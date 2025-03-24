Алаудинов рассказал о потерях ВСУ при попытках идти на Курск и Курчатов
Алаудинов: ВСУ потеряли большое количество наемников в Курской области
Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Архивное фото
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КУРСК, 24 мар - РИА Новости. Киев потерял большое количество наемников и военнослужащих Сил специальных операций (ССО) ВСУ за все время курской операции при попытках идти на Курск и Курчатов, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Ранее Алаудинов назвал критической ситуацию для ВСУ в Курской области, сообщив, что потери ВСУ на данном участке составили уже порядка 70 тысяч человек.
"Очень много таких фактов (уничтожения групп Сил специальных операций ВСУ – ред.). Они (ВСУ - ред.) в своих спецподразделениях понесли очень большие потери, еще когда мы их останавливали в августе (в Курской области – ред.), у них были очень большие потери в иностранных наемниках, в силах ССО, которые пошли затаскивать их на Курчатов и на Курск", - рассказал Алаудинов.
Он уточнил, что Киеву безразлично, сколько погибло бойцов из числа ССО и иностранных наемников. "Им тоже наплевать, сколько у них погибло. Они им нужны до тех пор, пока они живы и пока они могут выполнять задачи", - пояснил командир.
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается.
Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. Глава государства 19 марта заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.