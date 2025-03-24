Рейтинг@Mail.ru
ВСУ заявили об уничтожении объекта инфраструктуры в Сумской области - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 24.03.2025 (обновлено: 14:43 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/ukraina-2006939330.html
ВСУ заявили об уничтожении объекта инфраструктуры в Сумской области
ВСУ заявили об уничтожении объекта инфраструктуры в Сумской области - РИА Новости, 24.03.2025
ВСУ заявили об уничтожении объекта инфраструктуры в Сумской области
Оперативное командование ВСУ "Север" утверждает, что в селе Рясное Сумской области на севере Украины уничтожен объект критической инфраструктуры. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T13:45:00+03:00
2025-03-24T14:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Оперативное командование ВСУ "Север" утверждает, что в селе Рясное Сумской области на севере Украины уничтожен объект критической инфраструктуры. По данным украинских военных, регион в ночь на понедельник подвергся ударам. "Сумская область. Рясное, (было зафиксировано - ред.) два взрыва. Впоследствии обстрела уничтожен объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении командования, опубликованном в социальной сети Facebook*. О каком именно объекте идет речь, не уточняется. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241101/vsu-1981296086.html
сумская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_906:1199:2037:2047_1920x0_80_0_0_c0a387114ddb1bf998a96d1c3f1def29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сумская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
ВСУ заявили об уничтожении объекта инфраструктуры в Сумской области

ВСУ заявили об уничтожении объекта критической инфраструктуры в селе Рясное

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Оперативное командование ВСУ "Север" утверждает, что в селе Рясное Сумской области на севере Украины уничтожен объект критической инфраструктуры.
По данным украинских военных, регион в ночь на понедельник подвергся ударам.
"Сумская область. Рясное, (было зафиксировано - ред.) два взрыва. Впоследствии обстрела уничтожен объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении командования, опубликованном в социальной сети Facebook*.
О каком именно объекте идет речь, не уточняется.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Украинские пожарные тушат пожар на инфраструктурном объекте в Сумской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры
1 ноября 2024, 10:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала