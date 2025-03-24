https://ria.ru/20250324/vojska-2006953395.html

Российские войска отразили контратаку ВСУ в Курской области

Российские войска отразили контратаку ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.03.2025

Российские войска отразили контратаку ВСУ в Курской области

Российские войска отразили контратаку ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T14:26:00+03:00

2025-03-24T14:26:00+03:00

2025-03-24T15:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

суджа

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российские войска отразили контратаку ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. Отражена одна контратака противника", — говорится в сводке.Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в районе 21 населенного пункта в Курской области и одного — в Сумской. Потери противника составили:В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, включая районный центр Суджу.Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 69 тысяч военнослужащих и 400 танков.

https://ria.ru/20250324/spetsoperatsiya--2006450000.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), суджа