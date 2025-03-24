https://ria.ru/20250324/ukraina-2006880936.html
Пушилин прокомментировал переговоры России и США по Украине
Пушилин прокомментировал переговоры России и США по Украине - РИА Новости, 24.03.2025
Пушилин прокомментировал переговоры России и США по Украине
Власти Донецкой Народной Республики в связи с продолжающимся переговорным процессом России и США по Украине не испытывают иллюзий относительно быстрого... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T10:13:00+03:00
2025-03-24T10:13:00+03:00
2025-03-24T10:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
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денис пушилин
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Власти Донецкой Народной Республики в связи с продолжающимся переговорным процессом России и США по Украине не испытывают иллюзий относительно быстрого прекращения провокаций со стороны украинских войск, концентрируют внимание на работе ВС РФ по освобождению региона, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". В понедельник в Эр-Рияде в Саудовской Аравии пройдут консультации экспертов России и США по Украине. "Безусловно, мы держим в поле зрения все, что происходит в рамках переговорного процесса. Но опять же (не испытываем) каких-то иллюзий про быстрое прекращение провокаций, действий со стороны вооруженных формирований Украины - пока мы на это не рассчитываем. И, конечно же, концентрируем свое внимание на том, что делают наши подразделения, освобождая территорию Донецкой Народной Республики", - сказал Пушилин. Он уточнил, что также сейчас внимание властей региона сконцентрировано на выстраивании всей необходимой работе по обеспечению всем необходимым гражданского населения на освобожденных территориях.
https://ria.ru/20250322/ukraina-2006604024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин прокомментировал переговоры России и США по Украине
Пушилин: ДНР не испытывает иллюзий насчет прекращения провокаций со стороны ВСУ