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Минобороны заявило о недоговороспособности киевского режима - РИА Новости, 24.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:07 24.03.2025 (обновлено: 17:12 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/ukraina-2007010940.html
Минобороны заявило о недоговороспособности киевского режима
Минобороны заявило о недоговороспособности киевского режима - РИА Новости, 24.03.2025
Минобороны заявило о недоговороспособности киевского режима
Украинские войска продолжают атаки на энергетические объекты в России, это еще раз доказывает недоговороспособность киевского режима, заявили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T17:07:00+03:00
2025-03-24T17:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
в мире
белгородская область
вооруженные силы украины
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска продолжают атаки на энергетические объекты в России, это еще раз доказывает недоговороспособность киевского режима, заявили в Минобороны РФ.По данным ведомства, российские средства ПВО отразили 22 и 23 марта атаки ВСУ по глебовскому газоконденсатному месторождению в Крыму и по газораспределительной станции "Валуйка" в Белгородской области."Таким образом, вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает атаки ... по энергетической инфраструктуре, в том числе международной, на территории Российской Федерации. Это еще раз доказывает недоговороспособность киевского режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html
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россия, в мире, белгородская область, вооруженные силы украины, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны заявило о недоговороспособности киевского режима

МО РФ: атаки на энергоинфраструктуру доказывают недоговороспособность Киева

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска продолжают атаки на энергетические объекты в России, это еще раз доказывает недоговороспособность киевского режима, заявили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, российские средства ПВО отразили 22 и 23 марта атаки ВСУ по глебовскому газоконденсатному месторождению в Крыму и по газораспределительной станции "Валуйка" в Белгородской области.
"Таким образом, вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает атаки ... по энергетической инфраструктуре, в том числе международной, на территории Российской Федерации. Это еще раз доказывает недоговороспособность киевского режима", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
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23 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреБелгородская областьВооруженные силы УкраиныТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)УкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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