https://ria.ru/20250324/vsu-2006847867.html

ВСУ распространяли в селах под Суджей фейки о голоде в Курске

ВСУ распространяли в селах под Суджей фейки о голоде в Курске - РИА Новости, 24.03.2025

ВСУ распространяли в селах под Суджей фейки о голоде в Курске

Во время оккупации села Казачья Локня в Курской области украинские военные распространяли пропагандистские газеты, которые писали, что эвакуированные в... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T04:11:00+03:00

2025-03-24T04:11:00+03:00

2025-03-24T11:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

суджанский район

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

общество

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КУРСК, 24 мар — РИА Новости. Во время оккупации села Казачья Локня в Курской области украинские военные распространяли пропагандистские газеты, которые писали, что эвакуированные в областной центр люди якобы голодают и живут в сараях, рассказала РИА Новости жительница села Александра."В газетах писали, что наши, которые вовремя эвакуировались, живут в сараях, они голодают, за квартиру платят деньги, жить им не на что, они бомжи. За пайками стоят в очереди, бьются, дерутся наши люди из-за этих пайков", — сказала она.Александра с семьей не успела эвакуироваться. Семь месяцев семья провела на оккупированной ВСУ территории. В марте российские военные эвакуировали их в пункт временного размещения.О пропагандистских украинских газетах рассказала РИА Новости жительница Суджи Олеся Рыльская. По ее словам, военнослужащие ВСУ раздавали людям прессу с фейковыми текстами. На фото, которые есть в распоряжении агентства, можно увидеть название газеты "Свободная Курщина", а для статей украинские редакторы выбрали выдуманные исторические факты.В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области, успешно выбивая противника из региона. Об освобождении захваченной ВСУ в августе Казачьей Локни Минобороны сообщило 12 марта, а на следующий день стало известно о возвращении под российский контроль Суджи.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.

https://ria.ru/20250323/ukraina-2006827756.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

курская область, суджанский район, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), общество