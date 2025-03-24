ВСУ распространяли в селах под Суджей фейки о голоде в Курске
ВСУ распространяли в селах под Суджей фейки о голодных бунтах в Курске
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЭвакуация жителей села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области
Эвакуация жителей села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСК, 24 мар — РИА Новости. Во время оккупации села Казачья Локня в Курской области украинские военные распространяли пропагандистские газеты, которые писали, что эвакуированные в областной центр люди якобы голодают и живут в сараях, рассказала РИА Новости жительница села Александра.
"В газетах писали, что наши, которые вовремя эвакуировались, живут в сараях, они голодают, за квартиру платят деньги, жить им не на что, они бомжи. За пайками стоят в очереди, бьются, дерутся наши люди из-за этих пайков", — сказала она.
© РИА НовостиВСУ во время оккупации Суджи раздавали газеты со лживыми пропагандистскими текстами
© РИА Новости
ВСУ во время оккупации Суджи раздавали газеты со лживыми пропагандистскими текстами
Александра с семьей не успела эвакуироваться. Семь месяцев семья провела на оккупированной ВСУ территории. В марте российские военные эвакуировали их в пункт временного размещения.
О пропагандистских украинских газетах рассказала РИА Новости жительница Суджи Олеся Рыльская. По ее словам, военнослужащие ВСУ раздавали людям прессу с фейковыми текстами. На фото, которые есть в распоряжении агентства, можно увидеть название газеты "Свободная Курщина", а для статей украинские редакторы выбрали выдуманные исторические факты.
В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области, успешно выбивая противника из региона. Об освобождении захваченной ВСУ в августе Казачьей Локни Минобороны сообщило 12 марта, а на следующий день стало известно о возвращении под российский контроль Суджи.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18