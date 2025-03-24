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Алаудинов рассказал о потерях ВСУ при попытках идти на Курск и Курчатов - РИА Новости, 24.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:44 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/vsu-2006962605.html
Алаудинов рассказал о потерях ВСУ при попытках идти на Курск и Курчатов
Алаудинов рассказал о потерях ВСУ при попытках идти на Курск и Курчатов - РИА Новости, 24.03.2025
Алаудинов рассказал о потерях ВСУ при попытках идти на Курск и Курчатов
Киев потерял большое количество наемников и военнослужащих Сил специальных операций (ССО) ВСУ за все время курской операции при попытках идти на Курск и... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:44:00+03:00
2025-03-24T14:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
киев
апти алаудинов
дмитрий медведев
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСК, 24 мар - РИА Новости. Киев потерял большое количество наемников и военнослужащих Сил специальных операций (ССО) ВСУ за все время курской операции при попытках идти на Курск и Курчатов, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Ранее Алаудинов назвал критической ситуацию для ВСУ в Курской области, сообщив, что потери ВСУ на данном участке составили уже порядка 70 тысяч человек. "Очень много таких фактов (уничтожения групп Сил специальных операций ВСУ – ред.). Они (ВСУ - ред.) в своих спецподразделениях понесли очень большие потери, еще когда мы их останавливали в августе (в Курской области – ред.), у них были очень большие потери в иностранных наемниках, в силах ССО, которые пошли затаскивать их на Курчатов и на Курск", - рассказал Алаудинов. Он уточнил, что Киеву безразлично, сколько погибло бойцов из числа ССО и иностранных наемников. "Им тоже наплевать, сколько у них погибло. Они им нужны до тех пор, пока они живы и пока они могут выполнять задачи", - пояснил командир. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. Глава государства 19 марта заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
https://ria.ru/20250317/kurskaya-2005503082.html
https://ria.ru/20250324/spetsoperatsiya-2006853616.html
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россия, курская область, киев, апти алаудинов, дмитрий медведев, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Киев, Апти Алаудинов, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Алаудинов рассказал о потерях ВСУ при попытках идти на Курск и Курчатов

Алаудинов: ВСУ потеряли большое количество наемников в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов
Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Архивное фото
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КУРСК, 24 мар - РИА Новости. Киев потерял большое количество наемников и военнослужащих Сил специальных операций (ССО) ВСУ за все время курской операции при попытках идти на Курск и Курчатов, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Ранее Алаудинов назвал критической ситуацию для ВСУ в Курской области, сообщив, что потери ВСУ на данном участке составили уже порядка 70 тысяч человек.
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"Очень много таких фактов (уничтожения групп Сил специальных операций ВСУ – ред.). Они (ВСУ - ред.) в своих спецподразделениях понесли очень большие потери, еще когда мы их останавливали в августе (в Курской области – ред.), у них были очень большие потери в иностранных наемниках, в силах ССО, которые пошли затаскивать их на Курчатов и на Курск", - рассказал Алаудинов.
Он уточнил, что Киеву безразлично, сколько погибло бойцов из числа ССО и иностранных наемников. "Им тоже наплевать, сколько у них погибло. Они им нужны до тех пор, пока они живы и пока они могут выполнять задачи", - пояснил командир.
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается.
Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. Глава государства 19 марта заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьКиевАпти АлаудиновДмитрий МедведевВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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