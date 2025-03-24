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В Совфеде назвали демилитаризацию Украины объективной необходимостью - РИА Новости, 24.03.2025
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07:06 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/ukraina-2006857292.html
В Совфеде назвали демилитаризацию Украины объективной необходимостью
В Совфеде назвали демилитаризацию Украины объективной необходимостью - РИА Новости, 24.03.2025
В Совфеде назвали демилитаризацию Украины объективной необходимостью
Сенатор РФ Андрей Климов, комментируя сообщения британских СМИ о бесконтрольном обращении оружия на Украине, заявил, что демилитаризация не только одна из задач РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T07:06:00+03:00
2025-03-24T07:06:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Сенатор РФ Андрей Климов, комментируя сообщения британских СМИ о бесконтрольном обращении оружия на Украине, заявил, что демилитаризация не только одна из задач СВО, но и объективная необходимость. Британская Times ранее писала со ссылкой на экспертов, что бесконтрольное обращение на Украине оружия, точное количество которого неизвестно, может повлечь за собой серьезные последствия по всему миру, в том числе превратить страну в "оружейный рынок для преступников". Изданием подчеркивалось, что даже небольшое число украинцев, вовлеченных в организованную преступность, может спровоцировать серьезные проблемы для обеспечения порядка и законности в Европе. Помимо этого, по данным газеты, на Украине есть незарегистрированные автоматы, гранатометы, зарытые в садах, и спрятанные в гаражах танки. "Вопрос демилитаризации антироссийской хунты, правящей пока Украиной, это не только одна из ключевых задач СВО, но и объективная необходимость, которую должна бы поддержать вся психически здоровая части человечества", - написал Климов в своем Telegram-канале. В феврале 2022 года власти Украины разрешили гражданским лицам владеть огнестрельным оружием. Заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый в минувшем августе заявил, что украинские граждане могут иметь на руках до пяти миллионов единиц незадекларированного оружия. Американский журналист Такер Карлсон в марте заявил, что отправленное Западом Киеву оружие попадает в руки мексиканским наркокартелям, движению "Талибан"*, палестинскому движению ХАМАС и другим вооруженным группам, что является "невероятно дестабилизирующим".* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20250323/konflikt-2006832710.html
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в мире, украина, россия, европа, андрей климов, такер карлсон, талибан, оон, хамас
В мире, Украина, Россия, Европа, Андрей Климов, Такер Карлсон, Талибан, ООН, ХАМАС
В Совфеде назвали демилитаризацию Украины объективной необходимостью

Сенатор Климов назвал демилитаризацию Украины объективной необходимостью

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАндрей Климов
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Андрей Климов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Сенатор РФ Андрей Климов, комментируя сообщения британских СМИ о бесконтрольном обращении оружия на Украине, заявил, что демилитаризация не только одна из задач СВО, но и объективная необходимость.
Британская Times ранее писала со ссылкой на экспертов, что бесконтрольное обращение на Украине оружия, точное количество которого неизвестно, может повлечь за собой серьезные последствия по всему миру, в том числе превратить страну в "оружейный рынок для преступников". Изданием подчеркивалось, что даже небольшое число украинцев, вовлеченных в организованную преступность, может спровоцировать серьезные проблемы для обеспечения порядка и законности в Европе. Помимо этого, по данным газеты, на Украине есть незарегистрированные автоматы, гранатометы, зарытые в садах, и спрятанные в гаражах танки.
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"Вопрос демилитаризации антироссийской хунты, правящей пока Украиной, это не только одна из ключевых задач СВО, но и объективная необходимость, которую должна бы поддержать вся психически здоровая части человечества", - написал Климов в своем Telegram-канале.
В феврале 2022 года власти Украины разрешили гражданским лицам владеть огнестрельным оружием. Заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый в минувшем августе заявил, что украинские граждане могут иметь на руках до пяти миллионов единиц незадекларированного оружия. Американский журналист Такер Карлсон в марте заявил, что отправленное Западом Киеву оружие попадает в руки мексиканским наркокартелям, движению "Талибан"*, палестинскому движению ХАМАС и другим вооруженным группам, что является "невероятно дестабилизирующим".
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