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На Украине назначили нового главу Киевской областной госадминистрации - РИА Новости, 24.03.2025
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19:04 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/ukraina-2007042759.html
На Украине назначили нового главу Киевской областной госадминистрации
На Украине назначили нового главу Киевской областной госадминистрации - РИА Новости, 24.03.2025
На Украине назначили нового главу Киевской областной госадминистрации
Новым главой Киевской областной государственной администрации назначен Николай Калашник, следует из указа Владимира Зеленского. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T19:04:00+03:00
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в мире
украина
владимир зеленский
николай калашников
руслан кравченко
киевская областная государственная администрация
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Новым главой Киевской областной государственной администрации назначен Николай Калашник, следует из указа Владимира Зеленского. Кабинет министров Украины 11 марта согласовал Калашника в должности главы Киевской областной государственной администрации. "Назначить Калашника Николая Владимировича председателем Киевской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Зеленского. Зеленский 30 декабря 2024 года уволил главу Киевской областной госадминистрации Руслана Кравченко. На следующий день он был назначен главой налоговой службы Украины.
https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984663704.html
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в мире, украина, владимир зеленский, николай калашников, руслан кравченко, киевская областная государственная администрация
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Николай Калашников, Руслан Кравченко, Киевская областная государственная администрация
На Украине назначили нового главу Киевской областной госадминистрации

Новым главой Киевской областной госадминистрации назначили Калашника

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Новым главой Киевской областной государственной администрации назначен Николай Калашник, следует из указа Владимира Зеленского.
Кабинет министров Украины 11 марта согласовал Калашника в должности главы Киевской областной государственной администрации.
"Назначить Калашника Николая Владимировича председателем Киевской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Зеленского.
Зеленский 30 декабря 2024 года уволил главу Киевской областной госадминистрации Руслана Кравченко. На следующий день он был назначен главой налоговой службы Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийНиколай КалашниковРуслан КравченкоКиевская областная государственная администрация
 
 
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