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Группировка "Север" сорвала попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область
Группировка "Север" сорвала попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область - РИА Новости, 24.03.2025
Группировка "Север" сорвала попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область
Группировка войск "Север" уничтожила технику ВСУ на границе Белгородской области, сорвав попытку украинских боевиков проникнуть на российскую территорию,... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T16:04:00+03:00
2025-03-24T16:04:00+03:00
2025-03-24T17:00:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Группировка войск "Север" уничтожила технику ВСУ на границе Белгородской области, сорвав попытку украинских боевиков проникнуть на российскую территорию, говорится в сообщении Минобороны."Противник использовал инженерную машину разграждения, ББМ и мобильную технику, в том числе квадроциклы и багги, пытаясь проскочить на российскую территорию", — заявили в ведомстве. Отмечается, что расчеты FPV-дронов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в составе группировки "Север" уничтожили все выявленные цели.Во вторник, 18 марта, ВСУ также попытались вторгнуться в Белгородскую область: армия противника осуществила пять атак на регион. Российские войска отразили все попытки украинских военных.Как подчеркнули в Минобороны, киевский режим пошел на такой шаг, чтобы создать негативный фон вокруг переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
https://ria.ru/20250318/ataka-2005731048.html
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Уничтожение техники и живой силы ВСУ в Белгородской области
Российские военные уничтожили в белгородском приграничье технику и живую силу ВСУ, которые пытались "проскочить" на территорию России, сообщили в Минобороны.
2025-03-24T16:04
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россия, белгородская область, вооруженные силы украины, владимир путин, дональд трамп, сша, безопасность
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Группировка "Север" сорвала попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область
МО РФ: бойцы "Севера" сорвали попытку ВСУ проникнуть в Белгородскую область