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Вэнс не ответил на приглашение посетить Украину, пишет Times - РИА Новости, 24.03.2025
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20:27 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/vens-2007056734.html
Вэнс не ответил на приглашение посетить Украину, пишет Times
Вэнс не ответил на приглашение посетить Украину, пишет Times - РИА Новости, 24.03.2025
Вэнс не ответил на приглашение посетить Украину, пишет Times
Вице-президент США Джей Ди Вэнс не ответил на очередное приглашение посетить Украину, сообщает журнал Times. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T20:27:00+03:00
2025-03-24T20:27:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс не ответил на очередное приглашение посетить Украину, сообщает журнал Times. Как сообщает журнал, во время одного из недавних телефонных разговоров Владимир Зеленский заявлял, что Вэнса все еще ждут на Украине. "Вице-президент не ответил", - говорится в материале журнала. Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Во время перепалки Зеленский нахамил Вэнсу и в частности заявил, что тот не был на Украине и не видит, что там происходит, поэтому якобы не может говорить о проблемах Киева. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.
https://ria.ru/20250315/ssha-2005142674.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
Вэнс не ответил на приглашение посетить Украину, пишет Times

Times: Вэнс не ответил на приглашение Зеленского посетить Украину

© AP Photo / Jacquelyn MartinДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс не ответил на очередное приглашение посетить Украину, сообщает журнал Times.
Как сообщает журнал, во время одного из недавних телефонных разговоров Владимир Зеленский заявлял, что Вэнса все еще ждут на Украине.
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"Вице-президент не ответил", - говорится в материале журнала.
Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Во время перепалки Зеленский нахамил Вэнсу и в частности заявил, что тот не был на Украине и не видит, что там происходит, поэтому якобы не может говорить о проблемах Киева.
Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.
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В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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