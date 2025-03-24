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Вице-президент США поддержал слова Уиткоффа об Украине - РИА Новости, 24.03.2025
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17:19 24.03.2025 (обновлено: 17:20 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/vens-2007015531.html
Вице-президент США поддержал слова Уиткоффа об Украине
Вице-президент США поддержал слова Уиткоффа об Украине - РИА Новости, 24.03.2025
Вице-президент США поддержал слова Уиткоффа об Украине
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в понедельник высказался в поддержку спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа на фоне критики высказываний последнего об... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T17:19:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в понедельник высказался в поддержку спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа на фоне критики высказываний последнего об Украине. Уиткофф на прошлой неделе дал интервью журналисту Такеру Карслону, в котором заявил, что Владимир Зеленский "в значительной степени" согласился с тем, что Украина не станет членом НАТО и дал согласие на проведение выборов на Украине. При этом спецпосланник отметил, что США не могут вечно давать деньги Киеву, видя в этом риск доведения конфликта до применения ядерного оружия. "Стив Уиткофф - отличный парень, делающий невероятную работу. Люди, которые его критикуют, злятся, что он преуспевает там, где они терпели неудачу на протяжении 40 лет. Оказывается, дипломатия во многом сводится к простому навыку: не быть идиотом", - написал Вэнс в соцсети X. Ранее CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что "один из ближайших друзей" президента Дональда Трампа Уиткофф может затмить госсекретаря США Марко Рубио. Отмечается, что Рубио "в некотором смысле отошел на второй план", а портфель Уиткоффа расширился за пределы его официального титула специального посланника на Ближнем Востоке. Неназванный сенатор заявил телеканалу, что Рубио, вероятно, "расстроен" ситуацией. При этом как Уиткофф, так и Рубио данный репортаж опровергли и заявили, что у них прекрасные рабочие отношения.
https://ria.ru/20250323/ssha-2006800362.html
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в мире, сша, украина, киев, стив уиткофф, марко рубио, владимир зеленский, нато
В мире, США, Украина, Киев, Стив Уиткофф, Марко Рубио, Владимир Зеленский, НАТО
Вице-президент США поддержал слова Уиткоффа об Украине

Вэнс высказался в поддержку Уиткоффа на фоне критики его высказываний по Украине

© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в понедельник высказался в поддержку спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа на фоне критики высказываний последнего об Украине.
Уиткофф на прошлой неделе дал интервью журналисту Такеру Карслону, в котором заявил, что Владимир Зеленский "в значительной степени" согласился с тем, что Украина не станет членом НАТО и дал согласие на проведение выборов на Украине. При этом спецпосланник отметил, что США не могут вечно давать деньги Киеву, видя в этом риск доведения конфликта до применения ядерного оружия.
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"Стив Уиткофф - отличный парень, делающий невероятную работу. Люди, которые его критикуют, злятся, что он преуспевает там, где они терпели неудачу на протяжении 40 лет. Оказывается, дипломатия во многом сводится к простому навыку: не быть идиотом", - написал Вэнс в соцсети X.
Ранее CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что "один из ближайших друзей" президента Дональда Трампа Уиткофф может затмить госсекретаря США Марко Рубио. Отмечается, что Рубио "в некотором смысле отошел на второй план", а портфель Уиткоффа расширился за пределы его официального титула специального посланника на Ближнем Востоке. Неназванный сенатор заявил телеканалу, что Рубио, вероятно, "расстроен" ситуацией.
При этом как Уиткофф, так и Рубио данный репортаж опровергли и заявили, что у них прекрасные рабочие отношения.
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В миреСШАУкраинаКиевСтив УиткоффМарко РубиоВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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