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При обстреле села в Запорожской области погибла мирная жительница - РИА Новости, 24.03.2025
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15:15 24.03.2025 (обновлено: 15:18 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/vsu-2006975053.html
При обстреле села в Запорожской области погибла мирная жительница
При обстреле села в Запорожской области погибла мирная жительница - РИА Новости, 24.03.2025
При обстреле села в Запорожской области погибла мирная жительница
Украинские боевики минувшей ночью обстреляли село Верхняя Криница в Запорожской области, один человек погиб, еще один получил ранения, сообщил вице-губернатор... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T15:15:00+03:00
2025-03-24T15:18:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Украинские боевики минувшей ночью обстреляли село Верхняя Криница в Запорожской области, один человек погиб, еще один получил ранения, сообщил вице-губернатор региона Антон Тицкий. "Ночью украинская сторона атаковала частный дом в селе Верхняя Криница Васильевского района. В результате атаки произошло возгорание дома и автомобиля, который находился во дворе, погибла женщина 1939 года рождения, женщина 1967 года рождения госпитализирована со множественными ожогами", - написал Тицкий в Telegram-канале. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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в мире, запорожская область, россия, днепр (город)
В мире, Запорожская область, Россия, Днепр (город)
При обстреле села в Запорожской области погибла мирная жительница

Тицкий: ВСУ обстреляли село в Запорожской области, один человек погиб

© Фото : Тицкий на Юге/TelegramПоследствия обстрела ВСУ в селе Верхняя Криница в Запорожской области. 24 марта 2025
Последствия обстрела ВСУ в селе Верхняя Криница в Запорожской области. 24 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : Тицкий на Юге/Telegram
Последствия обстрела ВСУ в селе Верхняя Криница в Запорожской области. 24 марта 2025
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Украинские боевики минувшей ночью обстреляли село Верхняя Криница в Запорожской области, один человек погиб, еще один получил ранения, сообщил вице-губернатор региона Антон Тицкий.
"Ночью украинская сторона атаковала частный дом в селе Верхняя Криница Васильевского района. В результате атаки произошло возгорание дома и автомобиля, который находился во дворе, погибла женщина 1939 года рождения, женщина 1967 года рождения госпитализирована со множественными ожогами", - написал Тицкий в Telegram-канале.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Последствия обстрела электроподстанции в Пологовском районе Запорожской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
ВСУ атаковали электроподстанцию в Запорожской области
23 марта, 14:53
 
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