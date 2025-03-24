https://ria.ru/20250324/vagony-2007023902.html
В Красноярском крае десять вагонов с углем сошли с путей
В Красноярском крае десять вагонов с углем сошли с путей - РИА Новости, 24.03.2025
В Красноярском крае десять вагонов с углем сошли с путей
Десять вагонов грузового состава сошли с путей в районе станции Заозерная Красноярской железной дороги, инцидент на движение поездов не повлиял, сообщает... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T17:48:00+03:00
2025-03-24T17:48:00+03:00
2025-03-24T17:48:00+03:00
происшествия
заозерный
бородино
красноярский край
западно-сибирская транспортная прокуратура
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КРАСНОЯРСК, 24 мар – РИА Новости. Десять вагонов грузового состава сошли с путей в районе станции Заозерная Красноярской железной дороги, инцидент на движение поездов не повлиял, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале. "Сегодня при проведении маневровых работ на путях необщего пользования, примыкающих к станции Заозерная Красноярской железной дороги, в черте города Бородино Красноярского края произошел сход с путей 10 вагонов, груженых углем, без их опрокидывания", - говорится в сообщении. Задержек в движении поездов не допущено. Иланская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Причина схода вагонов устанавливается.
https://ria.ru/20250305/vagony-2003285112.html
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происшествия, заозерный, бородино, красноярский край, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Заозерный, Бородино, Красноярский край, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
В Красноярском крае десять вагонов с углем сошли с путей
Десять вагонов с углем сошли с путей в Красноярском крае