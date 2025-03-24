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Регионы обеспечат жильем ветеранов ВОВ - РИА Новости, 24.03.2025
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02:48 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/veterany-2006844453.html
Регионы обеспечат жильем ветеранов ВОВ
Регионы обеспечат жильем ветеранов ВОВ - РИА Новости, 24.03.2025
Регионы обеспечат жильем ветеранов ВОВ
Власти регионов России до 1 апреля 2025 года обеспечат жильем ветеранов Великой Отечественной войны, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T02:48:00+03:00
2025-03-24T02:48:00+03:00
общество
россия
владимир путин
госдума рф
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Власти регионов России до 1 апреля 2025 года обеспечат жильем ветеранов Великой Отечественной войны, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "До 1 апреля текущего года жильем будут обеспечены все ветераны Великой Отечественной войны, а также члены семей погибших или умерших участников войны, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий", - сказал Колунов. Он отметил, что реализация данной инициативы будет исполнена в соответствии с комплексом мер по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны, утвержденным правительством РФ в 2020 году. По его словам, в нем первым пунктом прописано обеспечение жильем, кроме того, ответственным ведомством указан Минстрой. Также Колунов добавил, что данное поручение будет выполнено в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 2023 года, который посвящен подготовке и проведению празднования 80-летия Победы. Парламентарий подчеркнул, что средства федерального бюджета, необходимые на выполнение данной задачи, доведены в регионы в полном объеме, списки нуждающихся в субъектах РФ также утверждены. "Поколение, спасшее нас от фашистской нечисти, давшее нам жизнь – наши герои. Мы обязаны им всем, что сегодня имеем. И обязательно продолжим работать над мерами поддержки для ветеранов и их семей", - заключил он.
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общество, россия, владимир путин, госдума рф, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Общество, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Регионы обеспечат жильем ветеранов ВОВ

Депутат Колунов: регионы обеспечат ветеранов ВОВ жильем до 1 апреля

© Александр ГальперинОрдена на груди ветерана Великой Отечественной войны
Ордена на груди ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Александр Гальперин
Ордена на груди ветерана Великой Отечественной войны . Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Власти регионов России до 1 апреля 2025 года обеспечат жильем ветеранов Великой Отечественной войны, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"До 1 апреля текущего года жильем будут обеспечены все ветераны Великой Отечественной войны, а также члены семей погибших или умерших участников войны, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий", - сказал Колунов.
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Он отметил, что реализация данной инициативы будет исполнена в соответствии с комплексом мер по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны, утвержденным правительством РФ в 2020 году. По его словам, в нем первым пунктом прописано обеспечение жильем, кроме того, ответственным ведомством указан Минстрой. Также Колунов добавил, что данное поручение будет выполнено в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 2023 года, который посвящен подготовке и проведению празднования 80-летия Победы.
Парламентарий подчеркнул, что средства федерального бюджета, необходимые на выполнение данной задачи, доведены в регионы в полном объеме, списки нуждающихся в субъектах РФ также утверждены.
"Поколение, спасшее нас от фашистской нечисти, давшее нам жизнь – наши герои. Мы обязаны им всем, что сегодня имеем. И обязательно продолжим работать над мерами поддержки для ветеранов и их семей", - заключил он.
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