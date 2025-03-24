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В Крыму задержали водителя автобуса после смертельного ДТП - РИА Новости, 24.03.2025
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16:26 24.03.2025 (обновлено: 17:03 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/voditel-2006995750.html
В Крыму задержали водителя автобуса после смертельного ДТП
В Крыму задержали водителя автобуса после смертельного ДТП - РИА Новости, 24.03.2025
В Крыму задержали водителя автобуса после смертельного ДТП
После ДТП в Крыму, жертвами которого стали шесть человек, задержали водителя автобуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T16:26:00+03:00
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следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
авто
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. После ДТП в Крыму, жертвами которого стали шесть человек, задержали водителя автобуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета."Водитель автобуса задержан в качестве подозреваемого. Следствие готовится предъявить ему обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения", — говорится в релизе.Авария произошла утром на трассе в районе села Укромное, возле аэропорта Симферополя. По данным следствия, 56-летний водитель рейсового автобуса нарушил правила дорожного движения и врезался в стоявший на обочине зерновоз. Шесть пассажиров автобуса погибли, 15 взрослых и восемь подростков доставили в больницы с различными травмами, уточнили в СК.Следователи провели комплекс первоначальных действий на месте трагедии и назначили экспертизы. На предприятии, которому принадлежит автобус, изъяли документацию по техническому состоянию машины и предрейсовому осмотру водителя.Уголовное дело расследуется по статье об оказании небезопасных услуг и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.
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Кадры с места ДТП в Крыму
Кадры с места ДТП в Крыму
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, авто
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Авто
В Крыму задержали водителя автобуса после смертельного ДТП

В Крыму задержали водителя автобуса после ДТП, в котором погибли 6 человек

© Фото : Полиция Крыма | МВД по Республике Крым/ВКонтактеМесто ДТП с участием автобуса в Симферополе
Место ДТП с участием автобуса в Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : Полиция Крыма | МВД по Республике Крым/ВКонтакте
Место ДТП с участием автобуса в Симферополе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. После ДТП в Крыму, жертвами которого стали шесть человек, задержали водителя автобуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета.
"Водитель автобуса задержан в качестве подозреваемого. Следствие готовится предъявить ему обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения", — говорится в релизе.
Авария произошла утром на трассе в районе села Укромное, возле аэропорта Симферополя. По данным следствия, 56-летний водитель рейсового автобуса нарушил правила дорожного движения и врезался в стоявший на обочине зерновоз.
Шесть пассажиров автобуса погибли, 15 взрослых и восемь подростков доставили в больницы с различными травмами, уточнили в СК.
Следователи провели комплекс первоначальных действий на месте трагедии и назначили экспертизы. На предприятии, которому принадлежит автобус, изъяли документацию по техническому состоянию машины и предрейсовому осмотру водителя.
Уголовное дело расследуется по статье об оказании небезопасных услуг и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.
На месте ДТП с участием автобуса в Красноярском крае, 7 ноября 2024 года - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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