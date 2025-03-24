В Раде устроили истерику из-за заявлений Уиткоффа о России
Депутат Рады Мережко потребовал отстранить Уиткоффа из-за его слов о конфликте
© AP Photo / Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко устроил истерику из-за заявления спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по урегулированию конфилкта на Украине. Его слова приводит издание "Страна.ua".
"Это просто позорные, шокирующие заявления. Я не понимаю, о чем идет речь. О невежестве, о некомпетентности, о непрофессионализме", — пожаловался он.
"Это просто позорные, шокирующие заявления. Я не понимаю, о чем идет речь. О невежестве, о некомпетентности, о непрофессионализме", — пожаловался он.
Мережко потребовал убрать спецпредставителя Трампа из переговоров по Украине.
На прошлой неделе Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказал об обсуждении статуса новых российских регионов, согласии Киева на выборы и о своей встрече с президентом Владимиром Путиным.
На прошлой неделе Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказал об обсуждении статуса новых российских регионов, согласии Киева на выборы и о своей встрече с президентом Владимиром Путиным.
Как заявил спецпредставитель Трампа, центральным вопросом при обсуждении новых российских регионов остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Зеленского выжить политически, если он это признает".