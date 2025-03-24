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Группировка "Север" сорвала попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область - РИА Новости, 24.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:04 24.03.2025 (обновлено: 17:00 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/vsu-2006989401.html
Группировка "Север" сорвала попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область
Группировка "Север" сорвала попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область - РИА Новости, 24.03.2025
Группировка "Север" сорвала попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область
Группировка войск "Север" уничтожила технику ВСУ на границе Белгородской области, сорвав попытку украинских боевиков проникнуть на российскую территорию,... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T16:04:00+03:00
2025-03-24T17:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
вооруженные силы украины
владимир путин
дональд трамп
сша
безопасность
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Группировка войск "Север" уничтожила технику ВСУ на границе Белгородской области, сорвав попытку украинских боевиков проникнуть на российскую территорию, говорится в сообщении Минобороны."Противник использовал инженерную машину разграждения, ББМ и мобильную технику, в том числе квадроциклы и багги, пытаясь проскочить на российскую территорию", — заявили в ведомстве. Отмечается, что расчеты FPV-дронов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в составе группировки "Север" уничтожили все выявленные цели.Во вторник, 18 марта, ВСУ также попытались вторгнуться в Белгородскую область: армия противника осуществила пять атак на регион. Российские войска отразили все попытки украинских военных.Как подчеркнули в Минобороны, киевский режим пошел на такой шаг, чтобы создать негативный фон вокруг переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
https://ria.ru/20250318/ataka-2005731048.html
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Уничтожение техники и живой силы ВСУ в Белгородской области
Российские военные уничтожили в белгородском приграничье технику и живую силу ВСУ, которые пытались "проскочить" на территорию России, сообщили в Минобороны.
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россия, белгородская область, вооруженные силы украины, владимир путин, дональд трамп, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Безопасность
Группировка "Север" сорвала попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область

МО РФ: бойцы "Севера" сорвали попытку ВСУ проникнуть в Белгородскую область

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Группировка войск "Север" уничтожила технику ВСУ на границе Белгородской области, сорвав попытку украинских боевиков проникнуть на российскую территорию, говорится в сообщении Минобороны.
"Противник использовал инженерную машину разграждения, ББМ и мобильную технику, в том числе квадроциклы и багги, пытаясь проскочить на российскую территорию", — заявили в ведомстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Атака на Белгородчину отбита: Украину ждет русский мир
18 марта, 15:46
Отмечается, что расчеты FPV-дронов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в составе группировки "Север" уничтожили все выявленные цели.
Во вторник, 18 марта, ВСУ также попытались вторгнуться в Белгородскую область: армия противника осуществила пять атак на регион. Российские войска отразили все попытки украинских военных.
Как подчеркнули в Минобороны, киевский режим пошел на такой шаг, чтобы создать негативный фон вокруг переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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