https://ria.ru/20250324/ukraina-2006939330.html

ВСУ заявили об уничтожении объекта инфраструктуры в Сумской области

ВСУ заявили об уничтожении объекта инфраструктуры в Сумской области - РИА Новости, 24.03.2025

ВСУ заявили об уничтожении объекта инфраструктуры в Сумской области

Оперативное командование ВСУ "Север" утверждает, что в селе Рясное Сумской области на севере Украины уничтожен объект критической инфраструктуры. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T13:45:00+03:00

2025-03-24T13:45:00+03:00

2025-03-24T14:43:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Оперативное командование ВСУ "Север" утверждает, что в селе Рясное Сумской области на севере Украины уничтожен объект критической инфраструктуры. По данным украинских военных, регион в ночь на понедельник подвергся ударам. "Сумская область. Рясное, (было зафиксировано - ред.) два взрыва. Впоследствии обстрела уничтожен объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении командования, опубликованном в социальной сети Facebook*. О каком именно объекте идет речь, не уточняется. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241101/vsu-1981296086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сумская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины