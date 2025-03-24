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ВСУ распространяли в селах под Суджей фейки о голоде в Курске - РИА Новости, 24.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:11 24.03.2025 (обновлено: 11:13 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/vsu-2006847867.html
ВСУ распространяли в селах под Суджей фейки о голоде в Курске
ВСУ распространяли в селах под Суджей фейки о голоде в Курске - РИА Новости, 24.03.2025
ВСУ распространяли в селах под Суджей фейки о голоде в Курске
Во время оккупации села Казачья Локня в Курской области украинские военные распространяли пропагандистские газеты, которые писали, что эвакуированные в... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T04:11:00+03:00
2025-03-24T11:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджанский район
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
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КУРСК, 24 мар — РИА Новости. Во время оккупации села Казачья Локня в Курской области украинские военные распространяли пропагандистские газеты, которые писали, что эвакуированные в областной центр люди якобы голодают и живут в сараях, рассказала РИА Новости жительница села Александра."В газетах писали, что наши, которые вовремя эвакуировались, живут в сараях, они голодают, за квартиру платят деньги, жить им не на что, они бомжи. За пайками стоят в очереди, бьются, дерутся наши люди из-за этих пайков", — сказала она.Александра с семьей не успела эвакуироваться. Семь месяцев семья провела на оккупированной ВСУ территории. В марте российские военные эвакуировали их в пункт временного размещения.О пропагандистских украинских газетах рассказала РИА Новости жительница Суджи Олеся Рыльская. По ее словам, военнослужащие ВСУ раздавали людям прессу с фейковыми текстами. На фото, которые есть в распоряжении агентства, можно увидеть название газеты "Свободная Курщина", а для статей украинские редакторы выбрали выдуманные исторические факты.В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области, успешно выбивая противника из региона. Об освобождении захваченной ВСУ в августе Казачьей Локни Минобороны сообщило 12 марта, а на следующий день стало известно о возвращении под российский контроль Суджи.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
https://ria.ru/20250323/ukraina-2006827756.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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курская область, суджанский район, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджанский район, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Общество
ВСУ распространяли в селах под Суджей фейки о голоде в Курске

ВСУ распространяли в селах под Суджей фейки о голодных бунтах в Курске

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЭвакуация жителей села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области
Эвакуация жителей села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Эвакуация жителей села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 24 мар — РИА Новости. Во время оккупации села Казачья Локня в Курской области украинские военные распространяли пропагандистские газеты, которые писали, что эвакуированные в областной центр люди якобы голодают и живут в сараях, рассказала РИА Новости жительница села Александра.
"В газетах писали, что наши, которые вовремя эвакуировались, живут в сараях, они голодают, за квартиру платят деньги, жить им не на что, они бомжи. За пайками стоят в очереди, бьются, дерутся наши люди из-за этих пайков", — сказала она.
© РИА НовостиВСУ во время оккупации Суджи раздавали газеты со лживыми пропагандистскими текстами
ВСУ во время оккупации Суджи раздавали газеты со лживыми пропагандистскими текстами - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости
ВСУ во время оккупации Суджи раздавали газеты со лживыми пропагандистскими текстами
Александра с семьей не успела эвакуироваться. Семь месяцев семья провела на оккупированной ВСУ территории. В марте российские военные эвакуировали их в пункт временного размещения.
О пропагандистских украинских газетах рассказала РИА Новости жительница Суджи Олеся Рыльская. По ее словам, военнослужащие ВСУ раздавали людям прессу с фейковыми текстами. На фото, которые есть в распоряжении агентства, можно увидеть название газеты "Свободная Курщина", а для статей украинские редакторы выбрали выдуманные исторические факты.
Сгоревший БТР-94 армии ВСУ в деревне Рубанщина в Курской области - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
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В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области, успешно выбивая противника из региона. Об освобождении захваченной ВСУ в августе Казачьей Локни Минобороны сообщило 12 марта, а на следующий день стало известно о возвращении под российский контроль Суджи.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджанский районВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
 
 
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