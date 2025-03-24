https://ria.ru/20250324/vsu-2006862616.html

В больнице умерла женщина, пострадавшая при обстреле Белгородской области

В больнице умерла женщина, пострадавшая при обстреле Белгородской области - РИА Новости, 24.03.2025

В больнице умерла женщина, пострадавшая при обстреле Белгородской области

В больнице умерла жительница Белгородской области, пострадавшая при ударе дрона ВСУ по машине в селе Новостроевка-Первая, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T08:39:00+03:00

2025-03-24T08:39:00+03:00

2025-03-24T10:22:00+03:00

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В больнице умерла жительница Белгородской области, пострадавшая при ударе дрона ВСУ по машине в селе Новостроевка-Первая, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В отделении реанимации Грайворонской ЦРБ скончалась женщина, пострадавшая вчера в результате атаки дрона по легковому автомобилю в селе Новостроевка-Первая. Врачи боролись за нее до последнего, но полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью", — написал глава региона.Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшей.Накануне губернатор сообщал о гибели женщины в селе Новостроевка-Первая после атаки украинского БПЛА на машину. За рулем авто находилась ее дочь, которую госпитализировали с ампутацией ноги.Украинские войска регулярно обстреливают Белгородскую область, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250320/vsu-2006159173.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины