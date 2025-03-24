https://ria.ru/20250324/ukraina-2006810834.html

Валгалла с чизбургерами: Украина выбирает между плохим и очень плохим

Валгалла с чизбургерами: Украина выбирает между плохим и очень плохим - РИА Новости, 24.03.2025

Валгалла с чизбургерами: Украина выбирает между плохим и очень плохим

Депрессия, в которую погрузились украинцы после разгрома в Курской области, так беспросветна, что ее соблаговолили заметить даже западные СМИ. Да-да, те самые... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T08:00:00+03:00

2025-03-24T08:00:00+03:00

2025-03-24T08:00:00+03:00

украина

сумская область

вооруженные силы украины

спецоперация

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Депрессия, в которую погрузились украинцы после разгрома в Курской области, так беспросветна, что ее соблаговолили заметить даже западные СМИ. Да-да, те самые прогрессивные медиа, которые три года исправно гнали украинцев на фронт и вешали им на уши пропагандистскую лапшу всех сортов.Агентство Reuters нашло в госпитале вэсэушника, потерявшего в Курской области руку, и спросило его, что он думает о военном гении Сырского. "Не надо нам было туда лезть", — мрачно ответствовал инвалид. Золотые слова, на самом деле, и идеальный девиз — стоило бы вышить его на флаге тех территорий, что останутся от Украины."Фильм ужасов" — так описывали впечатления от разгрома выжившие вэсэушники британским журналистам. Действительно, масштаб операции впечатляет. Российские войска не просто очистили нашу территорию, они уничтожили рекордное количество живой силы и техники противника. Американские аналитики уже сравнили операцию с котлом под Сталинградом.Потери ВСУ в Курской области превысили 67 тысяч человек — это, на секундочку, немногим меньше всей армии Британии. Техники уничтожено более семи тысяч единиц. На эти цифры стоит внимательно посмотреть сейчас европейцам, пытающимся напрыгнуть на Россию. Это хороший повод для них задуматься.Бегство из Курска выбило из рук Киева переговорный козырь — теперь их задумка менять российские территории на украинские не пройдет. А идея поднять моральный дух украинцев обернулась противоположностью. Сегодня на той стороне ЛБС царят тяжелое разочарование, ужас и тоска.Впрочем, украинцам не привыкать к эмоциональным качелям. Их моральный дух регулярно пытались приподнять — то громкими терактами, то диверсиями. Но тут все как с психикой наркомана: сразу после дозы наступает эйфория, но вскоре она сменяется на тяжелейшую депрессию с суицидальными порывами.Сейчас Киев пытается развеселить подведомственное население новой волшебной заманухой. Молодым людям от 18 до 24 лет предлагается вступать в ряды ВСУ. За это им заплатят целый миллион гривен (24 тысячи долларов) — правда, не сразу. Сначала около четырех тысяч долларов, потом, если боец выживет, еще столько же, и дальше так же. В целом это напоминает схему выплат в сериале "Игра в кальмара". То есть денег могут дать много, но не факт, что до их получения ты доживешь.Рекламщики украинского Минобороны рассказывают хлопцам, что на миллион гривен можно купить 15 тысяч чизбургеров. Представляете, как здорово? Или целых 185 лет премиум-подписки на Netflix. Или миллионы "робуксов" — виртуальной валюты для одной из компьютерных игр.Именно так выглядит украинская Валгалла — после смерти доблестный хлопчик попадает сразу за компьютер с двумя экранами. На одном играешь в игру, на втором — смотришь новый сериал от Netflix, а вокруг стоят подносы с бесчисленными чизбургерами и кока-колой. И все бесплатно!Интересно, что старослужащие ВСУ этой инициативой очень недовольны: они-то воюют за копейки. Так что хлопцев на ЛБС ждет много неожиданностей — думается, взрослые вэсэушники найдут способ забрать себе их миллион гривен.Возможно, какой-нибудь малолетка и поверит в рекламный бред Минобороны, однако украинские матери умнее: они принялись вывозить своих диточек из страны задолго до достижения ими 18-ти. Сегодня в старших классах украинских школ мальчиков практически не осталось.Тут украинские родители берут пример с киевского начальства. Кого ни возьми из украинских топов — военных или штатских — абсолютно у всех дети наслаждаются жизнью в США или Европе. Время от времени представители режима вяло опровергают информацию об иностранном гражданстве своих детей, но никто им не верит: все прекрасно обо всем догадываются. Украинская золотая молодежь веселится на самых дорогих курортах мира, в то время как их ровесникам-соотечественникам предлагается рискнуть жизнью и здоровьем за чизбургер.Украинки, убегающие с подростками с Украины (для мужчин выезд практически невозможен), — это тот тренд, который окончательно добьет демографию страны. Невозможно представить, что эти перепуганные, настрадавшиеся женщины с детьми когда-нибудь решат вернуться. На наших глазах Украина лишается своего будущего — вот уж поистине "град обреченный".Череда военных и демографических катастроф подвела к тому, что сегодня б. УССР оказалась, словно витязь на распутье, перед выбором: плохой конец или очень плохой.Заслушаем западных военных экспертов: "Перспективы Украины мрачны. В лучшем случае американская помощь поможет им выиграть время и дотянуть до мирного соглашения. В худшем — <…> фронт будет прорван, а Украине придется принять предельно невыгодный, "драконовский" мир. Трагично, что украинцы оказались на этой развилке после трех лет героического сопротивления и самопожертвования".Поразительные циники, конечно, кукловодили Украиной все это время. Три года они подначивали несчастных людей воевать, буквально гнали их на убой. А теперь отходят в сторону, умывают руки и закатывают глаза: ах, как, мол, трагично.Истинная трагедия тут в том, что украинцы не справились с управлением своей страной. Остатки того, что было Украиной, доламываются именно сейчас — а любая остановка военных действий приведет там к хаосу, в котором б. УССР потонет, словно в мальстреме. Жаль, ведь могла бы быть цветущей мирной страной. Не вторая Франция, конечно, но и не то Сомали, в которое она превращается сегодня.

https://ria.ru/20250317/alaudinov-2005495372.html

https://ria.ru/20250323/vsu-2006744712.html

https://ria.ru/20250323/ukraina-2006786065.html

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украина, сумская область, вооруженные силы украины, спецоперация