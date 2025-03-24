При обстреле села в Запорожской области погибла мирная жительница
Тицкий: ВСУ обстреляли село в Запорожской области, один человек погиб
© Фото : Тицкий на Юге/TelegramПоследствия обстрела ВСУ в селе Верхняя Криница в Запорожской области. 24 марта 2025
Последствия обстрела ВСУ в селе Верхняя Криница в Запорожской области. 24 марта 2025
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Украинские боевики минувшей ночью обстреляли село Верхняя Криница в Запорожской области, один человек погиб, еще один получил ранения, сообщил вице-губернатор региона Антон Тицкий.
"Ночью украинская сторона атаковала частный дом в селе Верхняя Криница Васильевского района. В результате атаки произошло возгорание дома и автомобиля, который находился во дворе, погибла женщина 1939 года рождения, женщина 1967 года рождения госпитализирована со множественными ожогами", - написал Тицкий в Telegram-канале.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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