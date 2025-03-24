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США разрабатывают договор по ресурсам без участия Украины, заявили в Раде - РИА Новости, 24.03.2025
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09:09 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/ukraina-2006864922.html
США разрабатывают договор по ресурсам без участия Украины, заявили в Раде
США разрабатывают договор по ресурсам без участия Украины, заявили в Раде - РИА Новости, 24.03.2025
США разрабатывают договор по ресурсам без участия Украины, заявили в Раде
Министерство финансов США разрабатывает подробный договор о доступе к полезным ископаемым Украины без участия украинской стороны, минуя стадию меморандума,... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T09:09:00+03:00
2025-03-24T09:09:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Министерство финансов США разрабатывает подробный договор о доступе к полезным ископаемым Украины без участия украинской стороны, минуя стадию меморандума, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. По итогам переговоров 11 марта США и Украина договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке украинских минеральных ресурсов, сообщалось в официальном коммюнике, опубликованном на сайте офиса Владимира Зеленского. По словам Гончаренко*, относительно договора по редкоземельным металлам изначально планировалось подписание меморандума, который должен был стать основой для последующего детального договора "со всеми условиями и четким распределением" средств. Однако, как утверждает депутат, от концепции предварительного меморандума решили отказаться. "Теперь будет подписан договор. Его разрабатывает U.S. Department of the Treasury (министерство финансов США). Он будет (примерно - ред.) на 40 страниц. Украинская сторона пока договор не видела и к разработке не приобщена", - написал парламентарий в своем Telegram-канале. Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250221/ukraina-2000904878.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, алексей гончаренко, дональд трамп, верховная рада украины
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
США разрабатывают договор по ресурсам без участия Украины, заявили в Раде

Гончаренко: Минфин США работает над соглашением по ресурсам без участия Киева

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Министерство финансов США разрабатывает подробный договор о доступе к полезным ископаемым Украины без участия украинской стороны, минуя стадию меморандума, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
По итогам переговоров 11 марта США и Украина договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке украинских минеральных ресурсов, сообщалось в официальном коммюнике, опубликованном на сайте офиса Владимира Зеленского.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Украина опубликовала карты месторождения полезных ископаемых, сообщили СМИ
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По словам Гончаренко*, относительно договора по редкоземельным металлам изначально планировалось подписание меморандума, который должен был стать основой для последующего детального договора "со всеми условиями и четким распределением" средств. Однако, как утверждает депутат, от концепции предварительного меморандума решили отказаться.
"Теперь будет подписан договор. Его разрабатывает U.S. Department of the Treasury (министерство финансов США). Он будет (примерно - ред.) на 40 страниц. Украинская сторона пока договор не видела и к разработке не приобщена", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Еще не конец: США начали редкоземельный передел мира
2 марта, 08:00
 
В миреСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
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