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В подполье сообщили об ударах по позициям ВСУ в нескольких регионах Украины
В подполье сообщили об ударах по позициям ВСУ в нескольких регионах Украины - РИА Новости, 24.03.2025
В подполье сообщили об ударах по позициям ВСУ в нескольких регионах Украины
По позициям ВСУ в четырех регионах Украины и промышленному объекту в Запорожье нанесли удары, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T00:46:00+03:00
2025-03-24T00:46:00+03:00
2025-03-24T01:11:00+03:00
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кременчуг
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. По позициям ВСУ в четырех регионах Украины и промышленному объекту в Запорожье нанесли удары, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.По его словам, атаки пришлись на Кировоград, а также Киевскую, Харьковскую и Черкасскую область:Кроме того, как уточнил Лебедев, удар был и в направлении завода "Мотор Сич" в подконтрольном Киеву Запорожье.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html
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