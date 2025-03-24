https://ria.ru/20250324/ukraina-2007003027.html

В Раде устроили истерику из-за заявлений Уиткоффа о России

В Раде устроили истерику из-за заявлений Уиткоффа о России - РИА Новости, 24.03.2025

В Раде устроили истерику из-за заявлений Уиткоффа о России

Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко устроил истерику из-за заявления спецпосланника... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T16:44:00+03:00

2025-03-24T16:44:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко устроил истерику из-за заявления спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по урегулированию конфилкта на Украине. Его слова приводит издание "Страна.ua". "Это просто позорные, шокирующие заявления. Я не понимаю, о чем идет речь. О невежестве, о некомпетентности, о непрофессионализме", — пожаловался он.Мережко потребовал убрать спецпредставителя Трампа из переговоров по Украине. На прошлой неделе Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказал об обсуждении статуса новых российских регионов, согласии Киева на выборы и о своей встрече с президентом Владимиром Путиным.Как заявил спецпредставитель Трампа, центральным вопросом при обсуждении новых российских регионов остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Зеленского выжить политически, если он это признает".

https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2006897680.html

https://ria.ru/20250324/ukraina-2006872076.html

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в мире, стив уиткофф, украина, верховная рада украины, россия, сша