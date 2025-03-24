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На Украине не уволили прокуроров, оформивших фиктивную инвалидность - РИА Новости, 24.03.2025
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15:01 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/ukraina-2006970548.html
На Украине не уволили прокуроров, оформивших фиктивную инвалидность
На Украине не уволили прокуроров, оформивших фиктивную инвалидность - РИА Новости, 24.03.2025
На Украине не уволили прокуроров, оформивших фиктивную инвалидность
Ни один из 74 оформивших фиктивную инвалидность прокуроров на Украине не был уволен, сообщили в местной общественной организации "Центр противодействия... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T15:01:00+03:00
2025-03-24T15:01:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Ни один из 74 оформивших фиктивную инвалидность прокуроров на Украине не был уволен, сообщили в местной общественной организации "Центр противодействия коррупции" со ссылкой на ответ генпрокуратуры страны. "Генпрокуратура не уволила ни одного из 74 прокуроров, у которых минздрав выявил и отменил фейковую инвалидность", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале организации. По ее информации, украинский минздрав проверил основания получения инвалидности у 356 прокуроров, 76 из них ее отменили. "Сейчас и госбюро расследований, и генпрокуратура имеют на руках выводы минздрава о фейковых инвалидностях 74 прокуроров, 13 из которых – хмельницкие. Но все равно никого не увольняют. Что мешает теперь? В генпрокуратуре написали, что просто не видят оснований для обращения с жалобой в квалификационную дисциплинарную комиссию прокуроров. Без заключения этой комиссии уволить прокуроров невозможно", - отметили в центре. Представитель государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян 14 февраля сообщила, что более 200 чиновников в стране лишены фальшивой инвалидности за последние три месяца. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в конце прошлого года заявлял о передаче правоохранителям для перепроверки более двух тысяч сомнительных дел об установлении группы инвалидности. Владимир Зеленский 22 октября на фоне скандала с оформлением прокурорами Хмельницкой области инвалидности ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), которым поручил создать рабочие группы для проверки решений медико-социальных экспертных комиссий об установлении инвалидности чиновникам. Позже кабмин Украины утвердил план по противодействию коррупции в МСЭК, который предусматривает их ликвидацию и пересмотр выданных ими решений. На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдачи фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконном оформлении инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких тысяч до десяти тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.
https://ria.ru/20241027/zelenskiy-1980389610.html
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в мире, украина, хмельницкая область, виктор ляшко, владимир зеленский, генеральная прокуратура рф, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Хмельницкая область, Виктор Ляшко, Владимир Зеленский, Генеральная прокуратура РФ, Совет национальной безопасности и обороны Украины
На Украине не уволили прокуроров, оформивших фиктивную инвалидность

На Украине не уволили 74 прокурора, получивших фальшивую инвалидность

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Ни один из 74 оформивших фиктивную инвалидность прокуроров на Украине не был уволен, сообщили в местной общественной организации "Центр противодействия коррупции" со ссылкой на ответ генпрокуратуры страны.
"Генпрокуратура не уволила ни одного из 74 прокуроров, у которых минздрав выявил и отменил фейковую инвалидность", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале организации.
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По ее информации, украинский минздрав проверил основания получения инвалидности у 356 прокуроров, 76 из них ее отменили.
"Сейчас и госбюро расследований, и генпрокуратура имеют на руках выводы минздрава о фейковых инвалидностях 74 прокуроров, 13 из которых – хмельницкие. Но все равно никого не увольняют. Что мешает теперь? В генпрокуратуре написали, что просто не видят оснований для обращения с жалобой в квалификационную дисциплинарную комиссию прокуроров. Без заключения этой комиссии уволить прокуроров невозможно", - отметили в центре.
Представитель государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян 14 февраля сообщила, что более 200 чиновников в стране лишены фальшивой инвалидности за последние три месяца. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в конце прошлого года заявлял о передаче правоохранителям для перепроверки более двух тысяч сомнительных дел об установлении группы инвалидности.
Владимир Зеленский 22 октября на фоне скандала с оформлением прокурорами Хмельницкой области инвалидности ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), которым поручил создать рабочие группы для проверки решений медико-социальных экспертных комиссий об установлении инвалидности чиновникам. Позже кабмин Украины утвердил план по противодействию коррупции в МСЭК, который предусматривает их ликвидацию и пересмотр выданных ими решений.
На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдачи фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконном оформлении инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких тысяч до десяти тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.
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