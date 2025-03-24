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Венгрия не поддержит никакого движения Украины в сторону ЕС - РИА Новости, 24.03.2025
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14:54 24.03.2025 (обновлено: 15:08 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/vengriya-2006965677.html
Венгрия не поддержит никакого движения Украины в сторону ЕС
Венгрия не поддержит никакого движения Украины в сторону ЕС - РИА Новости, 24.03.2025
Венгрия не поддержит никакого движения Украины в сторону ЕС
Венгрия не поддержит никакого движения Украины в сторону ЕС, потому что Киев десять лет обманывал Будапешт, ничего не делая для возвращения прав закарпатских... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:54:00+03:00
2025-03-24T15:08:00+03:00
в мире
венгрия
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евросоюз
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 24 мар - РИА Новости. Венгрия не поддержит никакого движения Украины в сторону ЕС, потому что Киев десять лет обманывал Будапешт, ничего не делая для возвращения прав закарпатских венгров, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."По сей день венгерская национальная община в Закарпатье не получила ни одного из отнятых с 2015 года прав. Это обман. Нас постоянно обманывают... До тех пор, пока права венгерской национальной общины не будут возвращены на тот уровень, который был в 2015 году, никакого прогресса на пути интеграции Украины в Евросоюз невозможно представить", - сказал Сийярто на пресс-конференции.Он уточнил, что и в Киеве, и в Брюсселе, несмотря на постоянные разговоры об уважении прав нацменьшинств, ничего не сделали в этом направлении за последние десять лет.Сийярто также напомнил, что в Венгрии запускается национальная консультация о приеме Украины, и "в долгосрочной перспективе этот вопрос будут решать венгерские граждане".
https://ria.ru/20250323/ukraina-2006727182.html
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в мире, венгрия, украина, евросоюз, петер сийярто
В мире, Венгрия, Украина, Евросоюз, Петер Сийярто
Венгрия не поддержит никакого движения Украины в сторону ЕС

Сийярто: Венгрия не поддержит вступление Киева в ЕС из-за притеснения венгров

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза
Флаги Венгрии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 24 мар - РИА Новости. Венгрия не поддержит никакого движения Украины в сторону ЕС, потому что Киев десять лет обманывал Будапешт, ничего не делая для возвращения прав закарпатских венгров, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"По сей день венгерская национальная община в Закарпатье не получила ни одного из отнятых с 2015 года прав. Это обман. Нас постоянно обманывают... До тех пор, пока права венгерской национальной общины не будут возвращены на тот уровень, который был в 2015 году, никакого прогресса на пути интеграции Украины в Евросоюз невозможно представить", - сказал Сийярто на пресс-конференции.
Он уточнил, что и в Киеве, и в Брюсселе, несмотря на постоянные разговоры об уважении прав нацменьшинств, ничего не сделали в этом направлении за последние десять лет.
Сийярто также напомнил, что в Венгрии запускается национальная консультация о приеме Украины, и "в долгосрочной перспективе этот вопрос будут решать венгерские граждане".
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Венгрия жестко высказалась о перспективах Украины
23 марта, 00:36
 
В миреВенгрияУкраинаЕвросоюзПетер Сийярто
 
 
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