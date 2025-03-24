https://ria.ru/20250324/ukraina-2007010940.html
Минобороны заявило о недоговороспособности киевского режима
Минобороны заявило о недоговороспособности киевского режима - РИА Новости, 24.03.2025
Минобороны заявило о недоговороспособности киевского режима
Украинские войска продолжают атаки на энергетические объекты в России, это еще раз доказывает недоговороспособность киевского режима, заявили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T17:07:00+03:00
2025-03-24T17:07:00+03:00
2025-03-24T17:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
в мире
белгородская область
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска продолжают атаки на энергетические объекты в России, это еще раз доказывает недоговороспособность киевского режима, заявили в Минобороны РФ.По данным ведомства, российские средства ПВО отразили 22 и 23 марта атаки ВСУ по глебовскому газоконденсатному месторождению в Крыму и по газораспределительной станции "Валуйка" в Белгородской области."Таким образом, вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает атаки ... по энергетической инфраструктуре, в том числе международной, на территории Российской Федерации. Это еще раз доказывает недоговороспособность киевского режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, в мире, белгородская область, вооруженные силы украины, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
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Минобороны заявило о недоговороспособности киевского режима
МО РФ: атаки на энергоинфраструктуру доказывают недоговороспособность Киева