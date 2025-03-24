https://ria.ru/20250324/voditel-2006995750.html

В Крыму задержали водителя автобуса после смертельного ДТП

В Крыму задержали водителя автобуса после смертельного ДТП - РИА Новости, 24.03.2025

В Крыму задержали водителя автобуса после смертельного ДТП

После ДТП в Крыму, жертвами которого стали шесть человек, задержали водителя автобуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T16:26:00+03:00

2025-03-24T16:26:00+03:00

2025-03-24T17:03:00+03:00

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

авто

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. После ДТП в Крыму, жертвами которого стали шесть человек, задержали водителя автобуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета."Водитель автобуса задержан в качестве подозреваемого. Следствие готовится предъявить ему обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения", — говорится в релизе.Авария произошла утром на трассе в районе села Укромное, возле аэропорта Симферополя. По данным следствия, 56-летний водитель рейсового автобуса нарушил правила дорожного движения и врезался в стоявший на обочине зерновоз. Шесть пассажиров автобуса погибли, 15 взрослых и восемь подростков доставили в больницы с различными травмами, уточнили в СК.Следователи провели комплекс первоначальных действий на месте трагедии и назначили экспертизы. На предприятии, которому принадлежит автобус, изъяли документацию по техническому состоянию машины и предрейсовому осмотру водителя.Уголовное дело расследуется по статье об оказании небезопасных услуг и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.

https://ria.ru/20250324/dtp-2006920524.html

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Кадры с места ДТП в Крыму Кадры с места ДТП в Крыму 2025-03-24T16:26 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

следственный комитет россии (ск рф), происшествия, авто