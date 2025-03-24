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Украинские железнодорожники сообщили о кибератаке - РИА Новости, 24.03.2025
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11:41 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/ukraina-2006905485.html
Украинские железнодорожники сообщили о кибератаке
Украинские железнодорожники сообщили о кибератаке - РИА Новости, 24.03.2025
Украинские железнодорожники сообщили о кибератаке
Компания "Украинские железные дороги" сообщила о кибератаке, из-за которой уже вторые сутки не работает система онлайн-бронирования и продажи билетов. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T11:41:00+03:00
2025-03-24T11:41:00+03:00
украинская железная дорога
в мире
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" сообщила о кибератаке, из-за которой уже вторые сутки не работает система онлайн-бронирования и продажи билетов. "Онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной тергетированной кибератаке. Восстановление всех систем продолжалось все прошедшие сутки и сейчас продолжается", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале перевозчика. В компании добавили, что онлайн-продажи билетов остаются недоступными, билеты продаются только через кассы. При этом движение поездов остается стабильным без задержек, все операционные процессы движения отлажено в резервном формате, заверили железнодорожники.
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украинская железная дорога, в мире
Украинская железная дорога, В мире
Украинские железнодорожники сообщили о кибератаке

Украинские железнодорожники сообщили о кибератаке, продажа билетов недоступна

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" сообщила о кибератаке, из-за которой уже вторые сутки не работает система онлайн-бронирования и продажи билетов.
"Онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной тергетированной кибератаке. Восстановление всех систем продолжалось все прошедшие сутки и сейчас продолжается", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале перевозчика.
В компании добавили, что онлайн-продажи билетов остаются недоступными, билеты продаются только через кассы. При этом движение поездов остается стабильным без задержек, все операционные процессы движения отлажено в резервном формате, заверили железнодорожники.
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