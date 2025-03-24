В Германии сообщили Украине плохие новости о помощи от ЕС
Welt: у ЕС не хватит сил для оперативной помощи Украине
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие загружают танк Leopard 2 на железнодорожной станции
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие загружают танк Leopard 2 на железнодорожной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Европа недостаточно сильна, чтобы оказать поддержку Украине, пишет Welt.
"Европе не хватает сил, чтобы поспешить на помощь Украине <…>, не говоря уже о желании..." — говорится в публикации.
"Европе не хватает сил, чтобы поспешить на помощь Украине <…>, не говоря уже о желании..." — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Евросоюз обманывал себя, когда думал, что способен действовать на равных с американцами. Одного перевооружения недостаточно, ЕС должен срочно стать субъектом внешней политики, добавляет Welt.
Издание пишет, что Украина находится в невыгодном положении, так как нет никаких оснований предполагать, что Вашингтон вообще будет учитывать обеспокоенности Киева в ходе дальнейших переговоров.
На прошлой неделе агентство DPA сообщало, что лидеры стран ЕС договорились существенно увеличить траты на оборону до 2030 года, в ближайшие четыре года планируется выделить 800 миллиардов евро на эти цели.
В свою очередь, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт против общего кредита ЕС для перевооружения Европы и выступает за общий фонд, куда каждая страна внесет деньги из бюджета, в частности, венгерский бюджет к этому готов.
Издание пишет, что Украина находится в невыгодном положении, так как нет никаких оснований предполагать, что Вашингтон вообще будет учитывать обеспокоенности Киева в ходе дальнейших переговоров.
На прошлой неделе агентство DPA сообщало, что лидеры стран ЕС договорились существенно увеличить траты на оборону до 2030 года, в ближайшие четыре года планируется выделить 800 миллиардов евро на эти цели.
В свою очередь, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт против общего кредита ЕС для перевооружения Европы и выступает за общий фонд, куда каждая страна внесет деньги из бюджета, в частности, венгерский бюджет к этому готов.