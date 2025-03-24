Российские войска отразили контратаку ВСУ в Курской области
Минобороны: бойцы группировки "Север" отразили атаку ВСУ в Курской области
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 Вооруженных сил Ррссии работают по позициям ВСУ
Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 Вооруженных сил Ррссии работают по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российские войска отразили контратаку ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. Отражена одна контратака противника", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в районе 21 населенного пункта в Курской области и одного — в Сумской.
Потери противника составили:
- более 190 военных;
- по три БМП и боевые бронированные машины;
- шесть автомобилей;
- по три артиллерийских орудия и миномета;
- станция РЭБ и три пункта управления БПЛА.
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, включая районный центр Суджу.
Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 69 тысяч военнослужащих и 400 танков.
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