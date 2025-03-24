https://ria.ru/20250324/vdv-2006850480.html

На полигоне ВДВ завершился сбор с младшими офицерами

На полигоне ВДВ завершился сбор с младшими офицерами - РИА Новости, 24.03.2025

На полигоне ВДВ завершился сбор с младшими офицерами

Сбор с младшими офицерами соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск завершился на полигоне ВДВ, об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T05:20:00+03:00

2025-03-24T05:20:00+03:00

2025-03-24T05:20:00+03:00

безопасность

воздушно-десантные войска россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898653087_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_f21b75a7f90098c794d4745ac23f69e3.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Сбор с младшими офицерами соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск завершился на полигоне ВДВ, об этом сообщили в Минобороны России. "На полигоне Воздушно-десантных войск завершился сбор с младшими офицерами соединений и воинских частей ВДВ, проводившийся с учетом передового опыта специальной военной операции. Занятия на полигоне максимально приближены к боевой обстановке, каждый элемент подготовки, в том числе выполнение боевых задач в составе подразделения, доводились до автоматизма", - сказали в военном ведомстве. Особое внимание уделялось слаженности личного состава, действиям командиров и их способности принимать решение в кратчайшие сроки. Также основные усилия были сосредоточены на профессиональной подготовке офицеров, отработке вопросов по видам боевого и всестороннего обеспечения, взаимодействия и управления подразделениями и элементами боевого порядка в бою, в том числе с применением беспилотных систем и средств противодействия им. Большое значение уделялось и вождению специальных транспортных средств, практике в тактической медицине. Каждый должен уметь своевременно оказать себе и товарищу первую помощь - остановить кровотечение, наложить бинт, жгут, подчеркнули в Минобороны. Отрабатывались этапы эвакуации раненого. В рамках сбора младшие офицеры отработали порядок преодоления искусственных и естественных препятствий на мотовездеходах, порядок применения БПЛА при ведении разведки и корректировании огня, управление огнем артиллерийских подразделений, действия штурмовых групп при захвате опорного пункта противника. Занятия также предусматривали ведение боевых действий на пересеченной местности, в городских условиях и применение бронетехники в условиях интенсивного воздействия БПЛА условного противника. В ходе сбора молодые офицеры совершенствовали практические навыки по огневой, тактической, разведывательной подготовке, военной топографии, освоению новейших систем РЭБ, ведению радиационной, химической и биологической разведки. Занятия проводились под руководством офицеров и инструкторов боевой подготовки, непосредственно принимавших участие в выполнении задач в зоне СВО, которые имеют большой боевой опыт, заключили в Минобороны.

https://ria.ru/20250321/spetsoperatsiya-2006355718.html

https://ria.ru/20250310/vdv-2004170957.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф)