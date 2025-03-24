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Российские войска отразили контратаку ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:26 24.03.2025 (обновлено: 15:24 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/vojska-2006953395.html
Российские войска отразили контратаку ВСУ в Курской области
Российские войска отразили контратаку ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.03.2025
Российские войска отразили контратаку ВСУ в Курской области
Российские войска отразили контратаку ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:26:00+03:00
2025-03-24T15:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
суджа
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российские войска отразили контратаку ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. Отражена одна контратака противника", — говорится в сводке.Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в районе 21 населенного пункта в Курской области и одного — в Сумской. Потери противника составили:В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, включая районный центр Суджу.Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 69 тысяч военнослужащих и 400 танков.
https://ria.ru/20250324/spetsoperatsiya--2006450000.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), суджа
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Суджа
Российские войска отразили контратаку ВСУ в Курской области

Минобороны: бойцы группировки "Север" отразили атаку ВСУ в Курской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 Вооруженных сил Ррссии работают по позициям ВСУ
Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 Вооруженных сил Ррссии работают по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 Вооруженных сил Ррссии работают по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российские войска отразили контратаку ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. Отражена одна контратака противника", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в районе 21 населенного пункта в Курской области и одного — в Сумской.
Потери противника составили:
  • более 190 военных;
  • по три БМП и боевые бронированные машины;
  • шесть автомобилей;
  • по три артиллерийских орудия и миномета;
  • станция РЭБ и три пункта управления БПЛА.
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В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, включая районный центр Суджу.
Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 69 тысяч военнослужащих и 400 танков.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Суджа
 
 
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