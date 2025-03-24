https://ria.ru/20250324/ukraina-2006840808.html
В Киевской области прогремели взрывы
В Киевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 24.03.2025
В Киевской области прогремели взрывы
Взрывы были слышны в городах Боярка и Васильков Киевской области, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T01:39:00+03:00
2025-03-24T01:39:00+03:00
2025-03-24T01:45:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Взрывы были слышны в городах Боярка и Васильков Киевской области, сообщает украинский телеканал ТСН. "Боярка/Васильков (Киевская область) - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250323/ukraina-2006827756.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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вооруженные силы украины, киевская область, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Киевская область, Россия, В мире
В Киевской области прогремели взрывы
В городах Боярка и Васильков Киевской области прогремели взрывы