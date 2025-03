https://ria.ru/20250324/ukraina-2006864922.html

США разрабатывают договор по ресурсам без участия Украины, заявили в Раде

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Министерство финансов США разрабатывает подробный договор о доступе к полезным ископаемым Украины без участия украинской стороны, минуя стадию меморандума, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. По итогам переговоров 11 марта США и Украина договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке украинских минеральных ресурсов, сообщалось в официальном коммюнике, опубликованном на сайте офиса Владимира Зеленского. По словам Гончаренко*, относительно договора по редкоземельным металлам изначально планировалось подписание меморандума, который должен был стать основой для последующего детального договора "со всеми условиями и четким распределением" средств. Однако, как утверждает депутат, от концепции предварительного меморандума решили отказаться. "Теперь будет подписан договор. Его разрабатывает U.S. Department of the Treasury (министерство финансов США). Он будет (примерно - ред.) на 40 страниц. Украинская сторона пока договор не видела и к разработке не приобщена", - написал парламентарий в своем Telegram-канале. Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

