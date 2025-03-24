https://ria.ru/20250324/ukraina-2007010940.html

Минобороны заявило о недоговороспособности киевского режима

Минобороны заявило о недоговороспособности киевского режима - РИА Новости, 24.03.2025

Минобороны заявило о недоговороспособности киевского режима

Украинские войска продолжают атаки на энергетические объекты в России, это еще раз доказывает недоговороспособность киевского режима, заявили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T17:07:00+03:00

2025-03-24T17:07:00+03:00

2025-03-24T17:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

в мире

белгородская область

вооруженные силы украины

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска продолжают атаки на энергетические объекты в России, это еще раз доказывает недоговороспособность киевского режима, заявили в Минобороны РФ.По данным ведомства, российские средства ПВО отразили 22 и 23 марта атаки ВСУ по глебовскому газоконденсатному месторождению в Крыму и по газораспределительной станции "Валуйка" в Белгородской области."Таким образом, вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает атаки ... по энергетической инфраструктуре, в том числе международной, на территории Российской Федерации. Это еще раз доказывает недоговороспособность киевского режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html

россия

белгородская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, в мире, белгородская область, вооруженные силы украины, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), украина, министерство обороны рф (минобороны рф)