ВСУ заявили об уничтожении объекта инфраструктуры в Сумской области
ВСУ заявили об уничтожении объекта критической инфраструктуры в селе Рясное
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Оперативное командование ВСУ "Север" утверждает, что в селе Рясное Сумской области на севере Украины уничтожен объект критической инфраструктуры.
По данным украинских военных, регион в ночь на понедельник подвергся ударам.
"Сумская область. Рясное, (было зафиксировано - ред.) два взрыва. Впоследствии обстрела уничтожен объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении командования, опубликованном в социальной сети Facebook*.
О каком именно объекте идет речь, не уточняется.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры
1 ноября 2024, 10:46