https://ria.ru/20250324/udary-2006837540.html

В подполье сообщили об ударах по позициям ВСУ в нескольких регионах Украины

В подполье сообщили об ударах по позициям ВСУ в нескольких регионах Украины - РИА Новости, 24.03.2025

В подполье сообщили об ударах по позициям ВСУ в нескольких регионах Украины

По позициям ВСУ в четырех регионах Украины и промышленному объекту в Запорожье нанесли удары, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T00:46:00+03:00

2025-03-24T00:46:00+03:00

2025-03-24T01:11:00+03:00

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сергей лебедев

вооруженные силы украины

кременчуг

кропивницкий (бывший кировоград)

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. По позициям ВСУ в четырех регионах Украины и промышленному объекту в Запорожье нанесли удары, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.По его словам, атаки пришлись на Кировоград, а также Киевскую, Харьковскую и Черкасскую область:Кроме того, как уточнил Лебедев, удар был и в направлении завода "Мотор Сич" в подконтрольном Киеву Запорожье.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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киевская область

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