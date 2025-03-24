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В Германии сообщили Украине плохие новости о помощи от ЕС - РИА Новости, 24.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:58 24.03.2025 (обновлено: 11:24 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/ukraina-2006872076.html
В Германии сообщили Украине плохие новости о помощи от ЕС
В Германии сообщили Украине плохие новости о помощи от ЕС - РИА Новости, 24.03.2025
В Германии сообщили Украине плохие новости о помощи от ЕС
Европа недостаточно сильна, чтобы оказать поддержку Украине, пишет Welt. "Европе не хватает сил, чтобы поспешить на помощь Украине <…>, не говоря уже о... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T09:58:00+03:00
2025-03-24T11:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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евросоюз
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Европа недостаточно сильна, чтобы оказать поддержку Украине, пишет Welt. "Европе не хватает сил, чтобы поспешить на помощь Украине &lt;…&gt;, не говоря уже о желании..." — говорится в публикации. В статье отмечается, что Евросоюз обманывал себя, когда думал, что способен действовать на равных с американцами. Одного перевооружения недостаточно, ЕС должен срочно стать субъектом внешней политики, добавляет Welt. Издание пишет, что Украина находится в невыгодном положении, так как нет никаких оснований предполагать, что Вашингтон вообще будет учитывать обеспокоенности Киева в ходе дальнейших переговоров. На прошлой неделе агентство DPA сообщало, что лидеры стран ЕС договорились существенно увеличить траты на оборону до 2030 года, в ближайшие четыре года планируется выделить 800 миллиардов евро на эти цели. В свою очередь, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт против общего кредита ЕС для перевооружения Европы и выступает за общий фонд, куда каждая страна внесет деньги из бюджета, в частности, венгерский бюджет к этому готов.
https://ria.ru/20250324/mask-2006861791.html
https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2006897680.html
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в мире, украина, европа, германия, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Германия, Евросоюз
В Германии сообщили Украине плохие новости о помощи от ЕС

Welt: у ЕС не хватит сил для оперативной помощи Украине

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие загружают танк Leopard 2 на железнодорожной станции
Немецкие военнослужащие загружают танк Leopard 2 на железнодорожной станции - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие загружают танк Leopard 2 на железнодорожной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Европа недостаточно сильна, чтобы оказать поддержку Украине, пишет Welt.

"Европе не хватает сил, чтобы поспешить на помощь Украине <…>, не говоря уже о желании..." — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что Евросоюз обманывал себя, когда думал, что способен действовать на равных с американцами. Одного перевооружения недостаточно, ЕС должен срочно стать субъектом внешней политики, добавляет Welt.

Издание пишет, что Украина находится в невыгодном положении, так как нет никаких оснований предполагать, что Вашингтон вообще будет учитывать обеспокоенности Киева в ходе дальнейших переговоров.

На прошлой неделе агентство DPA сообщало, что лидеры стран ЕС договорились существенно увеличить траты на оборону до 2030 года, в ближайшие четыре года планируется выделить 800 миллиардов евро на эти цели.

В свою очередь, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт против общего кредита ЕС для перевооружения Европы и выступает за общий фонд, куда каждая страна внесет деньги из бюджета, в частности, венгерский бюджет к этому готов.
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