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В Раде устроили истерику из-за заявлений Уиткоффа о России - РИА Новости, 24.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:44 24.03.2025 (обновлено: 17:37 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/ukraina-2007003027.html
В Раде устроили истерику из-за заявлений Уиткоффа о России
В Раде устроили истерику из-за заявлений Уиткоффа о России - РИА Новости, 24.03.2025
В Раде устроили истерику из-за заявлений Уиткоффа о России
Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко устроил истерику из-за заявления спецпосланника... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T16:44:00+03:00
2025-03-24T17:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
стив уиткофф
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко устроил истерику из-за заявления спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по урегулированию конфилкта на Украине. Его слова приводит издание "Страна.ua". "Это просто позорные, шокирующие заявления. Я не понимаю, о чем идет речь. О невежестве, о некомпетентности, о непрофессионализме", — пожаловался он.Мережко потребовал убрать спецпредставителя Трампа из переговоров по Украине. На прошлой неделе Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказал об обсуждении статуса новых российских регионов, согласии Киева на выборы и о своей встрече с президентом Владимиром Путиным.Как заявил спецпредставитель Трампа, центральным вопросом при обсуждении новых российских регионов остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Зеленского выжить политически, если он это признает".
https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2006897680.html
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в мире, стив уиткофф, украина, верховная рада украины, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Стив Уиткофф, Украина, Верховная Рада Украины, Россия, США
В Раде устроили истерику из-за заявлений Уиткоффа о России

Депутат Рады Мережко потребовал отстранить Уиткоффа из-за его слов о конфликте

© AP Photo / Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко устроил истерику из-за заявления спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по урегулированию конфилкта на Украине. Его слова приводит издание "Страна.ua".

"Это просто позорные, шокирующие заявления. Я не понимаю, о чем идет речь. О невежестве, о некомпетентности, о непрофессионализме", — пожаловался он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В Раде раскрыли секретный план Зеленского после окончания конфликта
Вчера, 11:06
Мережко потребовал убрать спецпредставителя Трампа из переговоров по Украине.

На прошлой неделе Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказал об обсуждении статуса новых российских регионов, согласии Киева на выборы и о своей встрече с президентом Владимиром Путиным.
Как заявил спецпредставитель Трампа, центральным вопросом при обсуждении новых российских регионов остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Зеленского выжить политически, если он это признает".
Немецкие военнослужащие загружают танк Leopard 2 на железнодорожной станции - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В Германии сообщили Украине плохие новости о помощи от ЕС
Вчера, 09:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтив УиткоффУкраинаВерховная Рада УкраиныРоссияСША
 
 
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