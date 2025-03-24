Россия в январе вдвое сократила ввоз вина из Евросоюза
Евростат: Россия в январе ввезла из ЕС лишь 6,5 тысячи тонн вина
Цех розлива на винодельческом предприятии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия в январе ввезла из стран Евросоюза лишь 6,5 тысячи тонн вина - это вдвое меньше, чем годом ранее, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
В начале года ЕС экспортировал на российский рынок 6,5 тысячи тонн вина против 13,3 тысячи тонн годом ранее. Стоимость отгруженного также уменьшилась - почти на 40% и составила 25,3 миллиона евро против 41,2 миллиона в январе прошлого года.
Сильнее всего сократились поставки у Италии, главного экспортера европейского вина для российского рынка, - в 2,9 раза год к году, до 2,3 тысячи тонн. Более чем вдвое сократился экспорт еще у Германии - до 543 тонн, а также у Испании - до 438 тонн. Польша продала 683 тонны вина России, что в 1,8 раза меньше прошлогоднего уровня, а Португалия снизила отгрузки в 1,4 раза, до 713 тонн.
В то же время ряд стран нарастил продажи вина российским компаниям. Поставки из Франции выросли за год более чем на 40% и составили по итогам января 119 тонн, а из Латвии - на 7,3%, до 191 тонны. Болгария, которая в январе прошлого года вино в Россию не экспортировала, в этом году поставила 27 тонн.
Страны Евросоюза в целом в январе текущего года сохранили поставки вина другим государствам на прошлогоднем уровне - это 191 тысяча тонн вина.
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