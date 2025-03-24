https://ria.ru/20250324/vengriya-2006965677.html

Венгрия не поддержит никакого движения Украины в сторону ЕС

Венгрия не поддержит никакого движения Украины в сторону ЕС - РИА Новости, 24.03.2025

Венгрия не поддержит никакого движения Украины в сторону ЕС

Венгрия не поддержит никакого движения Украины в сторону ЕС, потому что Киев десять лет обманывал Будапешт, ничего не делая для возвращения прав закарпатских... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T14:54:00+03:00

2025-03-24T14:54:00+03:00

2025-03-24T15:08:00+03:00

в мире

венгрия

украина

евросоюз

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 24 мар - РИА Новости. Венгрия не поддержит никакого движения Украины в сторону ЕС, потому что Киев десять лет обманывал Будапешт, ничего не делая для возвращения прав закарпатских венгров, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."По сей день венгерская национальная община в Закарпатье не получила ни одного из отнятых с 2015 года прав. Это обман. Нас постоянно обманывают... До тех пор, пока права венгерской национальной общины не будут возвращены на тот уровень, который был в 2015 году, никакого прогресса на пути интеграции Украины в Евросоюз невозможно представить", - сказал Сийярто на пресс-конференции.Он уточнил, что и в Киеве, и в Брюсселе, несмотря на постоянные разговоры об уважении прав нацменьшинств, ничего не сделали в этом направлении за последние десять лет.Сийярто также напомнил, что в Венгрии запускается национальная консультация о приеме Украины, и "в долгосрочной перспективе этот вопрос будут решать венгерские граждане".

https://ria.ru/20250323/ukraina-2006727182.html

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в мире, венгрия, украина, евросоюз, петер сийярто