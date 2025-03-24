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На полигоне ВДВ завершился сбор с младшими офицерами - РИА Новости, 24.03.2025
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05:20 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/vdv-2006850480.html
На полигоне ВДВ завершился сбор с младшими офицерами
На полигоне ВДВ завершился сбор с младшими офицерами - РИА Новости, 24.03.2025
На полигоне ВДВ завершился сбор с младшими офицерами
Сбор с младшими офицерами соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск завершился на полигоне ВДВ, об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T05:20:00+03:00
2025-03-24T05:20:00+03:00
безопасность
воздушно-десантные войска россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Сбор с младшими офицерами соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск завершился на полигоне ВДВ, об этом сообщили в Минобороны России. "На полигоне Воздушно-десантных войск завершился сбор с младшими офицерами соединений и воинских частей ВДВ, проводившийся с учетом передового опыта специальной военной операции. Занятия на полигоне максимально приближены к боевой обстановке, каждый элемент подготовки, в том числе выполнение боевых задач в составе подразделения, доводились до автоматизма", - сказали в военном ведомстве. Особое внимание уделялось слаженности личного состава, действиям командиров и их способности принимать решение в кратчайшие сроки. Также основные усилия были сосредоточены на профессиональной подготовке офицеров, отработке вопросов по видам боевого и всестороннего обеспечения, взаимодействия и управления подразделениями и элементами боевого порядка в бою, в том числе с применением беспилотных систем и средств противодействия им. Большое значение уделялось и вождению специальных транспортных средств, практике в тактической медицине. Каждый должен уметь своевременно оказать себе и товарищу первую помощь - остановить кровотечение, наложить бинт, жгут, подчеркнули в Минобороны. Отрабатывались этапы эвакуации раненого. В рамках сбора младшие офицеры отработали порядок преодоления искусственных и естественных препятствий на мотовездеходах, порядок применения БПЛА при ведении разведки и корректировании огня, управление огнем артиллерийских подразделений, действия штурмовых групп при захвате опорного пункта противника. Занятия также предусматривали ведение боевых действий на пересеченной местности, в городских условиях и применение бронетехники в условиях интенсивного воздействия БПЛА условного противника. В ходе сбора молодые офицеры совершенствовали практические навыки по огневой, тактической, разведывательной подготовке, военной топографии, освоению новейших систем РЭБ, ведению радиационной, химической и биологической разведки. Занятия проводились под руководством офицеров и инструкторов боевой подготовки, непосредственно принимавших участие в выполнении задач в зоне СВО, которые имеют большой боевой опыт, заключили в Минобороны.
https://ria.ru/20250321/spetsoperatsiya-2006355718.html
https://ria.ru/20250310/vdv-2004170957.html
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безопасность, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Воздушно-десантные войска России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На полигоне ВДВ завершился сбор с младшими офицерами

На полигоне ВДВ завершился сбор с младшими офицерами соединений и частей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Сбор с младшими офицерами соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск завершился на полигоне ВДВ, об этом сообщили в Минобороны России.
"На полигоне Воздушно-десантных войск завершился сбор с младшими офицерами соединений и воинских частей ВДВ, проводившийся с учетом передового опыта специальной военной операции. Занятия на полигоне максимально приближены к боевой обстановке, каждый элемент подготовки, в том числе выполнение боевых задач в составе подразделения, доводились до автоматизма", - сказали в военном ведомстве.
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Особое внимание уделялось слаженности личного состава, действиям командиров и их способности принимать решение в кратчайшие сроки. Также основные усилия были сосредоточены на профессиональной подготовке офицеров, отработке вопросов по видам боевого и всестороннего обеспечения, взаимодействия и управления подразделениями и элементами боевого порядка в бою, в том числе с применением беспилотных систем и средств противодействия им.
Большое значение уделялось и вождению специальных транспортных средств, практике в тактической медицине. Каждый должен уметь своевременно оказать себе и товарищу первую помощь - остановить кровотечение, наложить бинт, жгут, подчеркнули в Минобороны. Отрабатывались этапы эвакуации раненого.
В рамках сбора младшие офицеры отработали порядок преодоления искусственных и естественных препятствий на мотовездеходах, порядок применения БПЛА при ведении разведки и корректировании огня, управление огнем артиллерийских подразделений, действия штурмовых групп при захвате опорного пункта противника. Занятия также предусматривали ведение боевых действий на пересеченной местности, в городских условиях и применение бронетехники в условиях интенсивного воздействия БПЛА условного противника.
В ходе сбора молодые офицеры совершенствовали практические навыки по огневой, тактической, разведывательной подготовке, военной топографии, освоению новейших систем РЭБ, ведению радиационной, химической и биологической разведки. Занятия проводились под руководством офицеров и инструкторов боевой подготовки, непосредственно принимавших участие в выполнении задач в зоне СВО, которые имеют большой боевой опыт, заключили в Минобороны.
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