https://ria.ru/20250324/ukraina-2006961220.html

Средний возраст жителей Украины вырос до 45 лет

Средний возраст жителей Украины вырос до 45 лет - РИА Новости, 24.03.2025

Средний возраст жителей Украины вырос до 45 лет

Средний возраст жителей Украины за последние три года вырос с 41 до 45 лет, сообщила министр социальной политики страны Оксана Жолнович. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T14:41:00+03:00

2025-03-24T14:41:00+03:00

2025-03-24T15:10:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Средний возраст жителей Украины за последние три года вырос с 41 до 45 лет, сообщила министр социальной политики страны Оксана Жолнович. Минюст Украины в конце января сообщал, что смертность на Украине в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза. Как отметила в конце декабря в интервью испанской газете Pais социолог украинского Центра Разумкова Ольга Пищулина, демографическая ситуация на Украине представляет огромную проблему, страна является мировым лидером по снижению численности населения. Газета Washington Post 27 февраля писала, что население Украины в случае сохранения нынешней демографической тенденции может сократиться до 25 миллионов к 2050 году и до 15 миллионов - к 2100 году. "Средний возраст граждан Украины (до 2022 года - ред.) был 41 год. Сейчас - 45 лет. К сожалению, за эти три года войны мы существенно постарели", - сказала Жолнович в комментарии, который публикует украинское издание Новости.LIVE. Владимир Зеленский в апреле прошлого года снизил мобилизационный возраст на Украине с 27 до 25 лет. В этом году он заявил о намерении привлечь в ВСУ молодежь в возрасте 18-25 лет, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. При этом украинские СМИ регулярно сообщают о случаях силовой мобилизации, при которых представители военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. В надежде избежать мобилизации военнообязанные ищут нелегальные способы уклонения от службы в ВСУ, пытаются незаконно выехать с Украины, пересекая горы и реки. По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,7 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодёжь уехала, а пожилые люди в основном остались. В конце октября 2024 года директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла обезлюдение Украины из-за большого числа пожилых жителей и низкого коэффициента рождаемости. По ее словам, спасти ситуацию не сможет даже "чудесное возвращение" уехавших из страны граждан.

https://ria.ru/20250205/ukraina-1997454554.html

https://ria.ru/20241022/oon-1979287322.html

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в мире, украина, владимир зеленский, элла либанова, вооруженные силы украины, оон