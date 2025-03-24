ВМС Испании и НАТО начали масштабные военно-морские учения
ВМС Испании и НАТО начали масштабные военно-морские учения в Кадисском заливе
Патрульный корабль ВМС Испании . Архивное фото
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МАДРИД, 24 мар - РИА Новости. Военно-морские силы (ВМС) Испании и силы НАТО начали в понедельник масштабные военно-морские учения Dynamic Mariner/Flotex-25 в Кадисском заливе, сообщили ВМС королевства.
"FLOTEX-25 - это ежегодные военно-морские учения повышенного уровня 2025 года, направленные на реализацию, оценку и анализ возможностей военно-морских сил, объединяющие всю подготовку различных частей и подразделений", - говорится в публикации ведомства в социальной сети X.
ВМС Испании назвал маневры, которые продлятся с 24 марта по 4 апреля "крупнейшим военно-морским учениям года". В них примут участие около 4 тысяч военнослужащих, 30 кораблей, две подводных лодки, авиация и десантные подразделения.
Dynamic Mariner/Flotex-25 также призван на практике продемонстрировать способность ВМС Испании осуществлять командование и управление военно-морскими силами вдали от своих берегов. Это станет ключевым этапом сертификации испанского штаба морских сил (SPMARFOR) для выполнения функций командования морским компонентом сил реагирования НАТО с июля 2025 по июль 2026 года. Испания является одной из шести стран альянса, предоставляющих квалифицированные морские штабы для управления международными военно-морскими группировками.
В рамках учений военнослужащие проведут тренировки по проецированию силы, управлению и контролю флота, противолодочной борьбе, киберобороне и амфибийным операциям. В маневрах также примут участие подразделения сухопутных войск, ВВС, командование киберпространства и Институт аэрокосмических технологий Испании.
Одним из ключевых событий станет первое участие в международных учениях новейшей испанской подлодки S-81 Isaac Peral, что считается важным этапом модернизации испанских подводных сил.
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