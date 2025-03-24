https://ria.ru/20250324/ukraina-2007042759.html

На Украине назначили нового главу Киевской областной госадминистрации

На Украине назначили нового главу Киевской областной госадминистрации - РИА Новости, 24.03.2025

На Украине назначили нового главу Киевской областной госадминистрации

Новым главой Киевской областной государственной администрации назначен Николай Калашник, следует из указа Владимира Зеленского. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T19:04:00+03:00

2025-03-24T19:04:00+03:00

2025-03-24T19:04:00+03:00

в мире

украина

владимир зеленский

николай калашников

руслан кравченко

киевская областная государственная администрация

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718600_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_918eef21e8c53440a4014b7c5ce862e9.jpg

МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Новым главой Киевской областной государственной администрации назначен Николай Калашник, следует из указа Владимира Зеленского. Кабинет министров Украины 11 марта согласовал Калашника в должности главы Киевской областной государственной администрации. "Назначить Калашника Николая Владимировича председателем Киевской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Зеленского. Зеленский 30 декабря 2024 года уволил главу Киевской областной госадминистрации Руслана Кравченко. На следующий день он был назначен главой налоговой службы Украины.

https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984663704.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, николай калашников, руслан кравченко, киевская областная государственная администрация