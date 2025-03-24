https://ria.ru/20250324/ukraina-2006840808.html

В Киевской области прогремели взрывы

В Киевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 24.03.2025

В Киевской области прогремели взрывы

Взрывы были слышны в городах Боярка и Васильков Киевской области, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T01:39:00+03:00

2025-03-24T01:39:00+03:00

2025-03-24T01:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

киевская область

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_177:199:1280:820_1920x0_80_0_0_1a9c6bbe575a543d44ae16ee72c8ff93.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Взрывы были слышны в городах Боярка и Васильков Киевской области, сообщает украинский телеканал ТСН. "Боярка/Васильков (Киевская область) - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250323/ukraina-2006827756.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киевская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, киевская область, россия, в мире