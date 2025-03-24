https://ria.ru/20250324/ukraina-2006880936.html

Пушилин прокомментировал переговоры России и США по Украине

Пушилин прокомментировал переговоры России и США по Украине - РИА Новости, 24.03.2025

Пушилин прокомментировал переговоры России и США по Украине

Власти Донецкой Народной Республики в связи с продолжающимся переговорным процессом России и США по Украине не испытывают иллюзий относительно быстрого... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T10:13:00+03:00

2025-03-24T10:13:00+03:00

2025-03-24T10:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Власти Донецкой Народной Республики в связи с продолжающимся переговорным процессом России и США по Украине не испытывают иллюзий относительно быстрого прекращения провокаций со стороны украинских войск, концентрируют внимание на работе ВС РФ по освобождению региона, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". В понедельник в Эр-Рияде в Саудовской Аравии пройдут консультации экспертов России и США по Украине. "Безусловно, мы держим в поле зрения все, что происходит в рамках переговорного процесса. Но опять же (не испытываем) каких-то иллюзий про быстрое прекращение провокаций, действий со стороны вооруженных формирований Украины - пока мы на это не рассчитываем. И, конечно же, концентрируем свое внимание на том, что делают наши подразделения, освобождая территорию Донецкой Народной Республики", - сказал Пушилин. Он уточнил, что также сейчас внимание властей региона сконцентрировано на выстраивании всей необходимой работе по обеспечению всем необходимым гражданского населения на освобожденных территориях.

https://ria.ru/20250322/ukraina-2006604024.html

россия

украина

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, донецкая народная республика, денис пушилин