https://ria.ru/20250324/vino-2006858039.html

Россия в январе вдвое сократила ввоз вина из Евросоюза

Россия в январе вдвое сократила ввоз вина из Евросоюза - РИА Новости, 24.03.2025

Россия в январе вдвое сократила ввоз вина из Евросоюза

Россия в январе ввезла из стран Евросоюза лишь 6,5 тысячи тонн вина - это вдвое меньше, чем годом ранее, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T07:23:00+03:00

2025-03-24T07:23:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия в январе ввезла из стран Евросоюза лишь 6,5 тысячи тонн вина - это вдвое меньше, чем годом ранее, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.В начале года ЕС экспортировал на российский рынок 6,5 тысячи тонн вина против 13,3 тысячи тонн годом ранее. Стоимость отгруженного также уменьшилась - почти на 40% и составила 25,3 миллиона евро против 41,2 миллиона в январе прошлого года.Сильнее всего сократились поставки у Италии, главного экспортера европейского вина для российского рынка, - в 2,9 раза год к году, до 2,3 тысячи тонн. Более чем вдвое сократился экспорт еще у Германии - до 543 тонн, а также у Испании - до 438 тонн. Польша продала 683 тонны вина России, что в 1,8 раза меньше прошлогоднего уровня, а Португалия снизила отгрузки в 1,4 раза, до 713 тонн.В то же время ряд стран нарастил продажи вина российским компаниям. Поставки из Франции выросли за год более чем на 40% и составили по итогам января 119 тонн, а из Латвии - на 7,3%, до 191 тонны. Болгария, которая в январе прошлого года вино в Россию не экспортировала, в этом году поставила 27 тонн.Страны Евросоюза в целом в январе текущего года сохранили поставки вина другим государствам на прошлогоднем уровне - это 191 тысяча тонн вина.

https://ria.ru/20250321/vino-2006362763.html

https://ria.ru/20250311/rossija-2004307288.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, италия, германия, евростат, евросоюз, латвия, вино, франция