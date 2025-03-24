https://ria.ru/20250324/vsu-2006975053.html

При обстреле села в Запорожской области погибла мирная жительница

При обстреле села в Запорожской области погибла мирная жительница - РИА Новости, 24.03.2025

При обстреле села в Запорожской области погибла мирная жительница

Украинские боевики минувшей ночью обстреляли село Верхняя Криница в Запорожской области, один человек погиб, еще один получил ранения, сообщил вице-губернатор... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T15:15:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Украинские боевики минувшей ночью обстреляли село Верхняя Криница в Запорожской области, один человек погиб, еще один получил ранения, сообщил вице-губернатор региона Антон Тицкий. "Ночью украинская сторона атаковала частный дом в селе Верхняя Криница Васильевского района. В результате атаки произошло возгорание дома и автомобиля, который находился во дворе, погибла женщина 1939 года рождения, женщина 1967 года рождения госпитализирована со множественными ожогами", - написал Тицкий в Telegram-канале. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250323/vsu-2006780421.html

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