18 марта, ВСУ также попытались вторгнуться в Белгородскую область: армия противника осуществила пять атак на регион. Российские войска отразили все попытки украинских военных.Как подчеркнули в Минобороны, киевский режим пошел на такой шаг, чтобы создать негативный фон вокруг переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

https://ria.ru/20250318/ataka-2005731048.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение техники и живой силы ВСУ в Белгородской области Российские военные уничтожили в белгородском приграничье технику и живую силу ВСУ, которые пытались "проскочить" на территорию России, сообщили в Минобороны. 2025-03-24T16:04 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, белгородская область, вооруженные силы украины, владимир путин, дональд трамп, сша, безопасность