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В подполье сообщили об ударах по позициям ВСУ в нескольких регионах Украины - РИА Новости, 24.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:46 24.03.2025 (обновлено: 01:11 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/udary-2006837540.html
В подполье сообщили об ударах по позициям ВСУ в нескольких регионах Украины
В подполье сообщили об ударах по позициям ВСУ в нескольких регионах Украины - РИА Новости, 24.03.2025
В подполье сообщили об ударах по позициям ВСУ в нескольких регионах Украины
По позициям ВСУ в четырех регионах Украины и промышленному объекту в Запорожье нанесли удары, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T00:46:00+03:00
2025-03-24T01:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
кременчуг
кропивницкий (бывший кировоград)
харьковская область
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. По позициям ВСУ в четырех регионах Украины и промышленному объекту в Запорожье нанесли удары, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.По его словам, атаки пришлись на Кировоград, а также Киевскую, Харьковскую и Черкасскую область:Кроме того, как уточнил Лебедев, удар был и в направлении завода "Мотор Сич" в подконтрольном Киеву Запорожье.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
кременчуг
кропивницкий (бывший кировоград)
харьковская область
умань
черкасская область
киевская область
белая церковь (город)
запорожье
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в мире, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, кременчуг, кропивницкий (бывший кировоград), харьковская область, умань, черкасская область, киевская область, белая церковь (город), запорожье
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Кременчуг, Кропивницкий (бывший Кировоград), Харьковская область, Умань, Черкасская область, Киевская область, Белая Церковь (город), Запорожье

В подполье сообщили об ударах по позициям ВСУ в нескольких регионах Украины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. По позициям ВСУ в четырех регионах Украины и промышленному объекту в Запорожье нанесли удары, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
По его словам, атаки пришлись на Кировоград, а также Киевскую, Харьковскую и Черкасскую область:
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Кроме того, как уточнил Лебедев, удар был и в направлении завода "Мотор Сич" в подконтрольном Киеву Запорожье.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныКременчугКропивницкий (бывший Кировоград)Харьковская областьУманьЧеркасская областьКиевская областьБелая Церковь (город)Запорожье
 
 
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